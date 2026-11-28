„Da, domnule Bolojan. Recunosc. Mi-ați cerut să reduc cu 10% salariile personalului medical. Am refuzat. Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru medicii și asistenții medicali care țin spitalele în picioare”, a scris Alexandru Rogobete sâmbătă, pe contul său de Facebook.

Ministrul Sănătății a precizat că a refuzat cererea fostului premier de a „nu mai introduce medicamente inovative pe lista de compensate, pentru că sunt prea scumpe”.



„Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru pacienții care au nevoie de tratamente moderne și de o șansă în plus la viață”, a continuat el.

„Mi-ați cerut să reduc finanțarea spitalelor orășenești. Nu am făcut-o. Pentru că spitalele mici nu sunt niște cifre într-un tabel de Excel. Sunt spitalele care asigură servicii medicale pentru comunități întregi, pentru oameni care nu au întotdeauna posibilitatea să ajungă într-un centru universitar”, afirmă Rogobete.

Totodată, specifică și că a refuzat cererea lui Bolojan de a „reduce sporurile personalului medical”.

„Pentru că nu poți să le ceri oamenilor să muncească în condiții grele, să își asume responsabilități uriașe și apoi să le tai veniturile”, afirmă social-democratul.

„Așadar, da, domnule Bolojan, aveți dreptate. Nu am făcut ceea ce ați considerat dumneavoastră că trebuie făcut”, continuă ministrul.

„Am făcut ce am considerat că este corect”

Rogobete menționează că a făcut ceea ce a „considerat ca ministru că este corect pentru pacienți, pentru medici și pentru sistemul de sănătate”.

„Dacă acestea erau reformele pe care le așteptați de la mine, atunci sunt liniștit că nu le-am făcut!”, se mai arată în postarea sa.

„Pentru mine, reforma în sănătate nu înseamnă să tai salarii, să limitezi accesul la medicamente și să închizi spitale prin subfinanțare. Înseamnă să construiești, să investești și să le oferi oamenilor acces la servicii medicale”, a conchis Alexandru Rogobete.