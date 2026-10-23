Economia Germaniei, sub așteptările analiștilor. Serviciile pierd teren, industria rezistă

Activitatea companiilor germane a continuat să crească în octombrie, pentru a patra lună consecutivă, dar într-un ritm mai lent decât în septembrie, arată datele preliminare publicate vineri de S&P Global, companie internațională de analiză financiară și economică.

Indicatorul care măsoară activitatea din industrie și servicii (PMI compozit) a scăzut de la 53,8 la 52,8 puncte, sub nivelul de 53,3 puncte anticipat de economiștii consultați de Reuters.

O valoare de peste 50 de puncte indică o creștere a activității economice, iar una sub acest prag semnalează o scădere.

Industria germană rezistă, susținută de exporturi

Producția fabricilor din Germania a continuat să crească în octombrie. Indicatorul care măsoară activitatea industrială (PMI pentru industria prelucrătoare) a urcat de la 53,9 puncte în septembrie la 54,2 puncte în octombrie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două luni.

În schimb, sectorul serviciilor, care include activități precum transporturile, comerțul și serviciile oferite companiilor, a înregistrat o creștere mai slabă. Indicatorul care măsoară activitatea din acest sector (PMI pentru servicii) a scăzut de la 52,9 la 51,7 puncte, deși activitatea a continuat să crească pentru a doua lună consecutivă.

Companiile din acest sector spun că unii clienți amână comenzile sau cheltuiesc mai puțin, deoarece au bugete mai restrânse.

Și în industrie, comenzile noi au crescut mai lent, ajungând la cel mai slab ritm din ultimele trei luni. Totuși, cererea din străinătate a continuat să susțină producția fabricilor germane.

Redresarea economiei germane, încă nesigură

„Rezultatele preliminare PMI din octombrie au arătat, în mod încurajator, o continuare a creșterii activității economice în Germania, deși încetinirea ritmului subliniază că redresarea celei mai mari economii din zona euro rămâne fragilă”, a declarat Phil Smith, director asociat pentru economie la S&P Global Market Intelligence.

Prețurile bunurilor și serviciilor au continuat să crească în octombrie, dar în cel mai lent ritm din ultimele șapte luni.

În privința următoarelor 12 luni, companiile din sectorul serviciilor sunt tot mai optimiste, încrederea acestora atingând cel mai ridicat nivel din februarie.

În schimb, producătorii industriali sunt mai rezervați. Așteptările lor au coborât la cel mai redus nivel din iulie, din cauza îngrijorărilor legate de scumpirea materiilor prime și a altor resurse necesare producției.