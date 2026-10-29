Premierul Luca Niculescu, mesaj la Gala MEDIAFAX 35: Port în suflet agenția

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj cu ocazia galei aniversare MEDIAFAX 35, în care și-a exprimat aprecierea pentru agenție și pentru oamenii care au contribuit la evoluția sa. Mesajul a fost transmis prin intermediul lui Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Fost jurnalist și fost coleg al redacției, Luca Niculescu a vorbit despre importanța unei prese independente, despre responsabilitatea jurnaliștilor în contextul dezinformării, dar și despre legăturile personale care îl leagă de MEDIAFAX.

Luca Niculescu: Port în suflet agenția Mediafax

În mesajul adresat echipei MEDIAFAX, premierul a transmis că este alături de actualii și foștii membri ai redacției cu gândul și cu sufletul, cu prilejul aniversării celor 35 de ani de activitate.

„În această zi aniversară, voi fi cu gândul și cu sufletul alături de voi și de toți cei care au contribuit, de-a lungul timpului, la povestea de succes a acestei agenții”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a subliniat importanța libertății de exprimare și a unei prese puternice și independente, în care jurnaliștii să poată pune întrebări, să caute răspunsuri și să prezinte adevărul, inclusiv atunci când acesta este incomod.

„Cred în libertatea de exprimare și nevoia unei prese puternice și independente, în care jurnaliștii să pună întrebări, să caute răspunsuri și să spună adevărul, inclusiv atunci când acesta este incomod”, a afirmat șeful Executivului.

Luca Niculescu a amintit că democrația depinde de libertatea de exprimare și de dreptul cetățenilor de a fi informați corect, într-un context în care credibilitatea surselor și calitatea informațiilor au o importanță tot mai mare.

Rolul jurnalismului în fața dezinformării

În mesajul său, premierul a atras atenția asupra responsabilității pe care o au jurnaliștii în contextul războiului hibrid și al pericolului dezinformării.

„Am încredere în profesionalismul jurnaliștilor români, care, în contextul războiului hibrid și al pericolului dezinformării, poartă pe umeri o responsabilitate cu atât mai mare”, a transmis Luca Niculescu.

Șeful Guvernului a vorbit și despre munca și rigoarea din spatele fiecărei știri, precum și despre importanța încrederii publicului în presă.

„Știu, din anii petrecuți în presă, câtă muncă și câtă rigoare se află în spatele unei știri, dar și cât de prețioasă este încrederea cititorilor”, a afirmat premierul.

Mesajul său pune în evidență una dintre responsabilitățile fundamentale ale jurnalismului: informarea corectă a publicului, prin relatări bazate pe fapte și prin respectarea standardelor profesionale.

Luca Niculescu, despre oamenii care au construit povestea MEDIAFAX

Dincolo de rolul agenției în presa românească, mesajul premierului a avut și o componentă personală, legată de oamenii care au contribuit la dezvoltarea redacției de-a lungul timpului.

Luca Niculescu a amintit că MEDIAFAX a stabilit încă de la început standarde înalte în presa românească și a subliniat că aniversarea este și a jurnaliștilor care au făcut posibil acest parcurs prin talentul, pasiunea și dăruirea lor.

„Port în suflet agenția Mediafax, care încă de la început a stabilit standarde înalte în presa românească. Aniversarea de astăzi este și a oamenilor care au făcut posibil acest parcurs, prin talentul, prin pasiunea, prin dăruirea lor”, a transmis premierul.

Acesta a evocat și memoria foștilor colegi care nu mai sunt în viață, despre care a spus că speră să fie în continuare alături de cei care sărbătoresc aniversarea.

Un loc aparte în mesajul său l-a ocupat Toto Lucia Efrim, colega de care premierul își amintește cu afecțiune și dor.

„Mă gândesc cu drag și cu dor la prietena mea, Toto Lucia Efrim, a cărei amintire rămâne pentru mine legată de sufletul acestei redacții”, a spus Luca Niculescu.

În încheiere, premierul a transmis felicitări echipei MEDIAFAX și a semnat mesajul în calitate de fost coleg al agenției.

MEDIAFAX, 35 de ani de jurnalism și de istorie

În cei 35 de ani de activitate, MEDIAFAX a relatat evenimentele care au marcat transformarea României, de la schimbările politice și economice de după Revoluție până la momentele care au definit parcursul european și euroatlantic al țării.

Povestea agenției este legată atât de evenimentele pe care le-a documentat, cât și de generațiile de jurnaliști care au contribuit la dezvoltarea presei independente și la informarea publicului.

Mesajul lui Luca Niculescu readuce în prim-plan această dimensiune umană a istoriei MEDIAFAX: o agenție construită prin munca, profesionalismul și dedicarea oamenilor care au făcut parte din redacție.

MEDIAFAX nu doar a relatat istoria recentă a României. A documentat-o, zi de zi, prin știrile despre evenimentele care au schimbat țara și au ajuns în centrul atenției publice.

35 de ani înseamnă mii de zile de știri, evenimente urmărite în timp real și o arhivă care surprinde transformările societății românești. Înseamnă generații de jurnaliști și o responsabilitate care continuă: aceea de a oferi publicului informații relevante, corecte și credibile.

De 35 de ani, MEDIAFAX este acolo unde se întâmplă lucrurile importante. În mijlocul evenimentelor. În mijlocul istoriei.