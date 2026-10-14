Au forțat două terminale de plată din Capitală și au fugit cu banii. Doi tineri de 15 și 18 ani, reținuți

Într-unul dintre cazuri, cei doi ar fi plecat cu o casetă goală, iar din celălalt terminal ar fi sustras 3.446 de lei.

Polițiștii Capitalei au efectuat trei percheziții în județul Călărași, în cadrul unui dosar de furt calificat în care sunt cercetați trei bărbați cu vârste între 15 și 31 de ani, potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Ar fi acționat cu fețele acoperite

Potrivit anchetatorilor, prima faptă ar fi avut loc pe 28 septembrie 2026. Suspecții de 15 și 18 ani, care ar fi avut fețele acoperite, ar fi vizat terminalul electronic al unei societăți, amplasat în fața unui magazin din Sectorul 3 al Capitalei.

Aceștia ar fi forțat și tăiat ușa de acces a aparatului cu ajutorul unui obiect metalic, după care ar fi scos caseta destinată depozitării bancnotelor. Numai că aceasta nu conținea bani.

Ulterior, potrivit polițiștilor, cei doi ar fi trecut la un alt terminal electronic de plată, aparținând unei alte societăți și amplasat pe o stradă din Sectorul 2.

Și în acest caz ar fi acționat cu fețele acoperite și ar fi forțat ușa de acces cu un obiect metalic. Din interior ar fi sustras caseta pentru bancnote, în care se aflau 3.446 de lei.

Un al treilea bărbat ar fi asigurat transportul

Anchetatorii suspectează că cei doi nu ar fi acționat singuri. Un bărbat de 31 de ani i-ar fi sprijinit, transportându-i cu mașina către locurile în care urmau să fie comise furturile.

După atacarea terminalelor, acesta ar fi asigurat preluarea celor doi și transportarea lor, împreună cu bunurile sustrase.

Pentru documentarea cazului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, sprijiniți de Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare, pe 13 octombrie, trei mandate de percheziție domiciliară în județul Călărași.

Suspecții de 15 și 18 ani au fost găsiți și conduși la audieri, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Bărbatul de 31 de ani a fost condus la audieri miercuri, 14 octombrie, polițiștii urmând să stabilească măsurile legale în cazul său.

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru furt calificat.