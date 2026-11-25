Raportul Letta privind competitivitatea României este bun pentru că aduce o viziune integrată. Dar recomandările propuse sunt cel mult egale cu soluțiile de politici publice și viziunea propusă de macroeconomiștii români. De altfel, estimarea unui Indice de compatibilitate programatică între Raportul Letta și programele de guvernare propuse în ultimii 15 ani arată un procent înalt, de 89%. Procentul de compatibilitate între Programul de guvernare Niculescu și raportul Letta este de asemenea unul înalt, de 91%. La viziunea strategică (importanță 20%) vorbim despre o compatibilitate de 96%, la propunerile de politici publice și măsuri concrete (importanță 50%) o compatibilitate de 89%, iar la mecanismele de implementare și guvernanță 89% (acestea având o importanță de 30% în total). Un coeficient mediu ponderat de compatibilitate – 91%.

Am citit ieri atât raportul Letta cât și informațiile/ opiniile publicate pe marginea lui. Majoritatea analizelor în legătură cu Raportul Letta sunt reducționiste. Fiecare a scos din el ceea ce a considerat că este compatibil cu propunerile lui, cu viziunea lui, cu ideologia lui. De altfel, raportul Letta dă o palmă filosofilor macroeconomiei, celor care folosesc sintagma schimbării modelului de creștere într-un scop strict propagandistic, neînțelegând mai nimic din tranziția către un model de creștere bazat pe productivitate, inovare și capacitate internă. Schimbarea unui model înseamnă tendințe confirmate, dovezi și fundamente pe cel puțin 5 ani, nu bazat pe 2-3 trimestre cu investiții mai mari. Asta nu înseamnă că s-a schimbat modelul, nu există model de creștere exclusiv bazat pe consum sau pe investiții. Datele istorice precum și ultima prognoză a Comisiei Europene indică acest lucru și am scris despre asta în analize anterioare.

Schimbarea de model se vede în dinamica Productivității totale a factorilor, în progresele instituționale, în trecerea la motoare de creștere economică endogenă – inovare, cercetare dezvoltare, investiții în capitalul uman, AI, machine-learning, în general în motoare compatibile strategiilor Industry 5.0 și 6.0.

Am scris despre sufocarea modelului de dezvoltare a României în iunie 2025 și despre un nou model de creștere încă din noiembrie 2025 (idei pe care le-am prezentat pe scurt și în cadrul Grupului de lucru de la Cotroceni).

1. Care sunt punctele tari și punctele slabe ale competitivității României, de ce se sufocă modelul actual?

Modelul nu se sufocă, așa cum cred unii filosofi ai economiei, din cauza costului forței de muncă. Sunt cauze complexe, cea mai puternică în ultimii ani fiind costul ridicat al energiei.

Enrico Letta, în raportul Assessing Romania’s Competitiveness: A 2027–2035 Strategic Outlook pornește de la un paradox. Cum a fost posibil ca România, care a avut cea mai mare viteză de convergență economică din UE, să nu obțină și o consolidare a motoarelor productivității pe termen lung? Bun, PIB-ul pe locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare a urcat de la circa 26% din media UE în 2000 la 78% în 2025, ne-am integrat în piața unică, investițiile străine și transferurile UE au contribuit la modernizarea economiei, remitențele au ajutat și ele, industria prelucrătoare orientată spre export și IT-ul au fost motoare puternice de ajungere din urmă (catching-up). Dar, am ajuns la „Convergență ridicată / fundamente economice slabe – Strong convergence, weak foundations”, așa cum conchide raportul Letta în mod realist.

