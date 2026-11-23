Consiliul Concurenței a autorizat, cu condiții, tranzacția prin care Premier Energy PLC preia Distribuție Energie Oltenia S.A. (DEO), companie care deține monopolul distribuției de energie electrică în județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Argeș și Teleorman.

Distribuție Energie Oltenia S.A. (DEO), fosta CEZ Distribuție și este succesorul legal al Distribuție Oltenia este succesorul legal al Electrica Oltenia, din 15 martie 2007, cu activitate exclusivă de distribuție a energiei electrice, în urma separării activităților impusă prin cerințele legale europene (Unbundling).

Premier Energy Furnizare are o cotă de 10,84% din piața furnizării în funcție de numărul de clienți finali, plasându-se pe locul 5 în acest top, conform celui mai recent raport, din august. de monitorizare a pieței energiei electrice realizat de ANRE. În funcție e cantitățile de energie vândute în regim concurențial clienților finali, compania are o pondere de 3,4% și se situază pe locul opt.

Acordul de achiziție

După aprobarea din Adunarea Generală a Acțonarilor, din 10 iunie, Jose Garza, directorul general al Premier Energy PLC a anunțat semnarea unei facilitati de finantare-punte, în valoare de până la 825 de milioane de euro, cu J.P. Morgan și UniCredit, pentru finantarea achizitiei Grupului Evryo, inclusiv a filialei sale de distribuție a energiei electrice, Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și pentru refinanțarea unei părți din îndatorarea existentă a companiei, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro.

Risc de favorizare a furnizorului

Potrivit Consiliul Concurenței, în urma acestei tranzacții, se realizează o integrare verticală între activitatea de furnizare a energiei electrice desfășurată de Premier Energy Furnizare S.A. (parte a grupului Premier) și distribuția de energie electrică a DEO.

„Analiza autorității de concurență a evidențiat riscul ca noua entitate să folosească avantajele informaționale și operaționale conferite de controlul asupra DEO pentru a favoriza furnizorul afiliat, Premier Energy Furnizare. Un astfel de comportament ar putea limita capacitatea furnizorilor concurenți de a atrage sau de a păstra clienți, reducând presiunea concurențială exercitată asupra Premier Energy Furnizare”, au transmis oficialii Consiliului Concurenței.

Pentru a elimina aceste îngrijorări, Premier Energy a propus o serie de angajamente comportamentale, care vor fi aplicate pe o perioadă de 24 de luni de la autorizarea tranzacției.

Printre angajamentele asumate se numără interdicția temporară de a adresa contraoferte clienților care își manifestă intenția de a schimba furnizorul, pentru a facilita mobilitatea clienților. Măsura nu împiedică derularea unor oferte promoționale adresate categoriilor de clienți din care fac parte cei care intenționează să schimbe furnizorul.

„De asemenea, angajamentele interzic utilizarea informațiilor comerciale sensibile și prevăd asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru furnizorii de energie electrică. Angajamentele urmăresc menținerea rolului strict tehnic al DEO în procesul de schimbare a furnizorului și garantarea accesului egal al furnizorilor la sistemele informatice și funcționalitățile distribuitorului. Totodată, Premier Energy și-a asumat dizolvarea societății de servicii comune Evryo Power”, arată Consiliul Concurenței.

Pentru analiza angajamentelor propuse de Premier, Consiliul Concurenței a colaborat cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Respectarea angajamentelor va fi monitorizată de un mandatar independent, desemnat de Consiliul Concurenței, pentru o perioadă de doi ani. Potrivit oficialilor, aceste angajamente sunt suplimentare față de obligațiile legale privind separarea activităților de distribuție și furnizare a energiei electrice (unbundling), a căror respectare este supravegheată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Ce amendă riscă

Cumpărătorul riscă o amendă care poate merge până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării, conform prevederilor Legii concurenței, în cazul în care nu îndepliniește o obligație, o condiție sau o măsură impusă printr-o decizie a Consiliului Concurenței.

Premier Energy Group, companie listată la Bursa de Valori București (BVB), cu sediul social în Nicosia, Cipru, a raportat venituri în creștere cu 4% de la an la an, până la 871 de milioane de euro, după prima jumătate a lui 2026.

Premier Energy Group deține sau are în faza de construcție o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW, cu o capacitate suplimentară de 200 MW în dezvoltare. Acesta furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova, majoritatea gospodării și întreprinderi mici. Grupul deține, de asemenea, o rețea vastă de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova, care acoperă aproximativ 75% din populația țării.

Compania este și furnizor de gaze naturale pentru consumatori casnici și non-casnici și deține și operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de aproape 4.000 km în zonele din jurul Capitalei, în regiunile de sud și vest ale țării, precum și în localități mai mici din partea de nord a României.