„Ministerul Finanțelor a publicat în transparențã decizionalã proiectul de ordonanță de urgențã care reglementeazã utilizarea Sistemului Informatic eBuget_NG, folosit în pregãtirea bugetului pentru 2027, și actualizeazã Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice”, se arată în comunicatul de presă emis de instituția publică.

Platforma va centraliza pregătirea, actualizarea și monitorizarea bugetelor și a programelor de investiții publice, înlocuind propunerile și documentelesuplimentare prelucrate separat.

Sistemul va fi gestionat de Ministerul Finanțelor care va stabili regulile de funcționare prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Bugetare pe proiecte și monitorizarea rezultatelor

Una dintre principalele schimbări vizează introducerea unor reguli mai clare de bugetare pe programe, astfel, instituțiile publice vor trebui să justifice nu doar sumele solicitate, ci și obiectivele, dar și metodele de monitorizare și evaluare a acestora.

„Finanțarea va fi corelată cu obiective, indicatori și rezultate care pot fi urmărite. Ordonatorii principali de credite vor raporta performanța programelor semestrial și anual, astfel încât analiza utilizării banilor publici să includă atât sumele cheltuite, cât și rezultatele obținute”, se arată în comunicatul de presă.

Planificare multianuală

Proiectul introduce și o planificare multianuală mai strictă. Instituțiile vor transmite proiecții bugetare pentru anul următor și estimări pentru următorii trei ani.

„Modificările propuse la Legea finanțelor publice introduc transmiterea unei proiecții bugetare a instituțiilor înainte de stabilirea limitelor de cheltuieli. Aceasta va cuprinde necesarul pentru anul următor și estimările pentru următorii trei ani, pe baza indicatorilor macroeconomici și a legislației în vigoare”, mai transmite Ministerul.

„Prin eBuget_NG, punem în aceeași platformă propunerile instituțiilor și fundamentările care trebuie să le susțină. Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori și ce rezultate sunt urmărite. Un buget credibil începe cu aceasta rigoare”, a spus Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.