Unde sunt de acord cu diagnoza modelului ? În primul rând, Enrico Letta recunoaște creșterea remunerării forței de muncă în România și reducerea decalajului față de țările dezvoltate ca un proces natural. România, analog tuturor țărilor de convergență nu mai putea miza aproape exclusiv pe avantajul forței de muncă ieftine. În al doilea rând, am fost și suntem prea dependenți de intrările de capital, tehnologia și deciziile venite din extern (de exemplu, în industrie suntem mult prea legați de deciziile companiilor multinaționale pe o zonă prea mare din lanțurile de producție). În al treilea rând, degeaba ocupăm un loc ok la complexitatea exporturilor industriale dacă nu am reușit să consolidăm firme autohtone care să inoveze, să aibă tehnologii proprii, care să producă bunuri cu valoare adăugată ridicată și marje mari. În al patrulea rând, degeaba avem internet de mare viteză și acoperire bună cu un sector ICT însemnat, dacă difuziunea tehnologică este redusă la nivel micro – firmele nu adoptă pe scară largă tehnologiile digitale, serviciile de e-government și AI fiind reduse. În al cincilea rând, creditarea firmelor autohtone și capitalul de risc sunt insuficiente – intermedierea financiară este cea mai redusă din UE, chiar dacă sistemul bancar este stabil, solvabil și bine capitalizat. În al șaselea rând, degeaba avem un mix energetic rar (poate unic de resurse), dacă rețelele sunt insuficient dezvoltate. Costul exagerat al energiei subminează consistent competitivitatea industrială și lovește puternic în bunăstarea gospodăriilor. În al șaptelea rând, una dintre cele mai puternice deficiențe structurale în România este investiția în capitalul uman – discrepanța dintre talentul ridicat din IT, inginerie, STEM și rezultatele slabe la testele PISA, abandonul școlar ridicat, formarea continuă insuficientă și decalajul urban-rural. Îmbătrânirea demografică se va adăuga și ea la presiunile structurale. În al optulea rând, problema cercului vicios al deficitelor gemene ridicate, evaziunea ridicată și colectarea redusă pun tensiune pe spațiul fiscal necesar creșterii competitivității României. În al nouălea rând, România are o problemă structurală privind finanțarea motoarelor endogene – investițiile în cercetare dezvoltare sunt de 4-5 ori mai mici decât media UE. În al zecelea rând, progresul instituțional este relativ lent iar arhitectura instituțională este slab funcțională.

Unde aș aduce principalele critici Raportului Letta? În faptul că nu ia în considerare incertitudinea globală și gradul ridicat de incertitudine în politicile economice, procese ce afectează substanțial competitivitatea în țările din Europa Centrală și de Est. Faptul că alocă prea puțin costurilor macroeconomice legate de proximitatea țării noastre față de războiul din Ucraina. Că pune prea puțin lupa pe politicile industriale și de mediu inadecvate din UE, mai ales în industrii precum cea auto. Și faptul că nu ține cont de sustenabilitatea socială ca factor de competitivitate, starea de precariat, salariile mici, sărăcia în muncă și starea de sănătate fragilă a angajaților români reduc potențialul de a schimba modelul de creștere într-un timp rezonabil.

Da, România are avantaje competitive dar nu le folosește la nivelul potențial. Nu investește suficient în capitalul uman (ci dimpotrivă, aș spune, vezi atacul din ultimul an și jumătate la educație și cercetare), suferă de blocaje instituționale și atrage un capital financiar intern redus.

Nu întâmplător, în clasamentul IMD privind competitivitatea din 2026, România ocupă locul 61 din 70, la nivelul unor țări africane sau din America de Sud.

Dar nu doar Raportul Letta ajunge la concluzia că modelul actual se sufocă. OECD, în 2026, ajunge la o concluzie aproape identică: pe măsură ce România se apropie de media venitului țărilor OECD, motoarele clasice de ajungere din urmă se diminuează, iar creșterea trebuie să vină tot mai mult din productivitate, inovare, capital uman și capacitatea firmelor locale de a absorbi tehnologie.

