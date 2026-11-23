Economedia organizează mâine, 24 noiembrie, între 10:00 și 12:00, dezbaterea „The Cost of Cyber Risk„, în care liderii din business, reprezentanți ai autorităților, specialiști în securitate și industria asigurărilor discută costul real al riscului cibernetic: cât pierde o companie la un atac, cât costă prevenția și cine răspunde atunci când se întâmplă.
Dezbaterea va fi transmisă live din Studioul Economedia, pe canalele de Youtube, Facebook, LinkedIN ale publicației, și este moderată de Elena Deacu, redactor-șef Economedia.
Noile reguli NIS2 se aplică la 15-20.000 de firme din România, din energie, sănătate, financiar-bancar, transporturi, infrastructură digitală, logistică, industrie chimică și alimentară. Pentru entitățile esențiale, amenda poate ajunge la 10 milioane de euro sau 2% din cifra de afaceri netă.
Amenda este însă doar o parte din cost. La ea se adaugă întreruperea activității, datele pierdute, producția blocată, relația cu clienții și furnizorii, costurile juridice și reputația. De aceea, dezbaterea tratează riscul cibernetic drept o problemă de business, nu doar una tehnică.
Invitații vor aborda șase teme:
Dezbaterea se adresează CEO-ilor, membrilor de board și administratorilor, CFO-ilor și directorilor financiari, specialiștilor în securitate, IT și conformitate, companiilor din sectoarele vizate de NIS2, precum și autorităților și industriei de asigurări.
Transmisiunea live va putea fi urmărită pe canalele Economedia, în intervalul 10:00-12:00, ora României. Înregistrarea integrală și materialele editoriale din dezbatere vor fi publicate ulterior. Cei interesați pot trimite întrebări către invitați prin formularul de pe pagina evenimentului.
Economedia BOARDROOM este organizat cu sprijinul partenerilor Decalex, Arctic Stream, Optimizor și Vodafone.