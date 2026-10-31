Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, la Gala MEDIAFAX: „România are nevoie de presă liberă”

Gala Mediafax 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea Mediafax.

A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a povestit, într-un interviu pentru Mediafax, că agenția de presă i-a fost primul loc de muncă.

„Mediafax înseamnă primul meu loc de muncă deoarece am început activitatea de jurnalist în 1999 în această agenție de presă. Am descoperit foarte multe lucruri care mi-au folosit apoi în cariera de jurnalist și sunt recunoscător că astăzi pot fi alături de dumneavoastră într-un moment atât de important. România, ca și toate țările democratice, au nevoie de presă liberă, de presă independentă, de presă capabilă să facă din libera exprimare nu doar un drept constituțional, ci și, până la urmă, un climat în care democrația și societatea, de fapt, cetățenii, să simtă că a fi liber să spui ceea ce gândești nu este doar un un rând scris într-o carte, chiar dacă vorbim și de constituția României, ci este o realitate care trebuie întreținută zi de zi”, a spus acesta.

Întrebat ce loc ocupă o agenție de presă precum Mediafax în informarea sa zilnică, acesta a precizat că unul important.

„Și ca jurnalist, și ca purtător de cuvânt al Guvernului, cred că o agenție de presă face parte din, să spunem, meniul de bază, iar o agenție puternică de presă, așa cum este cazul Mediafax, cu siguranță că ocupă un loc important”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Mediafax continuă să reprezinte un reper în presa din România”

Dan Cărbunaru a explicat, de asemenea, că se accentuează nevoia de a avea o presă care să respecte coduri deontologice, care respectă reguli, în această epocă a dezinformării.

„Eu cred că noile tehnologii vor permite, și deja acest lucru se întâmplă, fiecărui cetățean, să-și exprime opinia și să aibă ocazia să se transforme fie într-un influencer, fie într-un trend seter sau alți termeni pe care astăzi îi vedem deja cumva asociații acestor activități. Dar cred că pe măsură ce aceste roluri ale unui cetățean, să spunem în ghilimele, jurnalist, se dezvoltă. Se accentuează nevoia de a avea o presă profesionalizată, o presă care să respecte coduri deontologice, care respectă reguli, mai ales în această epocă a dezinformării, unde verificarea surselor este, în primul rând, răspunderea celui care transmite un mesaj. Și aici jurnaliștii sunt, practic, în primul rând.

Le urez tuturor jurnaliștilor români ani mulți, bucurii, sănătate, satisfacții profesionale, iar celor care lucrează astăzi la Mediafax capacitatea de a se ridica la viziunea fondatoare a Mediafax, care a fost una de pionierat, este agenția de presă din domeniul privat care a reușit, practic, să facă istorie în România și, alături de ceilalți jurnaliști din România, cred că Mediafax poate continua să reprezinte un reper în presa din România”, a conchis acesta.

Cinci burse de performanță, acordate unor tineri cu rezultate remarcabile

În cadrul galei au fost acordate cinci burse de performanță MEDIAFAX, dedicate tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Valoarea acestor burse și domeniile pe care le susțin reflectă preocuparea pentru performanță și pentru încurajarea unor tineri care și-au demonstrat deja potențialul.

Două distincții speciale, pentru implicare și viziune

În seara evenimentului au fost acordate și două distincții speciale, înmânate de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, a primit „Distincția specială pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață”.

Cea de-a doua distincție, „Distincția specială pentru viziunea unui proiect care unește generații”, i-a fost acordată lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly.

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de Mediafax!