2. De ce ne trebuie un nou model de creștere? Care ar trebui să fie motoarele?

Am avut o strategie de creștere care a combinat investițiile străine directe, exporturile, creditul și consumul. Am avut o strategie care s-a deplasat spre exporturi și integrarea în lanțurile vest-europene, combinate cu mărirea consumului. Post pandemie, am avut o strategie bazată pe investiții din fonduri UE și alte fonduri nerambursabile / împrumuturi.

Toate aceste modele ajung la limită. PNRR nu mai există, ISD-urile s-au redus dramatic, dezinvestirea este accelerată în România prezentă, strategia „producem mult mai ieftin decât Vestul” nu mai merge în toată regiunea Europei Centrale și de Est. Îmbătrânirea demografică reduce oferta de muncă, emigrația restrânge simultan baza de competențe și cea fiscală. Spațiul fiscal pentru stimularea consumului este redus, tranziția din industria auto, digitalizarea, AI și competiția chineză schimbă rapid avantajele comparative ale industriei europene. Modelul bazat pe investiții străine directe produce transfer tehnologic doar dacă economia locală are capacitate de absorbție, iar aici OECD arată că România are un deficit major.

Trebuie să trecem la un alt model. Unul bazat pe inovare, valoare adăugată internă și creșterea de productivitate. Un stat activ, capabil și digital, un sistem fiscal-financiar orientat spre investiții, energie mai ieftină și sigură. Să consolidăm capitalul uman și să ne bazăm pe cele 9 clustere de competitivitate definite în ultimele 3 programe de guvernare propuse: industrii cu intensitate tehnologică ridicată, industria auto, apărare, industria chimică, energia, industria farmaceutică, materialele pentru construcții, industria alimentară și metalurgia.

Productivitatea totală a factorilor. Investiția în capitalul uman. Acumularea tehnologică. Mobilizarea capitalului privat. Energie competitivă. Adâncirea integrării europene… Sunt motoare care ar trebui să se amplifice unul pe celălalt. România ar trebui să treacă la o mai multă și mai valoroasă amprentă locală: de la „platformă de producție” la „ecosistem de producție și inovare”, mai mulți furnizori locali, mai multă ingineri și mai mult design realizate local, proprietate intelectuală locală, firme românești care scalează regional și cooperare universități – companii- administrație.

Ce-i de făcut?

Din punct de vedere instituțional, un Centru de competitivitate la nivelul Guvernului. Plus profesionalizarea administrației, reforma achizițiilor publice și introducerea achizițiilor pentru inovare.

Macroeconomic, o consolidare fiscal-bugetară prietenoasă cu creșterea economică, nu austeritate oarbă. Nu austerității pentru cei cu venituri mici și cei aflați în clasa de mijloc. Reducerea taxării muncii la veniturile mici și o progresivitate moderată pe termen mediu. Protejarea cheltuielilor care ridică PIB-ul potențial (a investițiilor în educație, cercetare-dezvoltare, infrastructură, digitalizare și tranziția verde). Raționalizarea cheltuielilor (spending reviews) în toate marile sisteme publice. Reducerea masivă a gap-ului de conformare fiscală și nu majorări suplimentare de taxe puse tot ca povară pe contribuabilii corecți. Lărgirea bazei de impozitare, digitalizarea ANAF, reducerea evaziunii fiscale și recuperarea arieratelor la bugetul de stat.

Financiar, creșterea intermedierii pentru firmele autohtone. Mai mult capital permite investiții în automatizare, active intangibile și scalare. Transformarea Băncii de Investiții și Dezvoltare într-un instrument real se stimulare a garanțiilor, cofinanțării și capital răbdător.

În Energie, accelerarea investițiilor în rețele, producție și stocare de energie. Securitate energetică, flexibilitate și reducerea costului energiei. Neptun Deep integrat într-o strategie de tranziție. Utilizarea integrală a Fondului de Modernizare.

