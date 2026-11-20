Guvernul a adoptat vineri, 20 noiembrie, proiectul inițiat de Ministerul Finanțelor pentru prelungirea sesiunii de finanțare destinată investițiilor în industria prelucrătoare, prin care sunt susținute proiectele pentru realizarea de produse cu deficit comercial semnificativ.

Prima sesiune de finanțare, cu un buget de 759 de milioane de lei, a început pe 15 octombrie 2026 și avea termen inițial de închidere 25 noiembrie. Calendarul actualizat va fi comunicat de Ministerul Finanțelor.

Măsura de prelungire a fost propusă în urma consultărilor cu mediul de afaceri și a solicitărilor companiilor și organizațiilor patronale, care au reclamat timpul insuficient pentru pregătirea documentațiilor necesare unor investiții de minimum 10 milioane de euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, până la 13 noiembrie au fost organizate 27 de întâlniri cu reprezentanții companiilor interesate, au fost primite 170 de întrebări și solicitări de clarificare și au fost formulate opt solicitări oficiale de prelungire a sesiunii. Până la aceeași dată, au fost depuse însă doar patru cereri de acord pentru finanțare.

„Regândirea modului în care investim banii publici înseamnă să urmărim ce produce fiecare finanțare în economie și cât capital privat reușește să atragă. Prin această schemă, vrem să susținem capacități de producție care generează comenzi pentru furnizori, creează locuri de muncă și reduc dependența de importuri”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Bugetul primei sesiuni rămâne de 759 de milioane de lei, fără suplimentarea alocării. De asemenea, nu se modifică criteriile de eligibilitate, condițiile de acordare a ajutorului de stat sau regulile de selecție a proiectelor.

Prelungirea termenului urmărește să permită firmelor să finalizeze documentațiile tehnice, economice și financiare, dar și să crească numărul proiectelor depuse, astfel încât să existe o concurență mai mare pentru fondurile disponibile.