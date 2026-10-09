România, printre țările UE în care companiile străine controlează cele mai multe locuri de muncă. Diferența uriașă față de Grecia

Potrivit celor mai recente date Eurostat, publicate joi, 8 octombrie, procentul este de 28%, aproape dublu față de media europeană și de peste trei ori mai mare decât în Grecia. Datele, aferente anului 2024, arată diferențe importante între economiile europene în privința rolului investitorilor străini. Deși reprezintă doar o mică parte dintre întreprinderile active în UE, companiile controlate din alte țări au o contribuție semnificativă la ocuparea forței de muncă și la valoarea adăugată.

România, la egalitate cu Irlanda și Slovacia. Grecia ocupă ultimul loc

Potrivit Eurostat, 28% dintre persoanele care lucrează în întreprinderile producătoare de bunuri și servicii destinate pieței din România își desfășoară activitatea în companii controlate din străinătate. Aceeași pondere este înregistrată în Irlanda și Slovacia. Dintre statele evidențiate de Eurostat, doar Luxemburg are un procent mai mare, de 45%.

La polul opus se află Grecia, unde numai 8% dintre locurile de muncă analizate sunt în companii controlate de investitori străini. Cipru și Italia înregistrează câte 10%. Media Uniunii Europene este de 16%, ceea ce plasează România cu 12 puncte procentuale peste nivelul comunitar.

Diferența dintre România și Grecia ajunge astfel la 20 de puncte procentuale, iar ponderea înregistrată în economia românească este de 3,5 ori mai mare. Statisticile nu acoperă toate locurile de muncă din economie, ci întreprinderile care produc bunuri și servicii pentru piață, conform metodologiei Eurostat.

Doar 1% dintre companiile din UE sunt controlate din străinătate, dar generează aproape un sfert din valoarea adăugată

Una dintre cele mai importante concluzii ale raportului privește diferența dintre numărul companiilor străine și contribuția lor economică. În 2024, doar 1% dintre întreprinderile analizate la nivelul Uniunii Europene erau controlate din străinătate. Cu toate acestea, ele concentrau 16% din forța de muncă și generau 24% din valoarea adăugată totală.

Dintre întreprinderile controlate din străinătate, 59% aveau entitățile care le controlau în alte state membre ale Uniunii Europene, iar 41% în afara blocului comunitar. Datele evidențiază rolul economic disproporționat al acestor companii în raport cu numărul lor. În general, întreprinderile controlate din străinătate au o dimensiune mai mare decât numeroasele firme locale mici.

Diferențele sunt și mai vizibile în privința valorii adăugate generate de companiile străine. În Irlanda, acestea produc 72% din valoarea adăugată a întreprinderilor analizate, în Luxemburg 62%, iar în Slovacia 50%. La polul opus al clasamentului se află Franța, cu 15%, urmată de Italia și Germania, fiecare cu 18%.

Ce arată datele despre economia României și dependența de capitalul străin

Poziția României reflectă importanța companiilor controlate din străinătate pentru piața muncii, într-o economie integrată în lanțurile europene de producție și servicii. Investițiile internaționale au un rol important în sectoare precum industria auto, producția de componente, comerțul și serviciile pentru companii.

Totuși, o pondere ridicată a locurilor de muncă din întreprinderile controlate din străinătate nu indică automat o economie mai performantă sau salarii mai mari. Indicatorul măsoară distribuția ocupării în funcție de țara din care este exercitat controlul asupra companiilor, nu calitatea locurilor de muncă ori nivelul veniturilor angajaților.