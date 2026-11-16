Consiliul Concurenței a câștigat până acum trei din cele zece procese intentate de bănci pentru suspendarea aplicării amenzii pe ROBOR. Când trebuie vireze banii și când pot cere clienții despăgubiri

Consiliul Concurenței a câștigat, până în prezent, trei dintre cele zece procese prin care băncile sancționate pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR au cerut suspendare aplicării amenzilor, ceea ce asta înseamnă obligarea lor la conformare, a declarat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la întrebările jurnaliștilor prezenți la evenimentul de lansare a raportului „Concurența în sectoare cheie: competitivitate și inovare”.

Primul litigiu câștigat, despre care Mediafax a scris în exclusivitate, a fost cel deschis de CEC Bank, care a transmis deja că și își va exercita dreptul de a formula calea de atac prevăzută de lege. „CEC Bank își menține poziția exprimată public și va continua demersurile legale pentru a-și susține argumentele în fața instanțelor competente”, au transmis oficialii CEC Bank la solicitarea Mediafax.

„Trebuie să vină pentru aprobarea noastră cu un plan de conformare”

„Sunt zece bănci sancționate, deci sunt zece procese, până la acum am câștigat trei. Deci, în trei cazuri instanța a respins cererea băncii ce suspendare a deciziei și asta înseamnă că ei vor trebui să implementeze. Deci ce înseamnă decizia? Unu, plata sancțiunii și doi, trebuie să vină pentru aprobarea noastră cu un plan de conformare. Deci trebuie să ne spună cum își vor schimba comportamentul, cum schimbă modul de cotare ROBOR ca să respecte decizia. Au termen la sfârșitul acestei luni să vină cu aceste planuri de conformare. Deci, astea sunt lucrurile importante”, a declarat Bogdan Chirițoiu. Președintele a precizat că nu poate menționa numele băncilor care au pierdut în această fază în instanță, în afară de CEC Bank, deciziile fiind secretizate.

Bogdan Chirițoiu a confirmat că sancțiunile devin executorii în momentul în care se respinge suspendarea solicitată de bănci, cu termen de virarea a banilor estimat până la finalul anului.

„Dacă reușim să, sper să câștigăm și celelalte șapte procese. Da, deciziile sunt executorii, deci sancțiunile vor trebui plătite. ANAF-ul se ocupă de încasarea sancțiunilor”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

În ceea ce privește eventualele demersuri ale clienților băncilor să solicite despăgubiri în instanță, șeful autorității naționale în domeniul concurenței.

„Oamenii pot să meargă de pe acum, în baza deciziei noastre. În același timp, e posibil ca instanțele civile să aștepte totuși finalizarea pe fond a cazului nostru, care acum se judecă în instanța de contencios. Deci, legal se poate merge de pe acum, dar estimarea mea este că instanțele civile vor dori să vadă întâi confirmarea deciziei pe fond și asta va dura. Noi de-abia ne judecăm acum pe suspendare. Apoi cine pierde suspendare va ataca la Înalta Curte probabil. Suspendarea de va termina undeva la mijlocul anului viitor, iat fondul probabil că de că suspendarea se va terminăm undeva la sfârșitul, la mijlocul anului viitor, iar fondul, probabil, că durează câțiva ani”, a precizat Bogdan Chirițoiu.

Ce a urmărit investigația

Investigația a fost declanșată la sfârșitul anului 2022, iar decizia Plenului Consiliului Concurenței de amendare a băncilor a fost primită la finalul lunii septembrie, în termenul maxim de patru luni pe care l-au avut responsabilii autorității dispoziție pentru a o redacta. Plenul Consiliului Concurenței a decis, așa acum a anunțat pe 7 iunie, sancționare a zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit cotațiile și, chiar dacă nu au avut o înțelegere de timp cartel, comunicările dintre ele au dus la vicierea indicelui, ceea ce are un impact asupra creditelor în lei, a explicat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă privind decizia Plenului.

Amenzile aplicate celor zece bănci:

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

Inspecțiile Consiliului Concurenței s-au derulat în cadrul investigației privind posibile înțelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referință pentru ROBOR și ROBID).

Astfel, investigația a vizat activitatea băncilor pe piața monetară interbancară desfășurată în cadrul procedurii de fixing, precum și cea desfășurată în intervalul de 15 minute după efectuarea „fixingului”, respectiv atragerea și plasarea depozitelor interbancare de către băncile participante la stabilirea ratelor de referință ROBOR/ROBID la nivel național.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC.

Când va fi finalizată a doua investigație pe bănci

În ceea ce privește a doua investigație pe bănci, privind scorul FICO, concluziile sunt încă în lucru. Mai exact, investigația privind scorul FICO, în funcție de care este evaluată capacitatea unui client de a rambursa un credit, demarată în 2023 de Consiliul Concurenței, va fi finalizată în primul semestru al anului viitor, a declarat Bogdan Chirițoiu la întrebarea jurnaliștilor.

„Este o investigație în care suspectăm încălcarea legii, există posibilitatea de acordare a amenzilor, este o investigație care durează deja de doi ani, deci ne așteptăm să o terminăm în prima jumătate a anului viitor, cu toate etapele, inclusiv consultarea Comisiei Europene. Ce suspectăm acolo e modul cum e organizat, cum se realizează scorarea clienților, ar limita mobilitatea lor. Deci asta e suspiciune, fapt că client are un scor mai mic dacă interoghează mai multe bănci, dacă întreabă de produse la mai multe bănci. Deci faptul că, repet, în situația asta îi depunctat, astea suspectăm noi de un mecanism care limitează mobilitatea clienților. Deci investigația e aproape gata, dar complet, cu toate etapele, o finalizăm la mijlocul anului viitor”, a declarat președintele Consiliului Concurenței.