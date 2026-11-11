Alertă meteo în Portugalia: toate școlile au fost închise din cauza furtunii Charles

Portugalia a luat măsuri excepționale în fața unei furtuni puternice care se îndreaptă spre teritoriul continental. Astfel, toate școlile din țară au fost închise, serviciile publice considerate neesențiale și-au suspendat activitatea.

Furtuna Charles amenință coasta portugheză cu ploi abundente, valuri puternice și rafale de vânt de până la 140 km/h.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să rămână în locuințe și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare. Măsurile au fost luate înainte de sosirea fenomenelor meteorologice severe, care urmau să afecteze în special zonele de coastă, scrie The Independent.

Este pentru prima dată în memoria recentă când toate cele aproximativ 8.000 de școli din Portugalia își suspendă simultan cursurile din cauza unei furtuni.

Lisabona, afectată de ploi și inundații

În capitala Lisabona, străzile au rămas aproape pustii, iar autobuzele au circulat fără pasageri. Unele artere au fost deja inundate din cauza sistemelor de canalizare înfundate.

O importantă rețea națională de supermarketuri și-a închis magazinele, în timp ce o conferință internațională din domeniul tehnologiei, organizată la Lisabona și la care erau așteptate aproximativ 70.000 de persoane, a anulat evenimentele programate pentru miercuri.

Furtuna Charles era așteptată să lovească cel mai puternic litoralul Atlanticului miercuri după-amiază și seara, venind dinspre sud-vest.

Furtuna a lovit deja insula Madeira

Înainte de a se îndrepta spre Portugalia continentală, furtuna Charles a afectat marți insula Madeira, unde rafalele de vânt au atins aproximativ 130 km/h.

Autoritățile se pregătesc pentru condiții meteorologice și mai dificile pe continent, unde vântul ar putea ajunge la 140 km/h, existând riscuri de inundații, căderi de copaci și perturbări majore ale transportului.

Măsurile drastice vin și pe fondul criticilor primite de guvernul de centru-dreapta în luna ianuarie, după intervenția considerată insuficientă în urma furtunii Kristin. Aceasta a afectat centrul Portugaliei, a doborât mii de copaci și a provocat pagube importante clădirilor și infrastructurii, unele reparații fiind încă în desfășurare.

De această dată, autoritățile au decis să acționeze preventiv, prin închiderea instituțiilor de învățământ și suspendarea unor servicii publice, pentru a reduce riscurile pentru populație.