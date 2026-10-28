Premierul Luca Niculescu, dar și o parte din miniștri, întâlnire cu reprezentanții Consiliilor Județene

Prioritățile sunt finanțarea serviciilor publice esențiale și măsurile necesare pentru finalizarea proiectelor de investiții finanțate prin PNRR și atragerea eficientă a fondurilor europene.

„Am analizat împreună presiunile bugetare cu care se confruntă, în special în ceea ce privește serviciile sociale, spitalele, drumurile județene și finalizarea proiectelor cu termene apropiate”, a declarat premierul Luca Niculescu, potrivit comunicatului publicat de guvern.

Potrivit premierului, există atât „probleme transversale”, cât și specifice pentru fiecare județ.

„Toate acestea sunt în atenția mea directă și a membrilor cabinetului care m-au însoțit la această întâlnire”, a declarat Niculescu.

La întâlnirea cu reprezentații Uniunii Naționale a Consiliilor Județene au mai participat și vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul dezvoltării, Alexandru Stoica, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Premierul a precizat că rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să țină cont de aceste urgențe.

„Sunt domenii care afectează direct viața oamenilor și pentru care trebuie să găsim soluții responsabile, în limitele resurselor disponibile”, a declarat Niculescu.

Discuții privind pregătirea pentru iarnă

Au fost discuții și cu privire la pregătirile pentru iarnă, precum asigurarea energiei necesare cetățenilor și economiei, pregătirea măsurilor pentru a-i ajuta pe oamenii aflați în situații vulnerabile, potrivit premierului.

„Programul de guvernare prevede continuarea reformei administrative, reguli mai clare pentru finanțele publice locale și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, alături de continuarea investițiilor în sănătate, educație, infrastructură. Aceste obiective presupun o bună coordonare între ministere și autoritățile județene”, a transmis Niculescu.

Premierul a discutat cu președinții de consilii județele cu privire la reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară, soluții care se regăsesc în programul de guvernare, pentru a folosi mai bine banii publici, în folosul comunităților.

„Am convenit o serie de măsuri prin care Guvernul să sprijine efortul comunităților de a încheia cu bine proiectele finanțate prin PNRR și de a atrage mai rapid și mai eficient resurse din fondurile de coeziune.

Obiectivul nostru comun este să asigurăm servicii publice mai bune pentru oameni, să protejăm investițiile și să folosim responsabil resursele bugetare”, a declarat Niculescu.

Premierul a mai precizat că România este mai aproape de aderarea la OCDE, care va deschide „noi oportunități de dezvoltare, investiții majore, acces la capitalul internațional, adică o altă perspectivă economică, de încredere și speranță pentru o viață mai bună”.