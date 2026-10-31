Continuă războiul de la ANM. O directoare regională o acuză pe Elena Mateescu că încearcă să intimideze angajații: „Trăim ceva îngrozitor”

Elena Mateescu, directoarea generală, ar fi transmis ieri un e-mail întregii rețele meteorologice, în care s-ar fi referit la Maria Fodor fără a-i menționa numele, dar indicându-i funcția.

Directoarea de la Sibiu, care lucrează în ANM de peste 30 de ani, a reacționat public pe Facebook, explicând că nu dispune de aceleași mijloace de comunicare internă precum conducerea centrală.

Potrivit acesteia, mesajul transmis de Elena Mateescu ar reprezenta o încercare de a muta atenția de la constatările oficiale ale inspectorilor Ministerului Mediului către persoanele care au vorbit despre problemele instituției.

Fodor susține că șefa ANM ar fi inclus în corespondența internă inclusiv informații despre viața personală a unei colege, deși mesajul invoca respectarea vieții private.

„Trăim ceva îngrozitor”. Acuzații de presiuni asupra directorilor din teritoriu

Contactată de jurnaliștii de la Turnul Sfatului, Maria Fodor a descris o atmosferă tensionată în interiorul Administrației Naționale de Meteorologie.

Aceasta afirmă că nu este singura persoană vizată de mesajul conducerii centrale și că ar exista și alți directori regionali aflați într-o situație asemănătoare.

„Trăim ceva îngrozitor. Nu sunt doar eu atacată în acest e-mail”, a declarat Fodor pentru publicația sibiană.

Potrivit directoarei, mesajul ar viza și alți responsabili din teritoriu care nu au acceptat să procedeze conform dorințelor conducerii generale.

Fodor mai susține că angajații din rețeaua meteorologică regională sunt uniți și șocați de concluziile controlului efectuat de Ministerul Mediului.

Directoarea de la Sibiu contestă explicațiile Elenei Mateescu

Una dintre principalele întrebări ridicate de Maria Fodor privește momentul în care conducerea ANM a sesizat autoritățile cu privire la posibilele nereguli financiare.

Elena Mateescu a anunțat anterior că a depus o sesizare la Poliție pe 12 august 2026, în urma unui audit intern.

Maria Fodor atrage însă atenția că verificările Ministerului Mediului începuseră deja în luna iulie, iar unele documente solicitate de inspectori ar fi ajuns la minister cu o întârziere considerabilă.

Potrivit acesteia, documentele referitoare la cardurile instituției ar fi fost transmise integral abia pe 15 septembrie, după patru solicitări.

Directoarea regională consideră că această succesiune de evenimente trebuie clarificată, în condițiile în care conducerea ANM susține că a identificat independent problemele și a informat autoritățile.

Dispută privind dreptul angajaților de a semnala nereguli

O altă nemulțumire exprimată de directoarea din Sibiu privește presupusele referiri la Codul muncii și la autoritățile competente din e-mailul transmis de Elena Mateescu.

Fodor consideră că invocarea obligațiilor profesionale într-un mesaj adresat întregii rețele poate fi interpretată drept o formă de presiune asupra celor care semnalează probleme.

Aceasta amintește că Legea nr. 361/2022 prevede protecția avertizorilor în interes public, iar libertatea de exprimare este garantată de Constituție.

Maria Fodor afirmă că nu urmărește un conflict personal cu directoarea generală și că își dorește clarificarea responsabilităților în baza documentelor și a regulamentelor instituției.

Ea subliniază că o eventuală anchetă penală nu exclude verificarea separată a responsabilităților administrative și manageriale.

Scandalul ANM, declanșat de achiziții de milioane de lei

Conflictul intern se desfășoară pe fondul concluziilor raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului, care a identificat numeroase posibile nereguli în activitatea Administrației Naționale de Meteorologie.

Documentul, finalizat pe 9 octombrie și publicat sub forma unui extras pe 15 octombrie, semnalează probleme legate de achizițiile publice, gestionarea fondurilor și procedurile de angajare și promovare.

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Mediului, prin cinci carduri bancare asociate sediului central al ANM au fost efectuate cheltuieli de peste 3 milioane de lei, în perioada ianuarie 2023 – iulie 2026.

Inspectorii au identificat, între altele, achiziții de parfumuri, cosmetice, articole vestimentare, accesorii, ceasuri inteligente și alte produse pentru care au fost ridicate semne de întrebare privind legătura cu activitatea instituției.

În plus, achizițiile de telefoane mobile din 2025 și 2026 ar fi însumat aproape 170.000 de lei.

Raportul semnalează și achiziții directe repetate de produse IT și de papetărie, precum și proceduri de angajare și promovare desfășurate fără avizele necesare.

O parte dintre problemele administrative au fost identificate inclusiv la structura regională din Sibiu, condusă de Maria Fodor.

Ministerul Mediului a transmis constatările către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Conturi, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul de Administrație al ANM.

Elena Mateescu refuză să demisioneze. Conducerea ANM rămâne blocată

În ciuda solicitării publice de demisie formulate de ministrul Mediului de atunci, Diana Buzoianu, Elena Mateescu a respins acuzațiile privind propria responsabilitate și a anunțat că așteaptă rezultatele verificărilor autorităților.

Directoarea generală a susținut că a sesizat Poliția încă din august și că nu a aprobat achiziții ilegale. Ea a afirmat, de asemenea, că este ținta unei campanii care ar urmări îndepărtarea sa din funcție din motive politice.

Diana Buzoianu a contestat explicațiile oferite de Mateescu, susținând că la nivelul ANM existaseră avertismente privind posibile nereguli în achiziții încă din noiembrie 2025.

Situația conducerii ANM este complicată și de blocajul Consiliului de Administrație, organismul competent să decidă asupra menținerii sau revocării directorului general.

Potrivit explicațiilor oferite anterior de ministrul Mediului, Consiliul de Administrație nu dispunea de cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârilor.