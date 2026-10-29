Dracula Land avansează: masterplan finalizat, parteneriate strategice în negociere, pregătirea pentru construcție în desfășurare

Destinația integrată de entertainment Dracula Land, proiect investițional exclusiv privat, conceput pentru a deveni unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură culturală și de divertisment din Europa, confirmă astăzi o perioadă de progres susținut și deliberat pe toate axele de dezvoltare: de la masterplanning și soluții optime de inginerie pentru infrastructura rutieră și rețele, la selecția operatorilor pentru fiecare atracție în parte și structurarea financiară internațională.

Amplasat pe o suprafață de 164 de hectare, la 20 de minute de București și la 15 minute de Aeroportul Internațional Henri Coandă, Dracula Land beneficiază de o poziționare strategică, cu acces direct la autostrada A3 și conexiuni rapide către A0 și A7, principalele trei coridoare rutiere care facilitează legătura cu Capitala și cu regiunile țării. Proximitatea aeroportului și dezvoltarea viitorului terminal, aflat în faza de proiectare, consolidează potențialul de accesibilitate internațională al destinației. Un avantaj competitiv esențial îl reprezintă deținerea întregii suprafețe de 164 de hectare sub o structură unică de proprietate, premisa esențială a unei dezvoltări unitare, coerente și master-planificate – exact ceea ce diferențiază acest proiect de competitorii fragmentați.

Un proiect definit de ceea ce se întâmplă înainte de construcție

Perioada parcursă de la lansarea conceptului până în prezent a fost una dintre cele mai importante din derularea proiectului, prin deciziile și structurile care vor determina calitatea, coerența și reziliența pe termen lung a tot ce se va construi. Echipa de dezvoltare Dracula Land a finalizat masterplanul complet al primei faze majore a întregului ecosistem, un document care rezolvă interdependențele complexe dintre un parc tematic cu zone imersive și zeci de atracții majore, o arenă multifuncțională de 22.500 de locuri, un Aqua Park & Spa cu zeci de atracții acvatice, un outlet cu branduri internaționale și trei hoteluri tematice cu 1.200 de camere doar în această primă fază majoră, plus sistemele comune care permit fiecărei componente să funcționeze atât independent, cât și ca parte a unui ecosistem economic integrat: circulații, parcări, spații verzi, rețele de utilități.

Soluțiile de infrastructură rutieră, rețele și utilități au fost proiectate pentru a susține livrarea etapizată fără a compromite designul de ansamblu, această etapă de lucru din masterplan fiind una dintre cele mai complexe. Discuțiile și negocierile cu operatori din toate categoriile de active – parc tematic, arenă, ospitalitate, retail – au atins un stadiu avansat, cu negocieri detaliate în desfășurare cu parteneri care aduc atât capital, cât și expertiză operațională specifică fiecărei categorii. Angajamentul cu parteneri financiari strategici reflectă disciplina cu care Dracula Land abordează alocarea capitalului: structurată, etapizată și calibrată la maturitatea fiecărei componente. De asemenea, pe tot parcursul acestei perioade, echipa de dezvoltare a menținut o prezență activă la nivel internațional, participând la conferințe și expoziții de profil, inclusiv, recent, la IAAPA – International Association of Amusement Parks and Attractions, care au extins rețeaua globală de parteneri a proiectului.

O investiție exclusiv privată, susținută de încrederea într-un proiect de anvergură

Dracula Land este o inițiativă ce va fi finanțată exclusiv din capital privat, dezvoltată în mai multe faze, fără a recurge la fonduri publice sau europene. Valoarea primei faze majore a investiției are potențialul de a depăși pragul de un miliard de euro, alocată progresiv dezvoltării atracțiilor, într-o structură concepută să alinieze expunerea de capital cu maturitatea activelor. În paralel cu infrastructura fizică, Dracula Land dezvoltă și un ecosistem digital propriu, inclusiv printr-o componentă de metavers, concepută pentru a extinde universul tematic al destinației în mediul virtual – un proiect fără precedent la această scară la nivel mondial, care conectează integral experiența fizică cu cea digitală și se adresează direct generațiilor ce vor defini baza de vizitatori a destinației în următoarele trei decenii.

Pentru facilitarea coinvestițiilor internaționale și dezvoltarea parteneriatelor strategice, proiectul beneficiază de o structură de tip holding, înregistrată în Qatar, care asigură un cadru transparent de guvernanță corporativă și facilitează atragerea capitalului internațional. Modelul investițional Dracula Land are la bază un portofoliu de verticale de business complementare, fiecare cu propriul model operațional, surse distincte de venit și oportunități specifice de investiție. Această structură permite participarea selectivă a investitorilor și operatorilor internaționali, în funcție de expertiza, obiectivele strategice și profilul investițional al fiecărui partener, păstrând în același timp coerența și viziunea unitară asupra întregii destinații.

