Romanian Security Fair a luat startul în forță la Romexpo

Romanian Security Fair 2026 a luat startul ieri, pe 14 octombrie, la Romexpo, unde, timp de trei zile, se reunesc companiile de tehnologie de securitate din România cu reprezentanții EURALARM, ONVIF, PISA, precum și experți din industria internațională de securitate. Cea de-a VIII-a ediție a RSF se desfășoară în Pavilionul B1 din cadrul Romexpo, pe o suprafață de 2.500 mp, unde se regăsesc peste 60 de expozanți, care reprezintă sute de companii.

La deschiderea târgului au participat din partea organizatorilor Asociația Română pentru Tehnică de Securitate – Dorel Ioan Mocanu, președinte ARTS, Cristian Petrea, vicepreședinte ARTS -, Cornel Argint, reprezentantul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Colonel ing. Bogdan Grigore, șef inspecție de prevenire în cadrul Inspectoratului General de Situații de Urgență (IGSU), Raluca Seucan, director al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române, Oana Netbai, director comercial ROMEXPO, co-organizator, și Philippa von Loë, Director of Brand Event & Entertainment Technology în cadrul Messe Frankfurt.

„Expozanții au investit mult în standuri, în echipamentele prezentate și în echipele aduse la târg. Își doresc să arate evoluția companiilor românești, care devin din ce în ce mai puternice, și faptul că piața din România se ridică la nivelul celei regionale. Prin parteneriatele ARTS am oferit accesul specialiști din alte piețe și experiență pe care au împărtășit-o cu participanții la Romanian Security Fair. Prezentările din prima zi au fost foarte apreciate, iar discuțiile continuă în panelurile care reunesc experți internaționali, specialiști locali și reprezentanți ai autorităților”, a declarat Dorel Ioan Mocanu, președintele Asociației Române pentru Tehnică de Securitate (ARTS).

Mesajul principal al EURALARM este „reziliența”

Prezent la Romanian Security Fair 2026, Paul von der Zanden, Director General EURALARM (Asociația Europeană a Industriei de Securitate), care reprezintă o industrie de 67 de miliarde de euro, a arătat cum schimbările rapide prin care trecem la nivel european și la nivel global, au efecte directe asupra industriei. Tensiunile și problemele globale obligă tot mai mult statele și companiile să se îndrepte către interior atunci când caută soluții de prevenire a diferitelor tipuri de incidente de securitate.

„O problema este că depindem foarte mult de importuri, marea majoritate a produselor pe care le vedem, la târgul de securitate, chiar și aici vin din afara Europei. Și dacă sunt probleme cu transportul, așa cum sunt acum din cauza conflictelor din diferite regiuni ale lumii, apar probleme și dificultăți atât pentru livrare, cât și pentru mentenanță și service”, spune Paul Von Der Zanden. El adaugă că problema se regăsește și în cazul stocării în cloud, deoarece majoritatea centrelor de date sunt în afara Europei, iar stocarea datelor sensibile pentru securitate, inclusiv cea națională, în afara statelor europene, poate genera probleme. De aceea, Uniunea Europeană lucrează la noi reglementări referitoare la securitatea datelor.

„Mesajul principal al EURALARM este reziliența, asigurarea continuității sistemelor de detectare și intervenție”, arată Zanden. Cum toate sistemele de infrastructură critică sunt astăzi interconectate, de la energie electrică, la rețelele de apă, la transport, sisteme medicale sau comunicații, orice problemă apare duce la vulnerabilități în cascadă în toate sistemele. „De aceea trebuie să trecem de la static la dinamic, adică să atacăm în timp real orice problemă apare. Detectarea problemelor și intervenția rapidă sunt esențiale pentru menținerea în funcțiune a sistemelor critice”, explică Paul Van Der Zanden, menționând că sunt necesare și obligatorii și soluții de back-up pentru fiecare sistem în parte.

Colaborarea, standardizarea și interoperabilitatea – teme esențiale în cadrul RSF 2026

Adis Hodzic, Director Executiv a&s Adria, a vorbit despre colaborarea necesară dintre specialiștii din domeniul securității din țările europene, astfel încât să fie sporită și securitatea și societatea. „Încurajăm companiile să-i susțină pe profesioniștii care colaborează pentru un mediu mai bun, pentru o securitate sporită, pentru un mediu sigur și, de asemenea, pentru securitatea țărilor”, a declarat Adis Hodzic. ”De asemenea, este nevoie de standarde cât mai înalte pentru industrie, iar evenimentele care reunesc specialiștii din domeniu sunt mai necesare decât oricând”.

