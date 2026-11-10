Scandal în Guvernul britanic după o posibilă scurgere de informații despre buget. A fost deschisă o anchetă

Grupul pentru Securitatea Guvernamentală (GSG) din Marea Britanie a lansat o anchetă privind o posibilă scurgere de informații despre măsurile bugetare, care ar fi putut influența piețele financiare, potrivit The Independent.

Investigația vine după ce Bloomberg a publicat, înainte de prezentarea bugetului de toamnă din 28 octombrie, un articol care conținea informații exacte despre modificările planificate ale taxelor aplicate băncilor.

Materialul, publicat în dimineața prezentării bugetului, preciza că majorarea planificată a suprataxei pe profitul băncilor „nu o va readuce la nivelul anterior de 8%”, ceea ce însemna că măsura urma să fie mai puțin severă decât se aștepta sectorul bancar.

Informațiile sensibile ar fi putut influența acțiunile băncilor

Comisia pentru Trezorerie a Parlamentului britanic a anunțat marți că o anchetă este în desfășurare la nivelul Cabinet Office, deși Trezoreria a dat asigurări că nicio bancă, nici reprezentanții acestora și nici organizațiile profesionale din sector nu au primit informații despre buget înainte de prezentarea oficială.

James Bowler, secretarul permanent al Trezoreriei, a explicat într-o scrisoare că, în perioada imediat premergătoare prezentării bugetului, cercul persoanelor din guvern care au acces la informații se extinde în mod necesar pentru pregătirea discursului.

Acesta a subliniat însă că accesul este supus unor reguli stricte de confidențialitate, care interzic divulgarea informațiilor către presă sau participanții la piețele financiare.

Președinta Comisiei pentru Trezorerie, deputata laburistă Dame Meg Hillier, a semnalat posibilitatea unei scurgeri de informații într-o scrisoare adresată Autorității de Conduită Financiară (FCA) pe 3 noiembrie.

„Bănuiesc că încă o anchetă privind scurgerea de informații despre măsurile bugetare nu va găsi nicio dovadă a unei încălcări, ci doar multe asigurări că data viitoare informațiile vor fi și mai bine protejate”, a declarat aceasta.

„Nu putem continua să acceptăm acest cerc vicios al unor anchete fără rezultat, în care toată lumea din Trezorerie ridică neputincioasă din umeri, dar nimeni nu este găsit vinovat de vreo faptă”, a adăugat deputata.

Meg Hillier a afirmat că Trezoreria trebuie să răspundă în continuare la întrebări despre modul în care informații sensibile pentru piețe, care puteau influența prețul acțiunilor băncilor, au ajuns în redacțiile publicațiilor înainte de a fi prezentate Parlamentului.

John Healey, cancelarul britanic al Fiscului, urmează să se prezinte miercuri în fața Comisiei pentru Trezorerie, unde este de așteptat să fie abordată și posibila scurgere de informații.