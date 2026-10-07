Viitorul tehnologiei de securitate în Europa, dezbătut la Romanian Security Fair 2026

Reprezentanți EURALARM, ONVIF și PISA, alături de Messe Frankfurt și experți din industria internațională de securitate, vor participa la programul de conferințe Romanian Security Fair 2026, între 14 și 16 octombrie, la ROMEXPO. Agenda conectează perspectivele europene asupra tehnologiei și standardelor cu prioritățile industriei din România, printr-o zi de prezentări ale invitaților internaționali, Conferința Națională și o masă rotundă dedicată digitalizării conformității în securitatea la incendiu.

Organizată de Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), în parteneriat cu ROMEXPO, cea de-a VIII-a ediție se desfășoară în Pavilionul B1. Romanian Security Fair va reuni peste 60 de expozanți pe o suprafață expozițională de 2.500 mp, iar prezența estimată este de peste 3.000 de vizitatori profesioniști pe parcursul celor 3 zile.

Dorel Ioan Mocanu, președintele ARTS, a declarat:

„Piața românească a tehnologiei de securitate se dezvoltă într-un context în care tehnologiile, standardele și provocările sunt din ce în ce mai puțin limitate de granițele naționale. De aceea, considerăm că dialogul cu organizațiile profesionale și specialiștii din alte piețe europene este esențial.

Prin Romanian Security Fair ne dorim nu doar să prezentăm tehnologii, ci să construim o platformă reală de schimb de experiență între industria din România și comunitatea internațională de securitate. Parteneriatele cu organizații precum PISA, ONVIF și a&s Adria ne permit să aducem perspective diferite asupra acelorași provocări – de la interoperabilitate și standardizare până la competențe profesionale, integrarea noilor tehnologii și dezvoltarea pieței.

Cred că această deschidere și cooperare contribuie la dezvoltarea industriei din România și la o mai bună conectare a acesteia la tendințele, standardele și inițiativele europene din domeniul tehnologiei de securitate.”

Interoperabilitate, cloud și încredere în înregistrările video

Participarea internațională are loc într-un moment în care industria dezvoltă noi instrumente pentru integrarea sistemelor și protejarea datelor. În iulie 2026, ONVIF a publicat proiectul Profile V, destinat interoperabilității sistemelor de supraveghere video în cloud. Obiectivul este ca beneficiarii să poată utiliza componente conforme de la producători diferiți, cu mai multă flexibilitate în dezvoltarea sistemelor.

În august, ONVIF a anunțat și versiunea preliminară Media Signing Add-on, o metodă standardizată pentru verificarea originii și integrității înregistrărilor video, prin semnare criptografică. În contextul imaginilor manipulate sau generate cu AI, această evoluție privește încrederea în înregistrările folosite în investigații, dosare de daună sau litigii. Ambele specificații sunt în stadiu preliminar și oferă un context tehnologic pentru dialogul profesional de la RSF.

Prima zi se desfășoară sub tema „Securitate fără frontiere – Tendințe europene, standarde și tehnologii” și include șase prezentări susținute de Philippa von Loë, reprezentanta Messe Frankfurt; Paul van der Zanden, director general EURALARM; Adis Hodzic, director executiv Global Security d.o.o.; Jakub Sobek, președintele PISA – Camera Poloneză a Sistemelor de Alarmă; Roberto Licari, ambasador ONVIF; și Daniel Kaminski, expert Alert Control.

EURALARM, care reprezintă peste 5.000 de companii prin asociații naționale și companii membre, anunță pentru RSF o intervenție despre reziliența securității europene în contextul schimbărilor geopolitice. ONVIF promovează interfețe standardizate pentru interoperabilitatea produselor și serviciilor de securitate fizică bazate pe IP, iar prezența PISA aduce perspectiva cooperării dintre organizațiile profesionale din regiune.

Parteneriatele ARTS și participarea unor organizații relevante pentru industria de securitate aduc la RSF perspective complementare asupra evoluției pieței românești, cooperării regionale, standardizării și interoperabilității. Reprezentanții a&s Adria, PISA, EURALARM și ONVIF evidențiază atât potențialul de dezvoltare al pieței locale, cât și importanța conectării acesteia la schimbul de experiență și dialogul profesional european.

Adis Hodžić, Director Executiv a&s Adria

“Piața românească de securitate este una dintre cele mai importante și dinamice piețe din regiune. Observăm un potențial semnificativ de creștere în continuare, în special în domeniul noilor tehnologii și al soluțiilor integrate de securitate. Avem o colaborare excelentă cu ARTS și apreciem foarte mult parteneriatul nostru. Împărtășim același obiectiv de a conecta industria de securității, de a facilita schimbul de cunoștințe și de a crea noi oportunități de afaceri în regiunea Europei de Est.”

