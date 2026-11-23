Economedia organizează mâine, 24 noiembrie, între 10:00 și 12:00, dezbaterea „The Cost of Cyber Risk„, în care liderii din business, reprezentanți ai autorităților, specialiști în securitate și industria asigurărilor discută costul real al riscului cibernetic: cât pierde o companie la un atac, cât costă prevenția și cine răspunde atunci când se întâmplă.

Dezbaterea va fi transmisă live din Studioul Economedia, pe canalele de Youtube, Facebook, LinkedIN ale publicației, și este moderată de Elena Deacu, redactor-șef Economedia.

NIS2 schimbă regulile pentru zeci de mii de firme

Noile reguli NIS2 se aplică la 15-20.000 de firme din România, din energie, sănătate, financiar-bancar, transporturi, infrastructură digitală, logistică, industrie chimică și alimentară. Pentru entitățile esențiale, amenda poate ajunge la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri netă.

Amenda este însă doar o parte din cost. La ea se adaugă întreruperea activității, datele pierdute, producția blocată, relația cu clienții și furnizorii, costurile juridice și reputația. De aceea, dezbaterea tratează riscul cibernetic drept o problemă de business, nu doar una tehnică.

Ce se va discuta

Invitații vor aborda șase teme:

ce schimbă NIS2 pentru companiile din România: cine intră sub incidența noilor reguli, ce obligații apar și ce riscuri vin odată cu ele;

răspunderea CEO-ului, a boardului și a administratorilor, și cum se pregătește o companie pentru răspunderea personală a conducerii;

cât costă o oră de downtime și ce înseamnă un atac de tip ransomware pentru producție, clienți, date și reputație;

ce acoperă și ce nu acoperă asigurarea cibernetică, adică unde se oprește polița;

cât ar trebui să investească o companie în prevenție și cum calculează CFO-ul rentabilitatea investiției în securitate;

riscul din lanțul de aprovizionare: controale, responsabilități și consecințe juridice.

Invitați

Gabriel Niculescu , cybersecurity policy expert la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC)

, cybersecurity policy expert la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) Cristiana Deca , CEO și cofondator al Decalex

, CEO și cofondator al Decalex Bogdan Costea , Head of Information Security la ING Bank România

, Head of Information Security la ING Bank România Sorin Topor , Expert în securitate cibernetică la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București

, Expert în securitate cibernetică la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI București Radu Nicolae Mihaiu , președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților

, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților Reprezentant al Centrului Cyberint

Cui se adresează

Dezbaterea se adresează CEO-ilor, membrilor de board și administratorilor, CFO-ilor și directorilor financiari, specialiștilor în securitate, IT și conformitate, companiilor din sectoarele vizate de NIS2, precum și autorităților și industriei de asigurări.

Cum poți urmări dezbaterea

Transmisiunea live va putea fi urmărită pe canalele Economedia, în intervalul 10:00-12:00, ora României. Înregistrarea integrală și materialele editoriale din dezbatere vor fi publicate ulterior. Cei interesați pot trimite întrebări către invitați prin formularul de pe pagina evenimentului.

Economedia BOARDROOM este organizat cu sprijinul partenerilor Decalex, Arctic Stream, Optimizor și Vodafone.