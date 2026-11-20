Un proiect implementat pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta demonstrează cum tehnologia video modernă poate sprijini simultan siguranța publică, gestionarea mulțimilor și eficiența operațională.

ELKO Romania, parte a ELKO Group și distribuitor autorizat Axis Communications în România, prezintă un proiect internațional care demonstrează că tehnologia video poate fi utilizată nu doar pentru securitate, ci și pentru o mai bună înțelegere în timp real a situațiilor din teren și pentru gestionarea mai eficientă a spațiilor care găzduiesc un număr mare de vizitatori.

Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, arena echipelor Atlanta Falcons din National Football League (NFL) și Atlanta United din Major League Soccer (MLS), și-a modernizat infrastructura de supraveghere video pentru a oferi echipelor de securitate și autorităților publice o vizibilitate mai bună și o capacitate sporită de intervenție rapidă în timpul evenimentelor.

În zilele cu evenimente de amploare, peste 70.000 de vizitatori și angajați pot tranzita stadionul. În acest context, calitatea imaginilor și capacitatea de a înțelege rapid evoluția unei situații sunt esențiale atât pentru securitate, cât și pentru gestionarea deplasării mulțimilor.

Vizibilitate sporită în interiorul și în jurul stadionului

Sistemul modernizat include camere video fixe de înaltă rezoluție care acoperă zonele cu locuri pentru spectatori, câmpuri vizuale suprapuse ale camerelor pentru reducerea zonelor neacoperite în cazul indisponibilității unui dispozitiv, precum și camere Axis PTZ 4K (cu funcții panoramice, de înclinare și zoom), utilizate pentru monitorizare în timp real și investigații.

Pe acoperișul stadionului au fost instalate și camere PTZ cu rază lungă de acțiune, care oferă o perspectivă extinsă asupra traficului și mulțimilor din jurul arenei. Aceste camere sunt integrate și cu sistemul de detectare a dronelor de pe stadion.

În urma modernizării, nivelul de precizie a detaliilor a crescut la 80 de pixeli, de circa patru ori mai mult decât în performanțele obținute anterior. Această claritate suplimentară le permite operatorilor să evalueze mai eficient evenimentele, inclusiv la distanțe mari și în condiții dificile de iluminare.

Supravegherea video, instrument pentru siguranța publică

În timpul evenimentelor, centrul operațional al stadionului reunește echipa de securitate și reprezentanți ai Departamentului de Poliție din Atlanta, ai serviciilor de pompieri, ai echipelor medicale de urgență și ai altor instituții implicate în gestionarea evenimentelor.

Accesul comun la imaginile video în direct și la informațiile operaționale permite evaluarea mai rapidă a incidentelor și transmiterea informațiilor relevante către echipele responsabile de intervenție.

Utilitatea infrastructurii se poate extinde și dincolo de perimetrul stadionului

Într-un caz recent de răpire a unui copil în zona învecinată, imaginile surprinse de camerele montate pe acoperișul stadionului au ajutat autoritățile să obțină informații despre suspecți, victimă și direcția de deplasare a vehiculului. Corelate cu imaginile din rețeaua de camere a orașului Atlanta, aceste informații au contribuit la localizarea vehiculului și la reunirea copilului cu familia sa în mai puțin de o oră.

De la securitate la gestionarea mai eficientă a fluxurilor de spectatori

Aceeași infrastructură video este utilizată și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorilor. Prin monitorizarea în timp real a intrărilor, ieșirilor și fluxurilor pietonale, personalul stadionului poate identifica zonele în care începe să se formeze aglomerație și poate redirecționa spectatorii către trasee mai puțin aglomerate.

În timpul unui meci de fotbal, imaginile video au fost utilizate pentru identificarea unor ieșiri alternative și redirecționarea spectatorilor. Această abordare a redus timpul necesar evacuării spectatorilor din stadion de la 16 la opt minute, o îmbunătățire de 50%.