Reducerea birocrației și a raportărilor făcute de firme. Un program național unic pentru digitalizare, date și AI. ADR-uri cu mandat mai puternic, interoperabilitate, implemnetarea principiului „once-only”, cloud și date publice standardizate, infrastructură AI și competențe digitale.

În Educație, reforma calității educației de bază și reducerea decalajului rural–urban. Stimularea, evaluarea și formarea profesorilor, reorganizarea rețelei școlare, programe multianuale de infrastructură, masă sănătoasă pentru elevi și stimulente pentru inserția profesorilor în mediul rural. Extinderea masivă a educației profesionale duale și a învățării pe tot parcursul vieții.

În sectorul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, creșterea finanțării publice și private, stimulente condiționate de rezultate, implementarea schemei de ajutor de stat TechUp, laboratoare comune universități – companii și atragerea finanțărilor Horizon Europe. Construirea de clustere regionale de inovare, cu specializare în cybersecurity, AI, energie, agritech, apărare și tehnologii medicale. O politică coerentă pentru startup-uri și scale-up-uri.

În ceea ce privește activarea forței de muncă, creșterea ratei de participare pentru extinderea bazei productive și fiscale. Mai multe creșe și centre de îngrijire pentru copii, muncă flexibilă pentru femei, formare continuă și prevenție medicală pentru lucrătorii vârstnici). Un program pentru revenirea românilor din diaspora, cu recunoașterea accelerată a calificărilor, servicii publice complet digitale și proceduri simplificate pentru înființarea unei firme cu capital repatriat.

Un Centru de programare orientativă, implementarea unei strategii de politică industrială selectivă. Sprijin condiționat de performanță și exporturi, productivitate și cercetare-dezvoltare. Dezvoltarea produselor și serviciilor IT, integrarea lanțurilor locale în apărare și legarea IMM-urilor de multinaționale pentru transfer tehnologic.

Aderarea la Zona Euro în 2035. Se poate pleca în acest proiect de țară de la rezultatele / rapoartele întocmite de Comisia pentru adoptarea monedei euro – Raportul de fundamentare a Planului Național de adoptare a monedei euro și Planul național de adoptare a monedei euro.

3. Spre ce model trebuie să se îndrepte România? Corespondența cu teoriile creșterii endogene, modelul Aghion–Howitt și Productivism

În analizele și recomandările de politici publice din ultimii ani am expus măsuri / programe care să apropie România de frontiera tehnologică. Aceasta se poate face prin tranziția către modele de creștere economică endogenă – modelele fundamentate de Romer, Lucas și Aghion-Howitt. Sunt modele bazate pe cunoaștere, inovare, cercetare, dezvoltare, tehnologie și startup-uri precum și investiții în capitalul uman, flexibilitate și formare continuă.

Mai mult, de patru ani recomand implementarea strategiei Productivism (propusă de Dani Rodrik). Este evident că aceasta este singura șansă a României de a scăpa din capcana venitului mediu.

Investiția în idei și cunoaștere produce externalități pozitive. Plecăm în prezent de la o situație proastă: 0,46% din PIB pentru cercetare dezvoltare inovare nu este doar „prea puțin” ca indicator comparativ; în logica modelului Romer, aceasta înseamnă că economia subinvestește chiar în factorul care poate susține creșterea după epuizarea vitezei de convergență prin capital și salarii mici. Raportul Letta propune 1% din PIB în 2030 și 1,5% din PIB în 2035, dar chiar și 1,5% ar rămâne sub media UE actuală de aproximativ 2,2% din PIB. Este corect.

Lucas adaugă modelului Romer capitalul uman. Aplicat României, aceasta înseamnă că reducerea abandonului școlar, rezultatele PISA îmbunătățite, participarea crescută la educația adulților și reducerea emigrației pot mări rata endogenă de creștere potențială.

