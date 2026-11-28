Ciprian Ciucu a vorbit, sâmbătă, la Digi24, despre posibilitatea integrării județului Ilfov în structura administrativă a Capitalei, una dintre variantele discutate în cadrul reformei administrativ-teritoriale.

„Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului. Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov”, a declarat Ciucu, explicând că dezvoltarea localităților din jurul Capitalei este strâns legată de cea a Bucureștiului, dar Primăria Generală nu are atribuții în administrarea acestora.

Ciucu: Bucureștiul, un fel de capitală de județ

Primarul general și-a exprimat rezervele față de preluarea localităților din Ilfov în administrarea Capitalei. „Mă și sperie gândul! Să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase, cu Popești-Leordeni, Voluntariul… Dumnezeule mare!”, a spus Ciucu.

Ciucu consideră că Bucureștiul ar trebui să își păstreze actuala organizare administrativă, dar să îndeplinească un rol asemănător celui de reședință de județ în relația cu Ilfovul.

În viziunea sa, Primăria Capitalei ar putea prelua atribuții similare celor ale unui consiliu județean și să coordoneze dezvoltarea localităților din Ilfov.

„Măcar la nivel teoretic, Bucureștiul ar trebui să rămână așa cum este în acest moment, dar să aibă un cuvânt de spus puternic în ceea ce se întâmplă și în Ilfov, cum ar fi să fie un fel de capitală de județ. Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important și să coordoneze ce se întâmplă și în Ilfov”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciucu: „Mi-am pus întrebarea dacă există o agendă ascunsă”

Primarul general spune că reorganizarea administrativ-teritorială a României este necesară din rațiuni economice, dar nu are încredere în actualul demers.

„Am văzut atât de multe inițiative similare pe aceeași temă, care nu s-au finalizat cu nimic. (…) Și atunci mi-am pus întrebarea dacă există o agendă ascunsă. Adică dacă există o temă pe care ne-o aruncă cineva în ochi ca să ne mute atenția de la alte teme”, a declarat Ciucu.

Edilul a pus în discuție și posibilitatea comasării localităților după criterii care să avantajeze electoral un anumit partid.

Referindu-se la harta cu variantele de reorganizare a județelor, primarul general a afirmat: „Impresia pe care mi-a dat-o când am văzut acea hartă este că se plictiseau și au printat o hartă alb-negru și au dat-o unui copil cu niște carioci ca să o deseneze. (…) Nu am văzut niște criterii obiective clare. Nu am văzut un proces bine fundamentat”.

Ciucu spune că o asemenea reformă necesită studii de impact realizate pe parcursul a trei până la șase luni, cu implicarea specialiștilor Băncii Mondiale, a universităților și a experților în administrație publică.

Acesta a propus ca Guvernul sau Parlamentul să apeleze la firme specializate în reforma administrației publice, care să elaboreze mai multe variante de reorganizare.

„O perioadă să culegi date, să faci predicții economice, calcule, să știi cât o să salvezi (…) și veneai cu niște propuneri rotunde care să aibă o logică … două, trei opțiuni cu virtuți și cu defecte și alegeai pe cea mai bună dintre ele”, a explicat Ciucu.

Ciucu, despre reforma administrativă: „Nu se va întâmpla”

Primarul general a amintit că reforma administrativ-teritorială figura și în programul de guvernare al fostei coaliții, susținând că social-democrații nu au dorit realizarea acesteia. „Puteau să o facă împreună cu Bolojan, dar n-au vrut”, a spus Ciucu.

Edilul a avansat și ipoteza că PSD ar putea recurge la angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul reformei, folosind demersul drept pretext pentru ieșirea de la guvernare. „Poate să fie folosit ca un pretext politic”, a afirmat primarul general.

„În cel mai bun caz nu se va întâmpla nimic. În cel mai rău caz se va întâmpla ceva rău. Sunt extrem de pesimist în ceea ce privește aceste inițiative care vin de la dânșii”, a transmis Ciucu.

„Și cu asta am închis subiectul. Nu se va întâmpla”, susține edilul Capitalei.