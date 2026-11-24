Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a precizat că discuțiile au vizat viitorul Politicii de Coeziune, simplificarea accesului la fondurile europene și necesitatea unui buget care să răspundă nevoilor regiunilor și cetățenilor europeni.

Mihai Ghigiu a susținut că Politica de Coeziune nu trebuie să piardă din importanță în viitorul exercițiu financiar european, după ce timp de peste trei decenii a contribuit la dezvoltarea și reducerea diferențelor dintre regiunile Uniunii Europene.

„Nu ne putem permite să slăbim tocmai această politică, fundament al unității europene. Nu putem cere rezultate mai bune în timp ce reducem resursele alocate”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că România își menține sprijinul pentru pozițiile comune ale celor 17 lideri din grupul Prietenii Coeziunii. Potrivit lui Ghigiu, modernizarea finanțărilor europene printr-un plan unic și un cadru bugetar comun trebuie să fie însoțită de resurse financiare suficiente.

Ce propune România pentru fondurile europene din perioada 2028-2034

În ceea ce privește viitorul exercițiu financiar, ministrul a enumerat mai multe propuneri susținute de România. Prima dintre acestea vizează menținerea regulii n+3 și după 2027, astfel încât beneficiarii să aibă suficient timp pentru adaptarea la noul sistem de finanțare.

De asemenea, România susține stabilirea unor rate de cofinanțare adaptate situației fiecărei regiuni, cu o atenție specială acordată regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene.

O altă solicitare vizează consolidarea parteneriatului cu autoritățile locale și regionale, astfel încât acestea să fie implicate în mod real în stabilirea și implementarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

Ministrul a mai spus că România a propus soluții pentru simplificarea accesului la finanțare, în special pentru primării, organizațiile mici și beneficiarii care implementează primul lor proiect european.

Printre măsurile avansate se numără introducerea unor costuri simplificate standard, stabilite la nivel european și utilizabile direct de beneficiari, precum și dezvoltarea unui sistem de finanțare orientat către rezultate.

Mihai Ghigiu: Politica de Coeziune trebuie să rămână principala politică de investiții pe termen lung a UE

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat că fondurile europene au un rol direct în dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice din România.

Acesta a dat ca exemple investițiile în drumuri, școli, spitale și crearea de locuri de muncă, susținând că Politica de Coeziune trebuie să rămână principalul instrument de investiții pe termen lung al Uniunii Europene.

„Pentru România, Politica de Coeziune înseamnă investiții în drumuri, școli, spitale și locuri de muncă. De aceea, trebuie să rămână principala politică de investiții pe termen lung a Uniunii Europene”, a transmis Mihai Ghigiu.