Mercedes-Benz Stadium intenționează, de asemenea, să extindă utilizarea tehnologiilor de vizualizare computerizată și a informațiilor obținute prin analiza datelor, pentru a înțelege mai bine deplasarea mulțimilor și a sprijini luarea în mod dinamic a deciziilor. În viitor, aceste informații ar putea susține și alte activități operaționale ale stadionului, inclusiv comercializarea produselor pentru suporteri, serviciile alimentare și distribuirea de băuturi.

Tehnologii disponibile pentru proiectele din România

Pentru ELKO Romania, proiectul de pe Mercedes-Benz Stadium este un exemplu relevant al evoluției supravegherii video: de la un sistem folosit în principal pentru înregistrarea incidentelor la o platformă operațională care oferă o imagine de ansamblu asupra situației în timp real și sprijină decizii mai rapide și mai bine fundamentate.

În calitate de distribuitor autorizat Axis Communications, ELKO Romania oferă partenerilor locali și integratorilor de sistem acces la tehnologii Axis pentru supraveghere video, analiză video și infrastructuri avansate de securitate.

Prin ecosistemul său de parteneri, ELKO sprijină dezvoltarea proiectelor din România în care imaginile video de înaltă calitate, monitorizarea în timp real, analiza datelor video și integrarea sistemelor pot avea un rol important în îmbunătățirea securității și a eficienței operaționale.

„Tehnologia video a evoluat mult dincolo de simpla înregistrare a incidentelor. În spații precum Mercedes-Benz Stadium, aceasta devine un instrument operațional care ajută echipele de securitate să înțeleagă ce se întâmplă în timp real, să își coordoneze intervențiile și să gestioneze mai eficient un număr mare de persoane. Ceea ce este deosebit de important în acest proiect este faptul că aceeași infrastructură susține simultan mai multe obiective – de la securitate și investigații până la gestionarea mulțimilor și experiența generală a vizitatorilor. Aceasta este direcția în care observăm că evoluează industria: tehnologia video furnizează informații pe baza cărora se poate acționa, ajutând organizațiile să ia decizii mai rapide și mai bine fundamentate”, a declarat Agata Majkucinska, Distribution Account Manager, Axis Communications.

Despre Axis Communications

Axis ajută la construirea unei lumi mai inteligente și mai sigure prin crearea de soluții care îmbunătățesc securitatea și performanța afacerii. Ca producător de tehnologie de rețea și lider în industria de profil, Axis oferă soluții în domeniul supravegherii video, controlul accesului, interfoanelor și sistemelor audio. Aceste soluții sunt puse în valoare prin adăugarea de aplicații inteligente de analiză și sunt susținute prin cursuri de instruire de înaltă calitate.

Compania Axis are în jur de 4000 de angajați dedicați, în mai mult de 50 de țări și colaborează cu parteneri din domeniul tehnologiei și integrării de sistem din întreaga lume pentru a le furniza clienților soluții de cea mai bună calitate. Compania Axis a fost fondată în anul 1984 și are sediul în orașul Lund. Pentru mai multe informații despre Axis, vizitați site-ul: www.axis.com.

Live la: https://www.facebook.com/AxisCommunicationsRomania/.

Despre ELKO Group

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând peste 350 de producători. Cu o experiență de peste 30 de ani, compania oferă o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de retaileri, producători de calculatoare, integratori de sisteme și companii din diferite domenii, în 13 țări din Europa și Asia Centrală. Aflați mai multe informații pe www.elkogroup.com.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game extinse de echipamente și soluții IT. Portofoliul său include PC-uri, componente hardware, electronice pentru uz casnic și de birou, telefoane mobile, software, infrastructură IT și soluții de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, precum și electronice de consum.

ELKO Romania comercializează aceste produse exclusiv prin intermediul partenerilor săi: reselleri, retaileri, magazine online și companii specializate în proiectarea, instalarea și distribuția de soluții IT, sisteme de comunicații și de supraveghere video. Această abordare permite ELKO Romania să acopere toate canalele de distribuție IT & Telecom și să ofere soluții complete și adaptate pentru diversele nevoi ale clienților săi. Mai multe informații la www.elko.ro.