Jakub Sobek, președintele PISA

“Piața de securitate din România se dezvoltă foarte dinamic, iar ceea ce mi se pare deosebit de interesant este deschiderea sa tot mai mare către tehnologii moderne, integrarea sistemelor și noi abordări în domeniul securității. Din perspectiva Poloniei, observ multe asemănări între piețele noastre, dar și diferențe care ne oferă oportunități de a învăța unii de la ceilalți. Consider că dialogul și cooperarea dintre asociațiile de profil din România și Polonia sunt extrem de valoroase.

Rolul nostru ar trebui să depășească simpla conectare a companiilor. Ar trebui să facem schimb de cunoștințe, experiență și bune practici, să discutăm provocările comune și să lucrăm împreună pentru a ridica standardele profesionale în întreaga industrie de securitate. Provocările de securitate au un caracter tot mai internațional, astfel încât industria noastră nu poate funcționa doar în interiorul granițelor naționale. O cooperare solidă între asociațiile din România și Polonia poate aduce valoare concretă ambelor piețe și, într-o perspectivă mai largă, poate contribui la o industrie europeană de securitate mai puternică și mai integrată.”

Roberto Licari, ambasador ONVIF

„Romanian Security Fair a devenit expoziția de referință pentru piața de securitate din România, calitatea expozanților, a conținutului tehnic și a activităților conexe îmbunătățindu-se de la an la an. Această evoluție atrage, de asemenea, un număr tot mai mare de vizitatori și expozanți internaționali. Pentru ONVIF, RSF reprezintă o oportunitate importantă atât de a face mai cunoscută activitatea noastră dincolo de supravegherea video, cât și de a dialoga direct cu integratorii de sisteme, consultanții și utilizatorii finali. Aceste discuții ne ajută să înțelegem mai bine cum evoluează piața, care sunt cerințele sale reale și cum pot contribui aceste nevoi la dezvoltarea viitoarelor profiluri ONVIF.

Din experiența mea anterioară în România, am fost impresionat și de profesionalismul și competența tehnică a integratorilor de sisteme români. Deși bugetele de investiții pot limita uneori amploarea proiectelor, piața devine în mod evident mai matură și văd un potențial semnificativ pentru soluții de securitate tot mai sofisticate și mai integrate.”

15 octombrie: Conferința Națională

Conferința Națională leagă perspectiva europeană de prioritățile industriei locale. Programul include panelurile „Viitorul securității europene – Tehnologie, standarde și cooperare” și „Securitatea în România – Reglementare, standarde, tehnologie și reziliență”, precum și prezentări susținute de Lorin Bogdan Duica, expert al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), și Cristian Soricut, expert ARTS.

Cele două paneluri creează un cadru pentru discutarea relației dintre evoluția tehnologiilor, standardele și cerințele de securitate. Pentru ARTS, dialogul dintre specialiști și organizațiile relevante susține dezvoltarea competențelor profesionale și implicarea în modernizarea cadrului de reglementare al industriei.

16 octombrie: digitalizarea conformității în securitatea la incendiu

Ultima zi include masa rotundă „Digitalizarea conformității în securitatea la incendiu – Semnătura electronică calificată în practică”. Tema pune în discuție utilizarea instrumentelor digitale în procesele de conformitate și rolul semnăturii electronice calificate în documentația de specialitate. Intervalul propus în agenda de lucru este 11:00–12:30, durata finală urmând să fie confirmată.

Romanian Security Fair 2026 se adresează producătorilor, distribuitorilor, integratorilor, proiectanților, instalatorilor, consultanților, managerilor de securitate, beneficiarilor și reprezentanților autorităților. Programul de vizitare este 10:00–18:00 pe 14 și 15 octombrie și 10:00–16:00 pe 16 octombrie. Agenda completă este disponibilă pe site-ul evenimentului.

Înregistrare gratuită la Romanian Security Fair 2026

Agenda conferințelor RSF 2026

Despre ARTS

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS) susține dezvoltarea industriei de securitate din România prin reprezentarea intereselor profesionale, dialogul cu autoritățile, promovarea standardelor și bunelor practici, pregătire profesională și colaborarea dintre actorii relevanți ai pieței.

ARTS organizează Romanian Security Fair 2026 în parteneriat cu ROMEXPO. Prin parteneriatele sale internaționale, asociația facilitează conectarea comunității profesionale locale cu organizații, companii și specialiști din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, încurajând schimbul de experiență, tehnologie și bune practici. Mai multe informații: www.arts.org.ro.