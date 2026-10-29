Veranda Mall împlinește 10 ani: investiții totale de peste 75 de milioane euro și vânzări cumulate ale chiriașilor de peste 750 de milioane euro

Veranda Mall, primul centru comercial de proximitate din București, marchează 10 ani de la deschidere și prezintă bilanțul primului deceniu. În acest timp, chiriașii Veranda Mall au înregistrat vânzări cumulate de peste 750 de milioane de euro, iar investiția totală în proiect a depășit 75 de milioane de euro, sumă care include și lucrările de infrastructură urbană din jurul mall-ului.

Centrul comercial s-a deschis în 2016 pe terenul fostei fabrici de mase plastice Prodplast, cu aproximativ 100 de spații comerciale și un grad de ocupare de 97%. În primul weekend au intrat în mall peste 150.000 de oameni. În 2019 a fost finalizată o extindere de 10 milioane de euro, care a adăugat peste 6.000 de metri pătrați. Noile spații găzduiesc cinematograful Cinemax cu 12 săli, sala de fitness World Class România, un restaurant și primul magazin Decathlon din centrul Capitalei. Tot aici a fost construită și o zonă de divertisment, cu loc de joacă, jocuri arcade, VR Arena, Laser Maxx și escape rooms. Oferta este completată de o școală de dans și un club de arte marțiale.

Astăzi, Veranda are aproximativ 35.000 de metri pătrați închiriabili și 130 de chiriași, iar gradul de ocupare s-a menținut aproape de 100% în toată perioada de după pandemie.

Creșterea a continuat și anul trecut, când vânzările chiriașilor au urcat cu peste 5%. În 2025, Veranda a primit aproximativ 10 milioane de vizitatori, iar de la deschidere – din octombrie 2016 până în octombrie 2026 – numărul total al vizitelor a ajuns la aproximativ 90 de milioane. Zilnic, în centrul comercial lucrează aproximativ 1000 de oameni. Dintre aceștia, 18 sunt aici încă de la deschidere, din 2016.

Investițiile făcute pe parcursul celor 10 ani au vizat și infrastructura urbană din jurul mallului: strada Ziduri Moși a fost lărgită, a fost creat un spațiu de acces auto suplimentar dinspre Șoseaua Electronicii, trotuarele au fost refăcute, a fost amenajat un nou refugiu de tramvai, iar semafoarele din zonă au fost sincronizate. Proiectul a inclus de la început și o esplanadă de 15.000 de metri pătrați, prezentată la deschidere drept cel mai mare spațiu de agrement din Sectorul 2. În Amfiteatrul Veranda Mall au loc concerte, spectacole și clase de sport deschise publicului, iar în cei zece ani mallul a organizat peste 500 de evenimente gratuite pentru comunitate.

Veranda Mall are certificare BREEAM In-Use – Excellent, iar panourile fotovoltaice, o investiție de peste 900.000 de euro, acoperă o parte importantă din consumul de energie al spațiilor comune. Sistemul asigură aproximativ 20–30% din energia electrică necesară pentru încălzire, răcire și iluminare.

„Pe locul acesta, bucureștenii se adună de aproape 300 de ani. Pe vremea Târgului Moșilor, veneau în Obor să cumpere, să vadă un spectacol și să petreacă timp împreună. Când am proiectat Veranda Mall, ne-am propus să păstrăm acest rol și să-l adaptăm la nevoile de azi ale cartierului. Fiecare decizie luată – de la strada lărgită și esplanadă până la alegerea chiriașilor – a pornit de la nevoile celor care locuiesc la câteva minute de noi. La Veranda Mall îți faci cumpărăturile pentru toată săptămâna, vii cu copiii la film sau la un atelier, mergi la sală și îți rezolvi chiar și treburi administrative pentru care altădată traversai orașul. După zece ani, mă bucur că Oborul are din nou un loc în care oamenii vin pentru a fi împreună.”, a declarat Andrei Pogonaru, Owner Representative Veranda Mall.

De la Târgul Moșilor la Zilele Moșilor

Cu mult înainte de 2016, pe locul unde se află astăzi Veranda Mall se ținea Târgul Moșilor, unul dintre cele mai cunoscute bâlciuri ale vechiului București. Oamenii veneau aici pentru cumpărături, dar și pentru spectacole, jocuri și întâlniri cu familia sau prietenii. De la această tradiție pornește programul aniversar derulat de Veranda Mall. Prima ediție a „Zilelor Moșilor – Acasă, de 10 ani” se desfășoară între 27 și 31 octombrie și aduce în mall și în Amfiteatrul din exterior spectacole, concerte, clase de sport, ateliere pentru copii și jocuri cu premii.

Pe 27 octombrie, copiii născuți în Sectorul 2 exact în ziua deschiderii, 27 octombrie 2016, primesc un cadou la Infodesk, pe baza certificatului de naștere. Tot atunci, un photobooth bazat pe inteligență artificială le arată vizitatorilor cum arătau în 2016 și cum ar putea arăta în 2036.

Pe toată durata evenimentului, publicul poate vizita o expoziție cu aproximativ 70 de fluturi vii, o expoziție de fotografii de arhivă din cartea „Oborul, ieri și azi”, lansată de Veranda Mall la cinci ani de la deschidere, și un panou de 4 x 2 metri cu momente din primul deceniu al mallului. La Infodesk, Telefonul aniversar sună la intervale aleatorii și poate aduce un premiu, iar cine reușește să oprească Butonul norocos la exact 10 secunde câștigă un cadou pe loc.

Pe 28 octombrie sunt programate clase deschise de arte marțiale, Zumba și streetdance, urmate de concertul Artpulse Mini. Pe 29 octombrie, cei mici sunt invitați la ateliere de desen și la o întâlnire cu personaje îndrăgite, iar Circul Metropolitan București susține un spectacol în Amfiteatrul Veranda.

Pe 30 octombrie, programul continuă cu experiențe de shopping în realitate virtuală, personalizarea live a unor articole vestimentare cumpărate din mall și un spectacol de Capoeira. Ultima zi, 31 octombrie, aduce activități pentru copii, face painting și un DJ Party cu Alex Munteanu. Seara se încheie cu un spectacol de artificii și tort aniversar oferit de Carrefour.

În perioada evenimentului, peste 30 de magazine din Veranda Mall oferă reduceri de 10% la produse și servicii selectate, în condițiile stabilite de fiecare comerciant. Participarea la activitățile din program este gratuită; unele dintre ele necesită înscriere prealabilă sau îndeplinirea unor condiții specifice. Mai multe informații pot fi găsite aici: https://verandamall.ro/zilele-mosilor/.

Despre Veranda Mall

Inaugurat pe 27 octombrie 2016, în zona Obor, Veranda Mall este primul centru comercial de proximitate din București. Cu o suprafață închiriabilă de peste 35.000 mp, reunește peste 130 de magazine și servicii, restaurante și cafenele, hipermarketul Carrefour, cinematograful Cinemax și centrul de fitness World Class România. Conectat la identitatea și tradițiile cartierului, Veranda Mall susține comunitatea locală prin evenimente culturale, activități de divertisment și inițiative care promovează patrimoniul zonei.