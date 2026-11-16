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Amendă de 45.000 de lei pentru o persoană juridică ce depozita lemn nedeclarat

Luni, o persoană juridică a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu privire la deținerea și depozitarea unei cantități de lemn cu 20% mai mare față de stocul scriptic.
Amendă de 45.000 de lei pentru o persoană juridică ce depozita lemn nedeclarat
Daiana Rob
16 nov. 2026, 15:36, Economic
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Este vorba despre lemn în valoare despre 61,799 mc de material lemnos (reprezentând un procentaj de 22,557%), în valoare totală de 15.944,049 lei, în plus față de stocul scriptic, potrivit ICCJ.

Persoana juridică vizată a încheiat un acord de vinovăție, iar Judecătoria Bicaz a fost sesizată, luni, cu privire la acest acord.

Potrivit instanței, cantitatea de lemn a fost găsită, în iunie, în cadrul unor percheziții la un depozit al societății inculpate.

„În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorul a reținut că infracţiunea săvârșită de societatea inculpată este o infracţiune de pericol, nou introdusă în legislaţie (în Codul silvic), infracţiunea căpătând o valenţă semnificativă, fiind în strânsă legătură cu infracţiunile de transport ilicit, inclusiv cu cele fictive, când încărcătura este mai mare decât cea reală și există interesul de creare a unui stoc fizic aparent în depozit”, informează PÎCCJ.

Astfel, persoana juridică are de plătit suma aferentă cantității de lemn care urma să fie confiscată, însă nu mai poate fi recuperată, fiind dispusă măsura confiscării speciale prin echivalent a sumei.

De asemenea, persoana juridică are de plătit o amendă de 45.000 de lei.

„Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit condamnarea inculpatei la amendă penală cu executare în cuantum de 45.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 90 de zile/amendă, la un cuantum de 500 per zi/amendă”, transmite Curtea.

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