Dracula, una dintre cele mai recunoscute proprietăți culturale din lume

Dracula este unul dintre cele mai cunoscute personaje din cultura globală, cu rădăcini în istoria și imaginarul Transilvaniei și cu o notorietate amplificată de-a lungul generațiilor prin literatură și industria cinematografică de la Hollywood. Capitalul intelectual și cultural încorporat în acest brand, în centrul unei destinații fizice localizate în România, țara care a dat naștere mitului, reprezintă un activ cu un potențial comercial extraordinar, până acum nevalorificat la adevărata sa valoare. Dracula Land își propune să transforme această notorietate globală într-o destinație integrată de divertisment, dezvoltată chiar în România, țara de care sunt legate originile istorice și culturale ale mitului. Legătura cu istoria locală este întărită și de proximitatea Mănăstirii Snagov, situată la aproximativ 15 minute de amplasamentul proiectului, loc asociat, potrivit tradiției, cu presupusul mormânt al lui Vlad Țepeș.

Dracula Land, o destinație europeană de entertainment construită în jurul unui IP propriu

Spre deosebire de alte atracții de entertainment dezvoltate în jurul unor francize internaționale licențiate, Dracula Land este construit în jurul propriei proprietăți intelectuale (IP), cu o identitate de brand distinctă și o strategie de protecție a mărcilor în Europa și în Statele Unite ale Americii. Această abordare permite dezvoltarea independentă a universului Dracula Land și creează oportunități de extindere internațională prin licențiere, merchandising și parteneriate strategice.

Dracula Land este structurat ca un portofoliu de businessuri complementare

„Cea mai importantă muncă într-un proiect de anvergură se face înainte de primul utilaj pe șantier. Asta am făcut în ultimele luni, fără scurtături. Masterplanul este concretizat. Soluțiile optime de inginerie pentru infrastructura rutieră și rețele sunt avansate. Procesul de structurare financiară este în desfășurare, în paralel cu discuțiile cu potențiali parteneri investiționali internaționali, selecția rămânând deschisă doar investitorilor care împărtășesc viziunea și obiectivele pe termen lung ale proiectului. Lucrez cu echipa proiectului la mii de detalii, pentru ca în teren să iasă totul perfect. Cu același nivel de exigență selectăm partenerii care ne vor susține să îl construim. Suntem angajați în discuții cu operatori internaționali, fonduri de investiții și investitori privați. Procesul rămâne încă deschis, oferind partenerilor selectați oportunitatea de a participa la dezvoltarea unei destinații internaționale emblematice, cu potențial de a genera valoare și vizibilitate pe termen lung”, declară Dragoș Dobrescu, fondatorul Dracula Land.

Despre Dracula Land

Dracula Land este conceput ca o destinație integrată de dimensiunea unui oraș, dezvoltată în faze majore. Prima fază majoră va cuprinde următoarele atracții, fiecare cu propriul ritm de dezvoltare:

Parcul Tematic Dracula Land este inima întregului proiect: șase zone tematice imersive și zeci de atracții majore, construite în jurul unui univers narativ unic, care îmbină mitul Dracula cu patrimoniul cultural al României. Parcul tematic este conceput să devină una dintre cele mai moderne și avansate tehnologic destinații de entertainment din Europa, integrând tehnologii de ultimă generație, atracții inovatoare și experiențe imersive, cu ambiția de a stabili noi standarde în industria europeană a parcurilor tematice.

Arena multifuncțională are o infrastructură de spectacole și evenimente cu 22.500 de locuri, capabilă să găzduiască concerte de mari dimensiuni, festivaluri, competiții de esports și evenimente sportive internaționale – o componentă care transformă Dracula Land într-un pol regional de entertainment live.

Outletul, cu zeci de branduri internaționale reunite într-un spațiu dedicat modei și experienței gastronomice, va fi integrat în ansamblul destinației – o ofertă care extinde semnificativ profilul vizitatorului-țintă și durata medie a vizitei.

Componenta de ospitalitate Dracula Land va include, doar în prima fază majoră de dezvoltare, 1.200 de camere, spații de conferință și facilități premium, în cadrul a trei proprietăți cu identitate proprie: Dracula Grand Hotel (4★), Dracula Family Hotel (3★+) și Dracula Hotel (3★). O capacitate de cazare concepută să transforme Dracula Land dintr-o excursie de o zi într-o destinație de city break sau de vacanță prelungită.

Aqua Park & Spa este conceput cu atracții acvatice și o componentă de wellness, cu zone indoor și outdoor, și este deschis 12 luni pe an, atât vizitatorilor parcului, cât și publicului larg.

Atractivitatea destinației dincolo de sezonul de vârf este asigurată și de pista artificială de schi.

„În fiecare etapă de dezvoltare, avem în vedere în permanență experiența vizitatorilor, de la prima impresie până la motivele pentru care ar alege să revină. Apreciem încrederea celor care susțin proiectul și tratăm cu seriozitate așteptările lor. Ne dorim ca răbdarea să le fie răsplătită prin calitatea experienței oferite și ca Dracula Land să devină o destinație în care să revină alături de familie și prieteni.”, completează Dragoș Dobrescu, fondatorul Dracula Land.

Fiecare componentă a Dracula Land este concepută să funcționeze ca un business independent, însă adevărata sa valoare este amplificată de integrarea într-o destinație de o asemenea anvergură. Finanțat 100% din capital privat, proiectul se află într-o etapă avansată de pregătire pentru construcție. În paralel, continuă discuțiile cu operatori și investitori internaționali, cu accent pe selectarea partenerilor care împărtășesc viziunea și obiectivele pe termen lung ale Dracula Land.