Economia zonei euro încetinește. Franța e pe minus, iar Germania abia mai crește

Creșterea economică a încetinit în țările care folosesc moneda euro, potrivit datelor preliminare publicate vineri de Eurostat.

În primul trimestru al anului, economia zonei euro stagnase, după care a crescut cu 0,6% în perioada aprilie-iunie. Datele pentru lunile iulie-septembrie arată că ritmul de creștere a încetinit din nou.

La nivelul întregii Uniuni Europene, economia a crescut cu 0,5%, față de 0,7% în trimestrul anterior. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, economia zonei euro a crescut cu 1,3%, iar cea a întregii Uniuni Europene cu 1,5%.

Franța, afectată de criza politică și de datoriile mari

Contrar așteptărilor economiștilor, economia Franței a scăzut cu 0,1% în trimestrul al treilea. Scăderea a fost de 0,1% și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Țara traversează o perioadă dificilă, marcată de instabilitate politică, datorii publice ridicate și probleme în reducerea deficitului bugetar.

Investitorii sunt tot mai îngrijorați de situația finanțelor publice, iar statul francez trebuie să plătească dobânzi mai mari pentru a se împrumuta.

În octombrie, nemulțumirile populației față de costul vieții și alte probleme sociale au provocat proteste ample în întreaga țară, iar unele manifestații au degenerat în violențe și confruntări cu poliția.

Franța nu este însă singura țară a cărei economie a scăzut. Lituania a înregistrat o scădere de 1%, cea mai mare dintre cele raportate de Eurostat.

Datele sunt preliminare și se bazează pe informațiile transmise de 19 state membre ale Uniunii Europene, care reprezintă 96% din economia zonei euro și 94% din cea a întregii UE.

Germania abia crește, iar Italia stagnează

Germania, cea mai mare economie a zonei euro, a înregistrat o creștere de numai 0,2% între iulie și septembrie, după un avans de 0,3% în trimestrul anterior.

Italia, a treia mare economie a zonei euro, a stagnat, după ce în trimestrul al doilea crescuse cu 0,2%.

În schimb, Spania a avut o evoluție mai bună, cu o creștere de 0,6%. Deși țara se confruntă cu proteste legate de costul ridicat al locuințelor și de scumpiri, economia spaniolă continuă să fie susținută de consumul intern și de sectorul turistic.

Aceeași creștere, de 0,6%, a fost înregistrată și de Estonia și Țările de Jos.

Irlanda a înregistrat cea mai mare creștere economică, de 5,5%. Eurostat avertizează însă că cifra ar putea fi revizuită, deoarece estimarea nu include încă toate informațiile despre cheltuielile și investițiile din economie. În plus, datele economice ale Irlandei sunt influențate puternic de activitatea marilor companii multinaționale.

BCE: Prețurile ridicate la energie amenință creșterea economică

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis joi să mențină dobânzile neschimbate, dar a avertizat că prețurile ridicate la energie ar putea afecta creșterea economică și ar putea provoca noi scumpiri.

Potrivit BCE, creșterea costurilor energiei pune presiune asupra populației și companiilor, iar împrumuturile tot mai scumpe riscă să încetinească activitatea economică.

Banca Centrală Europeană nu a anunțat dacă va majora dobânzile în decembrie, precizând că viitoarele decizii vor depinde de evoluția economiei și a inflației.

Datele Eurostat sunt preliminare și pot fi revizuite. Următoarea estimare privind evoluția economiei europene în trimestrul al treilea va fi publicată pe 13 noiembrie.