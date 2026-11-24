Ministrul a subliniat că aceste obiective trebuie avute în vedere inclusiv la elaborarea bugetului pentru anul 2027.

Raportul Letta: România a recuperat decalaje economice, dar companiile se confruntă cu obstacole importante

Alexandru Nazare a participat, la Banca Națională a României, la lansarea raportului „Competitivitatea României: o perspectivă strategică pentru 2027 – 2035”, realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, și de HorizonX, la inițiativa DDD Foundation.

Potrivit ministrului, documentul evidențiază progresele economice realizate de România în raport cu alte state europene, dar identifică și dificultăți care pot limita dezvoltarea pe termen lung.

Printre acestea se numără accesul insuficient al companiilor la capital, costurile energiei și colaborarea redusă dintre cercetare și industrie.

„România are nevoie de un model de creștere bazat mai mult pe investiții, productivitate și dezvoltarea capitalului privat”, a transmis Nazare, într-un mesaj publicat marți pe Facebook.

Ministrul consideră că firmele românești trebuie sprijinite să dezvolte produse proprii, să dețină tehnologii și să își extindă activitatea pe piețele externe, astfel încât o parte mai mare din valoarea economică să rămână în țară.

Finanțări de 759 de milioane de lei pentru industria prelucrătoare și pregătirea fondului RoBOOST

În mesajul său, ministrul Finanțelor a prezentat mai multe instrumente incluse în pachetul de relansare economică promovat de instituție în 2026.

Unul dintre acestea este schema de sprijin pentru industria prelucrătoare, care dispune de un buget de 759 de milioane de lei pentru sesiunea de finanțare și urmărește dezvoltarea capacităților de producție în sectoare în care România înregistrează deficite comerciale importante.

Nazare a menționat și programul „Diaspora investește acasă”, prin care autoritățile urmăresc atragerea capitalului, experienței și relațiilor profesionale ale românilor din străinătate.

Totodată, facilitățile fiscale pentru cercetare-dezvoltare, profit reinvestit și achiziția de echipamente sunt prezentate drept instrumente pentru creșterea productivității.

O altă direcție vizează consolidarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) și pregătirea fondului RoBOOST, în colaborare cu Fondul European de Investiții.

Potrivit ministrului, garanțiile oferite prin BID pot facilita accesul la credite pentru companiile viabile, în timp ce RoBOOST ar urma să mobilizeze resurse publice, private și instituționale pentru finanțarea dezvoltării firmelor.

Nazare: Cheltuielile publice trebuie evaluate în funcție de rezultatele economice

Ministrul Finanțelor a insistat asupra necesității unei evaluări riguroase a proiectelor finanțate din bani publici, inclusiv a costurilor pe termen lung și a investițiilor private pe care acestea le pot atrage.

„Din perspectiva Ministerului Finanțelor, întrebarea esențială este ce obținem prin banii publici investiți”, a afirmat Alexandru Nazare.

Acesta a explicat că analiza trebuie să includă atât costurile realizării și funcționării proiectelor, cât și riscurile asumate de stat și efectele asupra economiei.

„Efectul de multiplicare trebuie urmărit concret: activitate economică suplimentară, furnizori care se dezvoltă, costuri mai mici pentru companii și beneficii pentru comunități”, a precizat ministrul.

Oficialul a susținut și necesitatea unei integrări mai bune a piețelor europene de finanțare, energie și telecomunicații, astfel încât companiile românești să poată atrage capital din alte state membre fără să fie nevoite să își mute activitatea în străinătate.

Bugetul pe 2027: colectare mai bună, disciplină în cheltuieli și protejarea investițiilor

Referindu-se la pregătirea bugetului pentru anul viitor, Nazare a afirmat că România trebuie să continue consolidarea fiscală și corectarea dezechilibrelor economice.

„Această rigoare trebuie să stea la baza oricărei decizii cu impact economic, inclusiv în ceea ce priveşte bugetul pentru 2027”, a transmis ministrul.

El a indicat trei direcții principale pentru politica fiscal-bugetară: îmbunătățirea colectării veniturilor, controlul cheltuielilor și menținerea finanțării investițiilor productive.

„Este și angajamentul nostru: colectare mai bună, disciplină în cheltuieli și protejarea investițiilor productive. Un stat care își poate respecta obligațiile oferă încredere celor care investesc pe termen lung”, a subliniat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, continuarea consolidării fiscale este importantă și pentru menținerea ratingului de țară, precum și pentru crearea condițiilor necesare reducerii treptate a costurilor de împrumut.

Ministrul a susținut, de asemenea, că mediul de afaceri trebuie implicat încă din etapa elaborării unei strategii naționale de competitivitate, astfel încât prioritățile să fie stabilite pe baza problemelor concrete întâmpinate de companii.

„Avem nevoie de experiența lor pentru a stabili priorități cu finanțare identificată, instituții responsabile și rezultate urmărite dincolo de un mandat”, a afirmat Nazare.

În opinia ministrului, succesul schimbării modelului economic ar trebui să se reflecte în companii mai productive, salarii mai mari și oportunități suplimentare de dezvoltare în România.