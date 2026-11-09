China reacționează dur în scandalul de spionaj care îl vizează pe șeful Nvidia: „Este o campanie de denigrare”

Reacția a venit din partea Ministerului chinez de Externe, după ce presa americană a relatat că o femeie de afaceri apropiată de Huang ar fi colectat informații pentru autoritățile de la Beijing, potrivit Associated Press. „Așa-zisele acuzații de spionaj chinezesc sunt nefondate. Nu sunt decât încercări de denigrare a Chinei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Guo Jiakun.

Nvidia a deschis o anchetă independentă

Scandalul a izbucnit după ce The New York Times a relatat că serviciile americane de informații suspectează o operațiune prin care Beijingul ar fi încercat să obțină informații de la directorul Nvidia. În centrul suspiciunilor se află o femeie de afaceri cu care Jensen Huang a avut o relație personală.

Directorul companiei a recunoscut existența relației extraconjugale într-o scrisoare publicată pe site-ul Nvidia. El și-a cerut scuze soției și companiei, dar nu a dezvăluit identitatea femeii. Huang a transmis că va coopera cu anchetatorii și că susține protejarea intereselor de securitate națională ale Statelor Unite.

Resulta que Jensen Huang, CEO de NVIDIA, tenía un amorío con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, sospechosa de trabajar para la inteligencia china. Y según le robó más que el corazón, porque podría haberle sacado información estratégica. 🍿 https://t.co/qIaevVpGs7 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) November 9, 2026

Duminică, Nvidia a anunțat deschiderea unei investigații independente pentru a verifica informațiile potrivit cărora directorul său ar fi fost vizat de o operațiune de spionaj străină. Până în prezent, nu a fost stabilit public dacă informații confidențiale ale companiei au ajuns la autoritățile chineze.

Cine este femeia aflată în centrul suspiciunilor

Potrivit The New York Times, femeia identificată în ancheta jurnalistică este Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed International, cu sediul în Singapore. Compania activează în domeniul centrelor de date și a promovat public parteneriatul său cu Nvidia. Megaspeed s-a confruntat anterior cu acuzații privind expedierea ilegală către China a unor cipuri americane avansate, supuse restricțiilor de export.

Aceste acuzații sunt distincte de suspiciunile privind presupusa operațiune de spionaj împotriva directorului Nvidia. China respinsese deja informațiile publicate de presa americană despre Alice Huang. Luni, Beijingul a reiterat că nu există dovezi care să susțină implicarea serviciilor sale de informații.

Miza scandalului: cipurile Nvidia și relația dintre SUA și China

Cazul apare într-un moment sensibil pentru industria semiconductorilor, în care Washingtonul încearcă să limiteze accesul Chinei la tehnologiile avansate de inteligență artificială. Jensen Huang a pledat în repetate rânduri pentru relaxarea restricțiilor americane privind exporturile de cipuri.

Demersurile sale au contribuit la obținerea aprobării administrației Donald Trump pentru comercializarea procesoarelor Nvidia H200 pe piața chineză. Aceste cipuri nu reprezintă cea mai avansată tehnologie a companiei, dar sunt considerate importante pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

In an interview filmed less than a month ago, Nvidia CEO Jensen Huang defended engaging with China and criticized US chip restrictions. He has since acknowledged having an affair, and US intelligence officials reportedly suspect the woman was recruited by Beijing to influence him. Nvidia’s board is now investigating, and Huang said he would „cooperate fully.” He spoke with Bloomberg’s @EmilyChangTV for an upcoming episode of The Circuit https://t.co/cuGVmP2GDv — Bloomberg (@business) November 9, 2026

Rămâne însă neclar dacă Beijingul va permite companiilor chineze să le achiziționeze în cantități mari. Scandalul a avut și efecte pe piețele financiare. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 5% în tranzacțiile înaintea deschiderii bursei americane de luni.

Experții cer dovezi privind eventualele informații compromise

George Chen, consultant în cadrul companiei americane The Asia Group, consideră că investigația trebuie să stabilească două lucruri esențiale: dacă Huang avea cunoștință despre o eventuală activitate de spionaj și dacă au fost compromise informații sensibile. Expertul a subliniat că răspunsurile trebuie să se bazeze pe probe, nu pe speculații.

Presa de stat chineză a preluat poziția oficială a Beijingului și a sugerat că dezvăluirile americane ar putea afecta relațiile dintre cele două țări. Publicația Global Times a susținut că, atunci când relațiile dintre China și Statele Unite încep să se îmbunătățească, apar frecvent acțiuni menite să le destabilizeze.