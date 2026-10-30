Rata șomajului a scăzut la 3,20%, în septembrie. Câte persoane sunt înregistrate fără loc de muncă în România

În evidențele instituției figurau 256.480 de șomeri, majoritatea fără indemnizație și provenind din mediul rural.

Aproape 195.000 de șomeri nu beneficiază de indemnizație

Conform datelor furnizate de ANOFM, dintre cele 256.480 de persoane înregistrate ca șomeri la sfârșitul lunii septembrie, 61.566 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 194.914 erau șomeri neindemnizați.

Comparativ cu luna august, numărul persoanelor care primeau indemnizație a scăzut cu 152, iar cel al șomerilor neindemnizați s-a redus cu 4.287.

În total, numărul șomerilor înregistrați s-a diminuat cu 4.439 de persoane într-o singură lună, iar rata șomajului a coborât de la 3,26% la 3,20%.

Datele arată că aproximativ 76% dintre șomerii aflați în evidențele ANOFM nu beneficiau de indemnizație, în timp ce aproape 24% primeau acest sprijin financiar.

Peste 72% dintre șomerii înregistrați provin din mediul rural

Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative în statisticile privind șomajul înregistrat.

La sfârșitul lunii septembrie, 185.200 de șomeri proveneau din mediul rural, reprezentând aproximativ 72,2% din total. În mediul urban erau înregistrate 71.280 de persoane fără loc de muncă, respectiv 27,8%.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, ANOFM raportează 131.237 de bărbați și 125.243 de femei în evidențele instituției.

Astfel, bărbații reprezentau aproximativ 51,2% dintre șomerii înregistrați, iar femeile 48,8%.

Persoanele de peste 55 de ani, cele mai numeroase în evidențele ANOFM

Analiza pe grupe de vârstă arată că persoanele de peste 55 de ani formează cea mai numeroasă categorie de șomeri înregistrați.

La 30 septembrie, în această grupă de vârstă se aflau 64.806 persoane, reprezentând aproximativ un sfert din total.

Pe locul următor se situau persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani, cu 59.856 de șomeri, urmate de cele între 50 și 55 de ani, cu 45.947 de persoane.

În categoria de vârstă 30-39 de ani erau înregistrați 41.759 de șomeri, iar în rândul tinerilor sub 25 de ani, 29.740.

Cei mai puțini șomeri înregistrați se regăseau în grupa 25-29 de ani, cu 14.372 de persoane.

În total, persoanele cu vârste de 40 de ani și peste reprezentau aproximativ două treimi dintre șomerii înregistrați la nivel național.

Nivelul de educație, un alt indicator important

Statisticile ANOFM evidențiază și o pondere ridicată a persoanelor cu un nivel redus de educație în rândul șomerilor înregistrați.

Potrivit instituției, 33,01% dintre aceștia au absolvit cel mult studiile gimnaziale, în timp ce persoanele fără studii sau cu nivel de educație primar reprezintă 28,50% din total.

Cumulate, cele două categorii însumează 61,51% dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM.

La polul opus, șomerii cu studii universitare reprezintă 5,17% din total.

Datele publicate de ANOFM reflectă situația persoanelor înregistrate oficial ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și nu trebuie confundate cu rata șomajului calculată de Institutul Național de Statistică pe baza anchetei asupra forței de muncă, indicator care utilizează o metodologie diferită.