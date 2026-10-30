INS: Șomajul a scăzut ușor în România, dar numărul șomerilor este mai mare decât anul trecut

Cu toate acestea, numărul persoanelor fără un loc de muncă rămâne mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, depășind 517.000. Statisticile evidențiază și diferențe între femei și bărbați, în timp ce șomajul în rândul tinerilor continuă să se situeze la un nivel ridicat.

Peste 517.000 de șomeri în România

Potrivit datelor furnizate de INS, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 6,3% în septembrie 2026, comparativ cu 6,4% în august.

Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 517.100 de persoane, în scădere față de cele 523.400 de persoane înregistrate în luna precedentă.

Astfel, de la o lună la alta, numărul șomerilor s-a redus cu aproximativ 6.300 de persoane.

Comparativ cu septembrie 2025, când erau estimate 490.900 de persoane fără un loc de muncă, numărul șomerilor a crescut însă cu 26.200 de persoane.

Și rata șomajului este mai ridicată decât în urmă cu un an, când indicatorul se situa la 6%, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 0,3 puncte procentuale.

Datele arată, prin urmare, o ușoară îmbunătățire a situației de pe piața muncii în ultimele luni, fără ca nivelul șomajului să revină la cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Rata șomajului este mai mare în rândul femeilor

Statisticile oficiale indică o diferență de 0,3 puncte procentuale între rata șomajului la femei și cea înregistrată în rândul bărbaților.

În septembrie 2026, rata șomajului în cazul femeilor a fost de 6,5%, în timp ce pentru bărbați indicatorul s-a situat la 6,2%.

Comparativ cu luna august, rata șomajului în rândul femeilor a rămas neschimbată, în timp ce în cazul bărbaților s-a redus cu 0,1 puncte procentuale.

În raport cu septembrie 2025, când rata șomajului era de 5,8% pentru femei și de 6,1% pentru bărbați, datele indică o creștere mai pronunțată a șomajului în rândul populației feminine.

Șomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte evidențiate de INS este nivelul șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani.

Conform celor mai recente date disponibile pentru această categorie, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 30,8% în perioada aprilie – iunie 2026.

Indicatorul este considerabil mai mare decât rata generală a șomajului și reflectă dificultățile de integrare pe piața muncii cu care se confruntă această categorie de vârstă.

Datele detaliate pentru trimestrul al doilea arată diferențe importante între sexe: rata șomajului a fost de 34,3% în rândul tinerelor și de 28,5% în cazul tinerilor.

Pentru lunile iulie, august și septembrie 2026, INS nu a prezentat încă valori privind șomajul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani.

Șomaj de 5,1% în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 74 de ani

În cazul populației adulte, cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,1% în septembrie 2026.

Pe sexe, indicatorul s-a situat la 5% pentru bărbați și la 5,3% pentru femei.

Potrivit INS, persoanele din această categorie de vârstă reprezintă 76,8% din numărul total al șomerilor estimați pentru luna septembrie.

Comparativ cu august, rata șomajului pentru populația adultă a scăzut cu 0,1 puncte procentuale, de la 5,2% la 5,1%.

În schimb, față de septembrie 2025, când indicatorul era de 4,7%, se înregistrează o creștere de 0,4 puncte procentuale.

Cum sunt calculate datele privind șomajul

Institutul Național de Statistică precizează că datele sunt calculate potrivit standardelor Biroului Internațional al Muncii (BIM), pe baza Anchetei asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO).

Rata șomajului reprezintă ponderea persoanelor aflate în șomaj în totalul populației active.