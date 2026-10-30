Prima pagină » Social » Rata șomajului a scăzut la 3,20%, în septembrie. Câte persoane sunt înregistrate fără loc de muncă în România

Rata șomajului a scăzut la 3,20%, în septembrie. Câte persoane sunt înregistrate fără loc de muncă în România

Rata șomajului înregistrat la nivel național a scăzut la 3,20% la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 0,06 puncte procentuale față de luna precedentă, potrivit datelor publicate joi, 29 octombrie, de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Rata șomajului a scăzut la 3,20%, în septembrie. Câte persoane sunt înregistrate fără loc de muncă în România
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Hojda
Oana Antipa
30 oct. 2026, 09:44, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În evidențele instituției figurau 256.480 de șomeri, majoritatea fără indemnizație și provenind din mediul rural.

Aproape 195.000 de șomeri nu beneficiază de indemnizație

Conform datelor furnizate de  ANOFM, dintre cele 256.480 de persoane înregistrate ca șomeri la sfârșitul lunii septembrie, 61.566 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 194.914 erau șomeri neindemnizați.

Comparativ cu luna august, numărul persoanelor care primeau indemnizație a scăzut cu 152, iar cel al șomerilor neindemnizați s-a redus cu 4.287.

În total, numărul șomerilor înregistrați s-a diminuat cu 4.439 de persoane într-o singură lună, iar rata șomajului a coborât de la 3,26% la 3,20%.

Datele arată că aproximativ 76% dintre șomerii aflați în evidențele ANOFM nu beneficiau de indemnizație, în timp ce aproape 24% primeau acest sprijin financiar.

Peste 72% dintre șomerii înregistrați provin din mediul rural

Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative în statisticile privind șomajul înregistrat.

La sfârșitul lunii septembrie, 185.200 de șomeri proveneau din mediul rural, reprezentând aproximativ 72,2% din total. În mediul urban erau înregistrate 71.280 de persoane fără loc de muncă, respectiv 27,8%.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, ANOFM raportează 131.237 de bărbați și 125.243 de femei în evidențele instituției.

Astfel, bărbații reprezentau aproximativ 51,2% dintre șomerii înregistrați, iar femeile 48,8%.

Persoanele de peste 55 de ani, cele mai numeroase în evidențele ANOFM

Analiza pe grupe de vârstă arată că persoanele de peste 55 de ani formează cea mai numeroasă categorie de șomeri înregistrați.

La 30 septembrie, în această grupă de vârstă se aflau 64.806 persoane, reprezentând aproximativ un sfert din total.

Pe locul următor se situau persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani, cu 59.856 de șomeri, urmate de cele între 50 și 55 de ani, cu 45.947 de persoane.

În categoria de vârstă 30-39 de ani erau înregistrați 41.759 de șomeri, iar în rândul tinerilor sub 25 de ani, 29.740.

Cei mai puțini șomeri înregistrați se regăseau în grupa 25-29 de ani, cu 14.372 de persoane.

În total, persoanele cu vârste de 40 de ani și peste reprezentau aproximativ două treimi dintre șomerii înregistrați la nivel național.

Nivelul de educație, un alt indicator important

Statisticile ANOFM evidențiază și o pondere ridicată a persoanelor cu un nivel redus de educație în rândul șomerilor înregistrați.

Potrivit instituției, 33,01% dintre aceștia au absolvit cel mult studiile gimnaziale, în timp ce persoanele fără studii sau cu nivel de educație primar reprezintă 28,50% din total.

Cumulate, cele două categorii însumează 61,51% dintre persoanele aflate în evidențele ANOFM.

La polul opus, șomerii cu studii universitare reprezintă 5,17% din total.

Datele publicate de ANOFM reflectă situația persoanelor înregistrate oficial ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și nu trebuie confundate cu rata șomajului calculată de Institutul Național de Statistică pe baza anchetei asupra forței de muncă, indicator care utilizează o metodologie diferită.

Recomandarea video

Surse | Un mercenar român a fost ucis în luptele din Republica Democrată Congo / Românul, fost militar, lupta alături de americani
G4Media
Cornel Dinu, declarații tulburătoare după ce și-a scos vila la vânzare: „Sunt la pământ! Bestia aia îmi cere 30.000 de euro”
GSP.ro
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
Gandul
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
Libertatea
Cea mai mortală mâncare din lume. Alimentul care omoară sute de oameni în fiecare an, dar pe care mulți îl consumă zilnic
CSID
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor