Analiza Every Can Counts: dozele de aluminiu sunt singurul ambalaj din SGR cu volume puse pe piață și colectate în creștere

Rata de reciclare a depășit 80% în primele nouă luni

Potrivit datelor finale publicate de RetuRO, administratorul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), și analizate de Every Can Counts*, rata de reciclare a dozelor de aluminiu a ajuns la 80,5% în primele nouă luni din 2026. În aceeași perioadă a anului trecut, rata era de 75%.

Ponderea dozei s-a menținut la 29% în al treilea trimestru, iar numărul dozelor returnate a fost cu 6,3% mai mare decât în perioada echivalentă din 2025 (ianuarie – septembrie).

Într-un an în care numărul total al ambalajelor cu garanție puse pe piață a scăzut cu 2,4%, doza a fost singurul ambalaj care a crescut. Între ianuarie și septembrie s-au pus pe piață cu 2% mai multe doze decât în aceeași perioadă din 2025, în timp ce plasticul și sticla au înregistrat scăderi.

Un trimestru în doi timpi: volume de vârf vara, reciclare accelerată în septembrie

Vara rămâne perioada în care se pun pe piață cele mai multe doze, iar returnarea și reciclarea vin, firesc, cu un decalaj față de momentul cumpărării. Din acest motiv, rata de reciclare a coborât sub 80% în lunile de vară. În septembrie, în instalațiile de reciclare au intrat mai multe doze decât s-au pus pe piață în cursul lunii, o parte dintre ele cumpărate în timpul verii, iar rata la nivel de 9 luni a urcat la 80,5%.

85% returnare și 29% pondere din piață: doza își consolidează poziția

Românii returnează mai multe doze decât anul trecut, iar ritmul returnărilor l-a depășit pe cel al dozelor puse pe piață. În primele nouă luni din 2026, rata de returnare a dozelor prin SGR a ajuns la 85%, față de 82% în aceeași perioadă a anului trecut. Ritmul s-a accelerat după vârful verii: rata cumulată de returnare a crescut de la 80,9% la finalul lui iulie la 85% la finalul lui septembrie.

Evoluția pe segmentul de colectare a fost dublată de o poziție stabilă în piață. Și în al treilea trimestru, aproape trei din zece ambalaje cu garanție puse pe piață au fost doze, o pondere de 29%, la același nivel ca în trimestrul anterior. Doza rămâne astfel al doilea ambalaj din sistem, după plastic și înaintea sticlei, după ce, la începutul lui 2024, reprezenta puțin peste 20% din ambalajele cu garanție.

Doza de azi, materia primă de mâine

O doză de băutură returnată poate fi reciclată în mod repetat pentru a produce doze noi, ceea ce economisește energie și resurse valoroase. Aluminiul obținut din material reciclat necesită cu până la 95% mai puțină energie decât cel produs din materii prime virgine.

Avantajul se vede și la scară globală: doza este cel mai reciclat ambalaj pentru băuturi din lume, iar aproximativ trei sferturi din tot aluminiul produs vreodată sunt încă în uz. Pentru producători, asta transformă fiecare doză colectată într-o resursă: aluminiul care se întoarce prin SGR este materie primă care nu mai trebuie extrasă, cu un consum de energie mult mai mic și cu o calitate identică cu cea a materialului nou.

„Pentru doza de aluminiu, valoarea reciclării se vede cel mai clar când același metal devine din nou doză, iar Sistemul Garanție-Returnare din România asigură fluxul și logistica de care este nevoie pentru reciclarea în buclă închisă. Partea pe care încă o construim este înțelegerea publicului, motiv pentru care am ales să fim prezenți la evenimente urbane mari, precum Străzi Deschise sau West Side Hallo Fest, care adună sute de mii de oameni și unde doza face parte, firesc, din viața orașului”, a declarat Anca Popa, manager Every Can Counts România.

Despre Every Can Counts

Every Can Counts este un program internațional de informare privind reciclarea dozelor din aluminiu pentru băuturi, activ în 20 de țări. În România, inițiativa este susținută de CANPACK, producător de doze din aluminiu, și de European Aluminium’s Packaging Group, care reunește principalii furnizori europeni de tablă din aluminiu pentru doze. Prin proiecte precum instalațiile artistice „I CAN”, semnate de artistul Sergiu Chihaia și realizate integral din doze de aluminiu, Every Can Counts transformă reciclarea într-un gest vizibil și relevant cultural.

Surse:

https://international-aluminium.org/landing/aluminium-facts/

https://international-aluminium.org/landing/75-of-all-aluminium-ever-produced-is-still-in-use-today/

http://returosgr.ro/raportare

*Analiza folosește rata de reciclare calculată de RetuRO ca raport între cantitatea de doze intrată în instalațiile de reciclare și cantitatea pusă pe piață. Comparațiile cu 2025 și ponderile pe materiale sunt calculate de Every Can Counts România pe baza rapoartelor lunare RetuRO.