Economistul Cristian Socol a reacționat vineri la raportul privind starea finanțelor publice, prezentat de Ministerul Finanțelor, arătând că valoarea obligațiilor de plată neachitate depășește chiar și estimările pesimiste pe care le făcuse în luna septembrie.

„Raportul privind starea reală a finanțelor publice este motiv de serioasă îngrijorare. Deficitul raportat și laudele lui Bolojan nu corespund cu realitatea”, a afirmat economistul, făcând referire la datoriile statului, facturile neplătite, facturile încă neemise pentru lucrări deja executate, despăgubirile și obligațiile rezultate din litigii.

Obligații de plată de cel puțin 51,2 miliarde de lei

Calculele economistului indică obligații de plată de cel puțin 51,2 miliarde de lei, echivalentul a 2,5% din Produsul Intern Brut (PIB).

În această sumă nu sunt incluse obligațiile aferente programului european de apărare SAFE, problemele legate de cererile de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și sumele restante datorate angajaților din învățământ în baza unor hotărâri judecătorești definitive.

În cazul acestora din urmă, inspectoratele școlare au avut termen până joi, 26 noiembrie, să transmită Ministerului Educației necesarul de fonduri pentru plata diferențelor salariale câștigate în instanță și a dobânzilor legale aferente.

Socol estima încă din septembrie obligații neachitate de până la 50 de miliarde de lei

Într-o analiză publicată în exclusivitate de MEDIAFAX în 10 septembrie 2026, profesorul universitar Cristian Socol atrăgea atenția asupra modului în care guvernul Bolojan a obținut reducerea deficitului bugetar.

Deficitul scăzuse de la 76,4 miliarde de lei în primele șapte luni din 2025 la 48 de miliarde de lei în perioada corespunzătoare din 2026, o reducere de 28,4 miliarde de lei, respectiv 1,7 puncte procentuale din PIB.

Economistul semnala însă lipsa de transparență privind plățile amânate pentru programele de investiții publice, inclusiv „Anghel Saligny”, sumele câștigate în instanță și eșalonate pentru anii următori, precum și necesarul de finanțare din sistemul de sănătate și al altor instituții publice.

La momentul respectiv, Cristian Socol lua în calcul mai multe scenarii, în care valoarea cumulată a plăților amânate putea ajunge la 35, 40, 45 sau chiar 50 de miliarde de lei.