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Fostul premier maghiar Viktor Orban, acuzat că a fost informator al serviciilor secrete comuniste

Fostul premier maghiar Viktor Orban este acuzat că a fost informator al serviciilor secrete comuniste. Un alt fost premier al Ungariei susține că a văzut trei note informative semnate de Orban. Totuși, Viktor Orban neagă acuzațiile.
Fostul premier maghiar Viktor Orban, acuzat că a fost informator al serviciilor secrete comuniste
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
06 nov. 2026, 12:32, Politic
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Acuzațiile potrivit cărora Viktor Orban a fost informator pentru serviciile secrete și și-a denunțat colegii apar într-o investigație realizată de jurnalistul ungar Sabolcs Panyi. Ancheta se bazează pe amintirile fostului prim-ministru al Ungariei, Miklós Nemeth.

Politicianul susține că, în 1990, au ajuns în posesia sa trei rapoarte de informații, presupus scrise de Viktor Orban în timpul serviciului său în armată.

Ce scrie în documentele atribuite lui Viktor Orban

Orban ar fi raportat serviciilor secrete opiniile politice, religioase și sexuale ale colegilor săi.

Nemeth recunoaște că nu a putut verifica identitatea autorului, dar spune că i s-a părut clar că era vorba despre scrierea lui Orban.

Documentele despre Viktor Orban au dispărut

Ulterior, documentele au dispărut din seiful fostului șef al contra-inteligenței militare, care a decedat în 2009. Locul unde se află acum presupusele dovezi compromițătoare este necunoscut.

Un reprezentant al lui Viktor Orban a catalogat acuzațiile drept false. Anterior, politicianul a negat și el informațiile. El a spus că serviciile secrete comuniste au încercat să îl recruteze în timpul serviciului militar, dar a refuzat.

Discuțiile apar în condițiile în care autoritățile de la Budapesta au publicat lista cu numele informatorilor poliției secrete din perioada comunistă. Lista cuprinde între 50.000 și 60.000 de nume. Detalii din aproximativ 9.000 de dosare vor fi publicate în februarie anul viitor, după parcurgerea procedurilor legale.

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