Jakub Sobek, președintele PISA – Camera de Securitate a Poloniei, a prezentat „anatomia deciziilor greșite”, patru studii de caz în care anumite erori de instalare și de utilizare, au dus la pierderi de vieți omenești. „Înainte de a investi în tehnologie, trebuie să avem un concept clar de securitate: cum protejăm clădirea, cum folosim echipamentele și cum pregătim oamenii. Instalarea unor camere nu înseamnă automat că suntem în siguranță. Există situații în care s-au făcut investiții importante, dar echipamentele nu au fost utilizate corect. De aceea, primul pas este definirea conceptului de securitate, iar alegerea produselor trebuie să vină după”, a declarat Jakub Sobek, participant la conferințele din prima zi a Romanian Security Fair 2026.

Roberto Licari, ambasador ONVIF (Open Network Video Interface Forum), a arătat că scopul organizației neguvernamentale este de a crea și oferi tuturor standarde deschise pentru industrie, astfel încât produse de la producători diferiți să poată fi integrate în același sistem de supraveghere. Cu peste 500 de parteneri din întreaga lume, ONVIF lucrează la standardizarea comunicării dintre IP-urile diferitelor produse. „Iar standardul de interoperabilitate este creat de toți specialiștii din industrie, nu doar de unul”, a explicat Roberto Licari. Practic, colaborează în același timp experți de la companii diferite, corporații globale care pot ulterior implementa standardele create. „Al doilea cuvânt cheie este Interoperabilitatea. Sistemele sunt tot mai complexe pe măsură ce tehnologia avansează, de aceea este necesară interoperabilitatea între ele”, a mai arătat ambasadorul ONVIF.

15 octombrie: Conferința Națională

Conferința Națională leagă perspectiva europeană de prioritățile industriei locale. Programul include panelurile „Viitorul securității europene – Tehnologie, standarde și cooperare” și „Securitatea în România – Reglementare, standarde, tehnologie și reziliență”.

Cele două paneluri creează cadrul pentru discutarea relației dintre evoluția tehnologiilor, standardele și cerințele de securitate. Pentru ARTS, dialogul dintre specialiști și organizațiile relevante susține dezvoltarea competențelor profesionale și implicarea în modernizarea cadrului de reglementare al industriei.

16 octombrie: Digitalizarea conformității în securitatea la incendiu

Ultima zi include masa rotundă „Digitalizarea conformității în securitatea la incendiu – Semnătura electronică calificată în practică”. Tema pune în discuție utilizarea instrumentelor digitale în procesele de conformitate și rolul semnăturii electronice calificate în documentația de specialitate. Intervalul propus în agenda de lucru este 11:00–12:30, durata finală urmând să fie confirmată.

Romanian Security Fair 2026 a reunit producători, distribuitori, integratori, proiectanți, instalatori, consultanți, manageri de securitate, beneficiari și reprezentanți ai autorităților. Târgul este deschis vizitatorilor până pe 16 octombrie, h: 16:00.

Organizată de Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), în parteneriat cu ROMEXPO, cea de-a VIII-a ediție se desfășoară în Pavilionul B1. Romanian Security Fair va reuni peste 60 de expozanți pe o suprafață expozițională de 2.500 mp, iar prezența estimată este de peste 3.000 de vizitatori profesioniști pe parcursul celor 3 zile.

Despre ARTS

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS) susține dezvoltarea industriei de securitate din România prin reprezentarea intereselor profesionale, dialogul cu autoritățile, promovarea standardelor și bunelor practici, pregătire profesională și colaborarea dintre actorii relevanți ai pieței.

ARTS organizează Romanian Security Fair 2026 în parteneriat cu ROMEXPO. Prin parteneriatele sale internaționale, asociația facilitează conectarea comunității profesionale locale cu organizații, companii și specialiști din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, încurajând schimbul de experiență, tehnologie și bune practici. Mai multe informații: www.arts.org.ro.