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Atenționare de călătorie emisă de MAE: Cod roșu de vânt și precipitații în Portugalia, din cauza ciclonului Charles

Autoritățile din Portugalia au emis pentru ziua de miercuri, 11 noiembrie, un cod roșu de vânt puternic și precipitații, cauzate de ciclonul Charles, pentru mai multe zone din țară. În acest sens, autoritățile române au emis o avertizare de călătorie.
Atenționare de călătorie emisă de MAE: Cod roșu de vânt și precipitații în Portugalia, din cauza ciclonului Charles
Diana Nunuț
10 nov. 2026, 18:29, Știri externe
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Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia asupra faptului că Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) a emis pentru ziua de miercuri, 11 noiembrie 2026, o avertizare meteorologică de nivel maxim (cod roșu) de vânt puternic și precipitații, cauzate de ciclonul Charles.

Zonele vizate de această avertizare meteorologică sunt sudul și centrul Portugaliei Continentale (regiunile Coimbra, Santarém, Lisabona, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal și Faro), dar și regiunea muntoasă și coasta sudică a insulei Madeira.

În aceste condiții, Ministerul român al Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite deplasările care nu sunt necesare, să respecte cu strictețe recomandările și instrucțiunile autorităților locale, dar și să consulte informațiile actualizate emise de Serviciul Portughez de Protecție Civilă.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate în regim de permanență de operatorii Call Center.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Lisabona: +351. 927.411.628.

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