Acțiunile Nvidia au scăzut puternic după dezvăluirile despre relația lui Jensen Huang cu o presupusă spioană a Chinei

Ancheta a fost anunțată duminică, după ce Huang și-a cerut scuze familiei și angajaților Nvidia pentru o relație extraconjugală cu o femeie despre care serviciile de informații americane suspectează că ar fi spionat pentru China, informează Financial Times.

Huang, în vârstă de 63 de ani, a declarat că va coopera cu ancheta, care va fi condusă de membrii independenți ai consiliului de administrație al Nvidia, cu sprijinul unei firme de avocatură.

Directorul Nvidia ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj chinez

Financial Times a relatat vineri că autoritățile americane cred că Jensen Huang a avut o relație romantică cu o femeie din China care ar fi fost recrutată să spioneze pentru Ministerul Securității Statului (MSS), serviciul chinez de informații.

Directorul Nvidia a avut o relație romantică cu Alice Huang, directoare în cadrul Megaspeed, o companie din Singapore care este client al Nvidia, potrivit FT.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 4% înaintea deschiderii bursei, în timp ce indicele Nasdaq 100, dominat de companiile din sectorul tehnologic, este așteptat să deschidă ședința în creștere cu 0,2%.

Relația extraconjugală reprezintă o lovitură importantă pentru directorul Nvidia, care în ultimii ani a devenit una dintre figurile reprezentative ale dezvoltării inteligenței artificiale și unul dintre cei mai vocali susținători ai acestei tehnologii. Sub conducerea sa, Nvidia a devenit prima companie din lume care a atins o valoare de piață de 5.000 de miliarde de dolari.

Nvidia susține că secretele companiei nu au fost compromise

Scandalul apare și într-un moment delicat pentru marile companii tehnologice, care se confruntă cu tot mai multe critici politice în Statele Unite și cu îngrijorări tot mai mari ale investitorilor privind rentabilitatea sutelor de miliarde de dolari cheltuite pentru infrastructura destinată inteligenței artificiale.

„Responsabilitatea mea este să vă servesc și să fiu demn de încrederea voastră”, a transmis Huang într-un mesaj adresat angajaților, duminică. „Nu m-am ridicat la înălțimea acestei responsabilități. Sunt pe deplin dedicat Nvidia și voi depune eforturi pentru a vă recâștiga încrederea”.

Recunoașterea relației extraconjugale vine după ce Nvidia respinsese anterior sugestiile privind o relație nepotrivită cu Alice Huang.

Anunțând ancheta duminică, Nvidia a declarat că acordă prioritate „securității Statelor Unite și securității naționale”, dar că nu are „niciun motiv să creadă că securitatea națională sau secretele Nvidia au fost compromise”. Compania a adăugat că investigația va „examina toate informațiile disponibile”.

Huang, care a cofondat Nvidia în 1993, este unul dintre cei mai longevivi directori din Silicon Valley. Succesul Nvidia este strâns legat de conducerea sa, într-o măsură mai mare decât în cazul multor alte companii tehnologice.