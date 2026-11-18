CONTEXT ChannelWatch realizează unul dintre cele mai mari sondaje online din lume dedicate revânzătorilor IT. Cu 7638 de revânzători participanți, sondajul oferă informații despre intențiile și deciziile de achiziție ale acestora, precum și despre principalele provocări de afaceri și tendințe din industrie. În cadrul studiului, revânzătorii din fiecare țară nominalizează distribuitorii cu care lucrează pentru premiile CONTEXT ChannelWatch.

Piața distribuției IT a continuat să se transforme în 2026, în același ritm susținut din ultimii ani. Printre schimbările care influențează activitatea distribuitorilor și a partenerilor lor se numără utilizarea agenților de inteligență artificială (AI) în operațiunile curente și importanța tot mai mare acordată suveranității digitale.

În contextul macroeconomic din 2026, capacitatea de a menține continuitatea operațiunilor a devenit esențială pentru distribuitori. Deficitul de componente continuă să pună presiune pe aprovizionare, în timp ce cererea pentru servicii cloud securizate, soluții avansate de securitate cibernetică și proiecte de infrastructură care respectă cerințele locale stricte privind guvernanța datelor susține creșterea.

Categoriile premiilor CONTEXT ChannelWatch 2026

Distribuitorul anului

Cel mai bun distribuitor cu valoare adăugată

Distribuitorul cu cele mai bune servicii pentru clienți

Cel mai inovator distribuitor

Distribuitorul cu cea mai bună gestionare a lanțului de aprovizionare

Cel mai bun distribuitor pentru retail

Cel mai bun distribuitor de soluții cloud

Cel mai bun distribuitor de soluții audiovizuale (AV)

Cel mai bun distribuitor de soluții de comunicații unificate (UC)

Cel mai bun distribuitor de soluții de securitate cibernetică

„Felicitări echipei ELKO pentru câștigarea premiului CONTEXT ChannelWatch «Distribuitorul Anului 2026» în țările baltice. În 2026, distribuția IT din Europa a trecut de la primele etape de înnoire a echipamentelor la integrarea soluțiilor și serviciilor în platforme comune și la utilizarea agenților AI în medii de producție. ELKO s-a remarcat în această tranziție. Premiul reflectă viziunea strategică a companiei, sprijinul oferit pentru implementarea unor infrastructuri digitale avansate și rolul său în îndrumarea partenerilor pentru a răspunde unor cerințe europene complexe, cum sunt cele prevăzute de Directiva NIS2 privind securitatea cibernetică. Într-o perioadă în care cerințele de conformitate evoluează, iar oportunitățile de digitalizare se multiplică, ELKO a demonstrat reziliență operațională și angajament față de o distribuție sustenabilă, bazată pe date, contribuind la succesul revânzătorilor din regiune”, a declarat Howard Davies, CEO și cofondator al CONTEXT.

„Este o onoare să fim desemnați Distribuitorul Anului de CONTEXT ChannelWatch. Parteneriatele solide au stat întotdeauna la baza activității ELKO, iar acest premiu reflectă încrederea pe care am construit-o de-a lungul anilor împreună cu partenerii noștri. Pe măsură ce apar noi oportunități și provocări, continuăm să ne ascultăm partenerii, să ne adaptăm și să le oferim produsele, serviciile și sprijinul de care au nevoie pentru a reuși. Această distincție recunoaște relațiile care stau la baza rezultatelor noastre și valoarea pe care o creăm împreună”, a declarat Laura Drebeinika, director de vânzări ELKO pentru țările baltice și Polonia.

Despre CONTEXT

CONTEXT este o companie certificată B Corp™ care oferă servicii de analiză și informații de piață pentru industria tehnologică. Compania sprijină liderii globali din tehnologie cu date și analize care îi ajută să ia decizii strategice și să răspundă provocărilor de afaceri. Soluțiile sale de prognoză, analiză și gestionare a datelor se integrează în procesele marilor companii de tehnologie și permit monitorizarea unor tranzacții de vânzare în valoare de peste 200 de miliarde de lire sterline anual. CONTEXT are o echipă de peste 400 de profesioniști în mai mult de 35 de țări și birouri în orașe precum Londra, Berlin, Paris, Madrid, Milano, Varșovia, Johannesburg, Istanbul, Dubai, Chicago, Buenos Aires, São Paulo, Mumbai, Auckland, Singapore, Seul, Taipei și Tokyo.

Despre ELKO Group

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând peste 350 de producători. Cu o experiență de peste 30 de ani, compania oferă o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de retaileri, producători de calculatoare, integratori de sisteme și companii din diferite domenii, în 13 țări din Europa și Asia Centrală. Aflați mai multe informații pe www.elkogroup.com.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game extinse de echipamente și soluții IT. Portofoliul său include PC-uri, componente hardware, electronice pentru uz casnic și de birou, telefoane mobile, software, infrastructură IT și soluții de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, precum și electronice de consum.

ELKO Romania comercializează aceste produse exclusiv prin intermediul partenerilor săi: reselleri, retaileri, magazine online și companii specializate în proiectarea, instalarea și distribuția de soluții IT, sisteme de comunicații și de supraveghere video. Această abordare permite ELKO Romania să acopere toate canalele de distribuție IT & Telecom și să ofere soluții complete și adaptate pentru diversele nevoi ale clienților săi. Mai multe informații la www.elko.ro.