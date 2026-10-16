Dan Șucu, la 20 de ani de Mobexpert Băneasa: „Omul vrea mai mult, mai mult, mai mult”

Dan Șucu a sărbătorit, vineri, 20 de ani de la deschiderea magazinului Mobexpert din Băneasa, un proiect pe care antreprenorul îl descrie drept unul dintre momentele importante ale parcursului său profesional. În discursul susținut cu ocazia aniversării, Șucu a vorbit despre ambiția de a aduce în România un concept diferit de cele existente la momentul respectiv, inspirat de modelele întâlnite în Europa.

„Din România vroiam altceva, vroiam mai mult decât atât. Așa e omul, vrea mai mult, mai mult, mai mult, niciodată mai puțin”, a declarat Dan Șucu.

Ideea a fost dezvoltarea unui centru comercial dedicat amenajărilor interioare, după modele pe care antreprenorul le observase în alte țări europene.

„Ne-am gândit cu toții să creăm, pe baza unor modele pe care le văzusem în Europa, primul mall cu magazine pentru amenajări interioare”, a spus acesta.

Anul 2006 a reprezentat un moment important și pe plan personal pentru antreprenor, care a amintit că inaugurarea centrului comercial a coincis cu nașterea unuia dintre copiii săi. „Pentru mine 2006 a fost un an în care soarta a fost atât de bună cu mine. Mi-a dat voie să inaugurez acest centru comercial, această porțiune a centrului comercial, care a fost cu adevărat spectaculoasă. Și am avut și un spectacol personal, că mi s-a născut primul băiat”, a povestit Șucu.

Antreprenorul a subliniat și rolul echipei în dezvoltarea proiectelor sale, mulțumindu-le colegilor care au contribuit la transformarea ideilor în realitate.