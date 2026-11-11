Negocierile de pace de la Abu Dhabi: SUA, Rusia și Ucraina au început a doua zi de discuții

Negocierile au fost reluate miercuri, după prima rundă de discuții, fiind prima reuniune a formatului trilateral din luna februarie, notează Reuters.

„Începem a doua zi a discuțiilor. Mai întâi, va avea loc un format trilateral cu Statele Unite și Rusia. Ulterior, vom avea o reuniune separată cu partenerii europeni”, a anunțat Rustem Umerov, liderul delegației ucrainene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris primele discuții drept substanțiale, precizând că acestea au vizat aspecte umanitare și de securitate. Liderul de la Kiev a menționat și posibilitatea organizării unui summit la care să participe președinții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite.

Donbas, NATO și securitatea europeană

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a caracterizat prima zi de negocieri drept foarte productivă, fără să ofere detalii suplimentare.

În pofida optimismului afișat public de președintele american Donald Trump privind negocierile legate de încheierea Războiului din Ucraina, statele beligerante nu dau semne de compromis.

Moscova controlează circa o cincime din teritoriul Ucrainei și nu dă semne că ar renunța la cererea ca trupele ucrainene să cedeze în întregime regiunea Donbas, solicitând în plus neutralitatea Kievului și renunțarea la aderarea la NATO.

De asemenea, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov a susținut că Moscova ar vrea să negocieze un cadru mai amplu de securitate europeană înaintea detaliilor specifice ale războiului, însă șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că primul pas trebuie să fie un armistițiu în Ucraina.

Războiul din teren continuă

În paralel, ambele tabere raportând atacuri peste noapte. Premierul ucrainean Serhii Korețki a declarat că forțele ruse au lovit șase instalații electrice de mari dimensiuni în patru regiuni centrale ale Ucrainei.

Autoritățile ruse au transmis că fragmentele unei drone doborâte au provocat moartea a două persoane într-un bloc din regiunea rusă Smolensk.