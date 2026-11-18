Decizia survine după patru ani de la deschiderea centrului în septembrie 2022, perioadă în care Vitalitas a redefinit standardele îngrijirii seniorilor în România, venind cu un model de referință la nivel național și european, recunoscut public atât pentru infrastructura sa medicală completă, cât și pentru filosofia sa de viață activă și demnă la orice vârstă.

Partenerii rămași în afacere, împreună cu directorul general Răzvan Rădescu, preiau integral conducerea și responsabilitatea pentru misiunea pe care Vitalitas și-a asumat-o față de rezidenți, familiile acestora și față de comunitatea profesională din domeniu.

Vitalitas a fost conceput și dezvoltat de Dragoș Dobrescu ca răspuns la un deficit major în peisajul îngrijirii seniorilor din România: absența unui model integrat, complet și demn, care să trateze vârsta a treia ca pe o etapă de viață care merită resurse, respect și îngrijire la cele mai înalte standarde. Cu o investiție totală de peste 20 de milioane de euro, cea mai mare de acest fel realizată vreodată în România în sectorul senior living, centrul a fost proiectat de la zero, cu un concept arhitectural no-step complet (fără nicio treaptă în întregul circuit al rezidenților), cu infrastructură medicală permanentă 24/7 și cu capacitatea de a găzdui până la 700 de rezidenți în condiții premium. Amplasat în zona Snagov, la marginea pădurii, Vitalitas găzduiește rezidenți cu vârste cuprinse între 60 și 104 ani. În cei patru ani de funcționare, centrul a primit recunoaștere publică națională și internațională, a generat un model de referință pentru industria de profil, demonstrând că îngrijirea seniorilor în România poate funcționa la standarde europene de excelență. Recent, Vitalitas a lansat primul studiu științific de longevitate realizat într-un centru rezidențial pentru seniori din România, o premieră națională și o dovadă a angajamentului față de cercetare și inovație în domeniu.

Dragoș Dobrescu, fondatorul Centrului de excelență pentru seniori Vitalitas, declară: „Am hotărât să fac acest exit deoarece consider că business-ul a ajuns la maturitate și mi-am atins toate obiectivele cu care am inițiat Vitalitas. Am intrat în acest business din convingerea că seniorii din România merită mai mult decât ceea ce li se oferea și cred că am reușit să demonstrăm că acest model este posibil. Îngrijirea seniorilor este una dintre cele mai serioase probleme sociale ale României, iar soluțiile serioase necesită investiții mari și oameni serioși. Am investit foarte mult timp în acești patru ani și tot ce aveam mai bun din experiența mea în construcție și în management. Decizia de a mă retrage complet din această afacere vine într-un moment în care mă dedic unui alt mare proiect care solicită toată atenția mea. Rămân cu satisfacția că am schimbat un standard de industrie. Mulțumesc întregii echipe, personalului Vitalitas, și mai ales omului de bază, Răzvan Rădescu – directorul general al centrului – o persoană cu o competență profesională remarcabilă, cu o dedicare autentică față de misiunea centrului și cu capacitatea rară de a conduce un ecosistem complex cu echilibru, claritate și empatie. Este meritul lui Răzvan Rădescu faptul că Vitalitas a devenit cel mai apreciat centru de seniori din România din toate punctele de vedere. A reușit să mențină calitatea serviciilor și eficiența financiară într-un echilibru perfect. Am toată încrederea că sub conducerea lui, centrul nu doar va menține ce am construit, ci va merge mai departe, în direcțiile pe care le-am deschis împreună. Le urez succes partenerilor Sorin Suru și Nicu Gavra, care au preluat Vitalitas, și sper că vor reuși să mențină afacerea la aceleași standarde. Astăzi, plec cu conștiința liniștită că las în urmă ceva care funcționează, ceva de care oamenii au cu adevărat nevoie și de care sunt mulțumiți”.

Retragerea lui Dobrescu marchează încheierea unui capitol fondator pentru Vitalitas, fără a afecta continuitatea operațiunilor sau direcția strategică a centrului.

Răzvan Rădescu, directorul general al Vitalitas, completează: „Dragoș Dobrescu a construit ceva ce nu exista în România și ce puțini ar fi avut curajul și capacitatea să ducă la capăt la acest nivel. A investit pentru a schimba un standard într-o țară în care îngrijirea seniorilor era, și în mare parte rămâne, un subiect incomod, subdimensionat și tratat cu jumătăți de măsură. Am preluat împreună cu echipa această viziune și am transformat-o în operațiuni zilnice, în protocoale medicale, în cultura unui centru care tratează fiecare rezident ca pe un om cu o viață întreagă în spate, nu ca pe un caz de gestionat. Știu însă foarte bine ce înseamnă cu adevărat Vitalitas și dincolo de cifre și proceduri. Este un ecosistem cu sute de oameni vulnerabili care au nevoie de umanitate și de generozitate, iar eu asta am preluat din energia și din tipul de angajament al fondatorului Dragoș Dobrescu și asta doresc să duc mai departe. Vitalitas nu pierde direcția. Standardele pe care le-am construit împreună sunt integrate în echipă, în proceduri, în modul în care fiecare om din Vitalitas înțelege ce facem și de ce. Mergem înainte cu toate proiectele în desfășurare. Studiul de longevitate – primul de acest fel realizat într-un centru rezidențial pentru seniori din România, cu participanți de până la 104 ani – continuă și va produce date cu valoare reală pentru întregul sistem de îngrijire din România. Lucrez cu o echipă de profesioniști care înțelege misiunea acestui centru. Avem rezidenți care ne-au acordat încrederea lor și familii care dorm liniștite știind că părinții lor sunt în grija noastră. Aceasta este responsabilitatea pe care o preluăm integral și față de care nu există marjă de compromis”.

Vitalitas este singurul centru rezidențial pentru seniori din România cu facilități complete, incluzând: