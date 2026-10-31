La 15 ani, și-a construit propria companie. Luca Tacea a primit Bursa Virgil Madgearu la GALA MEDIAFAX 35

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

Printre momentele dedicate viitoarei generații de profesioniști s-a numărat acordarea celor cinci burse de performanță, fiecare purtând numele unei personalități românești care a contribuit la dezvoltarea unui domeniu important.

Luca Tacea, antreprenor la 15 ani: Încă nu am voie să conduc o mașină, dar aparent am voie să conduc o companie

Cea de-a doua bursă prezentată în cadrul galei a fost Bursa Virgil Madgearu, dedicată antreprenoriatului. Aceasta poartă numele economistului și omului politic român Virgil Madgearu și este susținută de Banca Transilvania.

Prezentatorul galei, actorul Șerban Pavlu, l-a descris pe Luca Tacea drept un tânăr care a ales să nu aștepte o oportunitate profesională, ci să construiască propriul proiect.

Luca a creat Helpium, un start-up tech pornit din pasiunea pentru tehnologie și din dorința de a dezvolta o aplicație care să simplifice accesul utilizatorilor la servicii locale.

„Luca a ales drumul cel mai greu, să nu aștepte un loc de muncă, ci să-l inventeze. Pentru tinerii care se întreabă dacă merită să încerce, Luca este răspunsul”, a spus Șerban Pavlu la prezentarea bursei.

Aplicația Helpium își propune să reunească într-un singur loc mai multe categorii de servicii, astfel încât utilizatorii să poată rezolva diferite probleme cotidiene prin intermediul aceleiași platforme.

Banca Transilvania susține inițiativa tinerilor antreprenori

Bursa i-a fost înmânată lui Luca Tacea de Bogdan Pleșuvescu, director general adjunct Legal al Băncii Transilvania.

Acesta a vorbit despre importanța antreprenoriatului și despre rolul oamenilor care au curajul să transforme ideile în proiecte concrete, chiar și atunci când întâmpină obstacole.

„La Banca Transilvania avem o afinitate pentru antreprenoriat, pentru oamenii întreprinzători. Ne plac cei care știu să transforme o idee într-un proiect, ne plac cei care sunt atrași de o idee și trec peste orice”, a declarat Bogdan Pleșuvescu.

Reprezentantul băncii a explicat că susținerea antreprenorilor presupune încurajarea inițiativelor inovatoare și găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă oamenii.

Acesta l-a felicitat pe Luca pentru aplicația dezvoltată și i-a transmis că Banca Transilvania dorește să îi fie alături în parcursul profesional.

„Ne bucurăm să fim alături de tine în parcursul profesional. Dorim ca, pe lângă această aplicație, să dezvolți și alte aplicații care să rezolve nevoile mai multor oameni și sunt convins că viitorul tău o să arate foarte bine”, a spus Bogdan Pleșuvescu.

Ce este Helpium, aplicația creată de Luca Tacea

Ajuns pe scenă pentru a primi bursa, Luca Tacea a vorbit despre proiectul său și despre modul în care aplicația își propune să simplifice accesul la diferite servicii.

Adolescentul a explicat că Helpium poate fi folosită atât pentru comenzi de mâncare, cât și pentru solicitarea unor servicii precum curățenia sau reparațiile.

„Am 15 ani și am construit Helpium. Încă nu am voie să conduc o mașină, dar aparent am voie să conduc o companie”, a spus tânărul, stârnind zâmbete și aplauze în sală.

Luca a descris aplicația drept o platformă prin care utilizatorii pot solicita rezolvarea unor probleme cotidiene într-un singur loc.

„Helpium este o aplicație prin care oamenii pot comanda de mâncare și se rezolvă orice problemă într-o zi. Adică orice serviciu, curățenie, reparație, orice v-ar trece prin cap, Helpium poate să rezolve”, a explicat acesta.

Helpium a fost concepută ca o aplicație de servicii locale, care urmărește să reunească mai multe tipuri de solicitări într-o singură platformă digitală. Luca a explicat că ideea proiectului a pornit din dorința de a folosi tehnologia pentru a simplifica activitățile de zi cu zi.

La finalul intervenției, adolescentul a mulțumit pentru distincție și a transmis un mesaj aniversar echipei MEDIAFAX.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru premiu și la mulți ani, MEDIAFAX!”, a spus Luca Tacea.

Bursa Virgil Madgearu, susținută de Banca Transilvania, aduce în prim-plan un exemplu de antreprenoriat la o vârstă la care majoritatea tinerilor abia își conturează primele idei despre viitoarea carieră. Parcursul lui Luca Tacea arată cum pasiunea pentru tehnologie poate deveni punctul de plecare pentru dezvoltarea unui proiect propriu.

Pe 28 octombrie, Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!