Modelul Aghion–Howitt susține distrugerea creatoare (Schumpeter) cu efect pozitiv asupra creșterii potențialului economic, printr-un lung șir de inovații: inovarea crește productivitatea. Rata de creștere depinde de probabilitatea și mărimea inovației, de rentabilitatea cercetării și de structura concurenței. Asta trebuie să se întâmple în industria românească din perioada 2027–2035, nu protejarea pe termen nedefinit a vechilor tehnologii, ci accelerarea transferului de capital și muncă spre activități cu productivitate mai mare (granturi competitive, soluții tehnologice noi și finanțarea scaleup-urilor).

Productivismul lui Rodrik este posibil cea mai apropiată doctrină de strategia propusă în raportul Letta. Politica economică trebuie să fie orientată către crearea și difuzarea capacităților productive și a locurilor de muncă bine plătite, în special pentru grupurile și regiunile care altfel nu participă la sectoarele de frontieră tehnologică. Este o abordare de mijloc, care se distanțează atât de neoliberalismul centrat pe neutralitate și dereglementare, cât și de o politică redistributivă care încearcă să corecteze ex post rezultatele pieței, fără a interveni în structura producției. Trebuie pus accentul pe politici industriale pentru „locuri de muncă bune”, servicii productive, difuzarea tehnologiei către IMM-uri și colaborarea dintre sectorul public și firme.

Dintre cele trei modele teoretice ilustrate, Productivismul este cel mai bun pentru România. O strategie bazată exclusiv pe modelul Romer, axată pe brevete, cercetători și startup-uri tehnologice, ar putea amplifica insulele de excelență super productive în centrele universitare București, Cluj, Timișoara sau Iași fără să rezolve decalajul rural, problema NEET sau productivitatea IMM-urilor. Productivismul adaugă difuziunea spațială și reducerea decalajelor: firmele din Bacău, Dolj, Maramureș sau Teleorman trebuie să devină mai productive, chiar dacă nu vor breveta tehnologii de frontieră. Politica economică trebuie să transforme și structura productivă care furnizează locuri de muncă majorității, nu numai să maximizeze numărul de unicorni.

Totuși, România nu poate implementa pe termen scurt toate mecanismele de creștere endogenă, nu are spațiu fiscal. România nu își permite simultan subvenții generale pentru industrie, cheltuieli sociale nețintite, scheme energetice largi, taxe reduse pentru multi și investiții mari în cercetare dezvoltare. De aceea, statul trebuie să țintească, să fie selectiv: conformare fiscală mai bună, eliminarea cheltuielilor cu multiplicator mic, protejarea investițiilor cu randament economic social ridicat, folosirea garanțiilor și cofinanțărilor pentru a mobiliza capital privat și utilizarea fondurilor UE ca substitut parțial pentru spațiul bugetar național.

România trebuie să implementeze reforma statului, să își crească capacitatea instituțională. Într-un stat cu achiziții ineficiente și rente extractive, nu se pot implementa mecanisme de creștere endogenă.

România trebuie să implementeze un mix de măsuri de politici publice compatibil cu toate modelele explicate pe scurt în paragrafele de mai sus. De la Lucas învățăm de ce trebuie investiți mai mulți bani în oameni. De la Romer învățăm de ce trebuie investiți mai mulți bani în idei și active intangibile. De la Aghion–Howitt învățăm de ce trebuie permisă intrarea firmelor noi și înlocuirea tehnologiilor vechi. Iar de la Rodrik ne explicăm de ce aceste câștiguri trebuie difuzate către firmele și lucrătorii obișnuiți, inclusiv în regiuni și sectoare departe de frontiera tehnologică.

Din păcate, s-au pierdut zece ani cu un model de tip Luxury Tourism Import-Led Growth. 10 ani în care nu s-a făcut nimic la cel mai înalt nivel de decizie. 10 ani în care Polonia s-a mișcat puternic și a devenit liderul de facto al puterii și deciziei în Europa Centrală și de Est. Atâta s-a putut.

Sunt ferm convins că lucrurile se vor schimba.