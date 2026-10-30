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Ce pedeapsă a primit rusul care a încercat să obțină acte românești cu certificat de cetățenie fals

Un cetățean al Federației Ruse a folosit un certificat de cetățenie română falsificat pentru a obține documente oficiale românești, inclusiv certificat de naștere, carte de identitate și pașaport.
Ce pedeapsă a primit rusul care a încercat să obțină acte românești cu certificat de cetățenie fals
foto: MEDIAFAX
Laura Buciu
30 oct. 2026, 09:36, Social
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Procurorii au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu acesta, stabilind o pedeapsă de 1 an și 4 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 25 ianuarie 2024, bărbatul a depus, prin intermediul unei persoane necunoscute, la Serviciul de Stare Civilă Sector 6, un certificat de cetățenie falsificat, despre care susținea că ar fi fost emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Fals român

Documentul atesta în mod mincinos că acesta era cetățean român. Prin folosirea lui, inculpatul urmărea transcrierea actului de naștere în Registrul Național de Evidență a Populației, atribuirea unui CNP românesc și eliberarea unor documente de stare civilă românești.

Ulterior, pe 28 februarie 2024, același certificat fals a fost depus, tot prin intermediul unei persoane neidentificate, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Sector 6, în vederea obținerii unei cărți de identitate.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul a determinat, prin intermediul altor persoane, două angajate ale instituțiilor respective să consemneze în fals că acesta s-ar fi prezentat personal la ghișeu pentru depunerea cererilor. În realitate, la datele respective, cetățeanul rus nu se afla pe teritoriul României.

Și-a recunoscut vina

Procurorii au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru infracțiunile de uz de fals în formă continuată, instigare la fals intelectual în formă continuată și instigare la fals informatic.

Pedeapsa stabilită este de 1 an și 4 luni de închisoare, cu amânarea aplicării acesteia, precum și un termen de supraveghere de doi ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței.

Totodată, s-a dispus anularea documentelor obținute în baza falsului: certificatul de naștere, cartea de identitate și pașaportul simplu.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6 București pentru judecare. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, se aplică principiul prezumției de nevinovăție.

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