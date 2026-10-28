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Motorină scoasă noaptea din rezervoarele autobuzelor, cu ajutorul paznicilor. Opt șoferi și doi paznici, la audieri

Zece persoane au fost duse la audieri, miercuri, în urma unor percheziții desfășurate în București și în județele Ilfov și Giurgiu. Polițiștii cercetează furtul de carburant din autobuzele unei societăți de transport din Capitală. Printre suspecți se numără șoferi și agenți de pază.
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Maria Miron
28 oct. 2026, 13:18, Social
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Mai mulți angajați ai unei societăți de transport din București sunt suspectați că au sustras combustibil din rezervoarele autobuzelor. Polițiștii au făcut zece percheziții în Capitală și în două județe, iar persoanele cercetate au fost duse la audieri.

Cum era furat carburantul din autobuze

Potrivit Poliției Capitalei, furturile au avut loc în perioada 23 iunie – 30 septembrie 2026, în timpul nopții, în incinta unei baze de autobuze din Sectorul 5.

Ancheta a început pe 27 august, după ce polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public au fost sesizați cu privire la furtul unor cantități considerabile de carburant.

Din cercetări a reieșit că, pe 4 august, unul dintre șoferi a fost ajutat de doi agenți de pază să fure carburant din rezervorul unui autobuz. Cei doi se aflau în timpul serviciului.

Zece percheziții în București, Ilfov și Giurgiu

Miercuri, polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, sprijiniți de jandarmii Capitalei, au efectuat zece percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Giurgiu.

Toate cele zece persoane cercetate au fost găsite și conduse la audieri, în baza mandatelor emise pe numele lor.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru furt și complicitate la furt.

Polițiștii urmează să stabilească măsurile legale care se impun în acest caz.

Opt șoferi și doi agenți de pază, cercetați

Potrivit unor informații obținute pe surse, furturile de carburant au avut loc la Autobaza Ferentari din București. În dosar sunt cercetați opt șoferi ai societății de transport și doi agenți de pază.

Cei doi agenți de pază, care lucrau în tura de noapte, i-ar fi sprijinit pe șoferi în furtul combustibilului din autobuze.

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