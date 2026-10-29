Comunicat de presă Eficientizare energetică sală de sport Chitila

Comunicat de presă – Eficientizare Sala de sport

Cod SMIS: 353699

Data începerii proiectului: 16.07.202

Data finalizării proiectului: 16.09.2028

Amplasament: Oraș Chitila, Str. Castanilor, nr. 41; nr. cadastral 57931

Obiectivul general al proiectului este creșterea performanței energetice a Sălii de Sport din orașul Chitila, prin reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și asigurarea unor condiții optime de confort pentru sportivi, elevi, personal și spectatori. Totodată, proiectul contribuie la îmbunătățirea calității infrastructurii sportive și la promovarea utilizării eficiente a resurselor, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă și tranziție către o economie verde.

Realizarea investiției va aduce beneficii semnificative din punct de vedere social, economic și de mediu. Renovarea energetică aprofundată a Sălii de Sport va asigura un spațiu sigur, confortabil și eficient energetic pentru desfășurarea activităților sportive și educaționale, va reduce costurile de exploatare și consumul de energie, va îmbunătăți calitatea aerului interior și va sprijini dezvoltarea sportului de masă și de performanță în orașul Chitila.

În același timp, investiția contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la atingerea obiectivelor naționale și europene privind eficiența energetică și reducerea emisiilor de carbon.

Rezultatele preconizate:

R1: Clădirea Salii de sport din orașul Chitila renovată energetic.

R2: Consum anual total de energie primară redus cu minimum 70% comparativ cu situația inițială. Valoare inițială: 800,29 MWh/an; Valoare finală: 227,72 MWh/an; Reducere absolută: 572,57 MWh/an; Reducere procentuală:71,55%.

R3: Nivelul emisiilor anuale de gaze cu efect de seră (GES) redus cu minimum 89% comparativ cu situația inițială.

Valoare inițială: 127,10 tone CO₂/an; Valoare finală: 12,90 tone CO₂ /an; Reducere absolută: 114,20 tone CO₂/an;

Reducere procentuală: 89,85%

Valoarea totală a proiectului este de 16.600.362,20 lei (TVA inclus), din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Uniunea Europeană (FEDR) este de 40%: 6.466.872,88 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Bugetul Național este de 58%: 9.376.965,68 lei;

Valoarea eligibilă cofinanțată de la Bugetul Local este de 2%: 323.343,64 lei.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul „Eficientizare Energetică Sală de Sport Chitila”, persoana de contact este dl. Ștefan Dragomirescu – Manager de Proiect, tel. (021) 436 37 09 int. 124, e-mail: [email protected].