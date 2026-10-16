„STEP UP” Tinerii NEET pot primi peste 1.000 de lei de la stat, timp de doi ani

Proiectul „STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor!” are rolul de a le oferi sprijin tinerilor NEET, care nu sunt în educație sau formare și nu au un loc de muncă. România este pe primul loc în Europa la numărul și procentul acestora, potrivit lui Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Cred că trebuie să înțelegem cu toții că discutăm de un proiect prin care punem la dispoziția tinerilor aceste prime de stabilitate, care înseamnă că se poate într-adevăr să se angajeze și atunci când ai prima angajare, de obicei salariul este un salariu mai mic. Și atunci venim cu această contribuție de 1.000 de lei în primul an și 1.200 de lei în al doilea an în care, practic, sprijinim tinerii și avem, ca public țintă, 21.000 de tineri NEET pentru a acorda prima de stabilitate”, anunță ministrul Pîslaru.

Potrivit ministrului, există deja 300 de dosare depuse, din care deja încep să fie plătite.

Potrivit președintelui ANOFM, Adrian Zvâncă, bugetul proiectului este de 854.853.077 Lei, însemnând 171.799.288 de euro. Grupul țintă este 21.200 de șomeri, tineri NEET, sub 30 de ani, cu domiciliul în România.

Astfel, în perioada 01.09 2026 – 31.12. 2029, tinerii NEET cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, pot beneficia de un sprijin financiar de 1.000 de lei lunar în primele 12 luni de angajare, iar și 1.2050 de lei pe lună în următoarele 12 luni.

Ajutorul se acordă pentru integrarea pe piața muncii

Obiectivul proiectului este integrarea tinerilor NEET pe piața muncii și sprijinirea primului loc de muncă și, bineînțeles, a independenței financiare.

„Există în zona de inserție în piața muncii o reticență din partea angajatorilor de angajat tineri pe baza lipsei de experiență. Așa că noi considerăm că acest proiect aduce un plus și, bineînțeles, va face mult mai oportun ca tinerii să se angajeze având acest supliment la salariu”, a declarat Adrian Zvâncă, președintele ANOFM.

Condiția este ca tinerii să fie înregistrați la AJOFM ca tineri NEET și să se angajeze pentru prima dată cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și, bineînțeles, să îndeplinească condițiile legale de angajare. În acest moment, pașii pentru angajare sunt legați de interacțiunea cu AJOFM din fiecare județ.

Aceștia trebuie să se deplaseze la AJOFM și, bineînțeles, să solicite în momentul în care doresc să se angajeze acest stimulant de inserție, potrivit lui Adrian Zvâncă.

„Avem 1.078 de persoane eligibile identificate, 395 de cereri depuse în acest moment, 243 de dosare în procesare și 35 de dosare încheiate care vor intra în plată. Estimările pentru următoare trei luni ar fi de 754 de persoane în grupul țintă și 681 de cereri estimate”, informează președintele ANOFM.

Potrivit președintelui, rolul instituției este acela de a coordona la nivel național proiectul, a informa și îndruma tinerii, dar și a verifica eligibilitatea și aplicarea procedurilor legale, dar și crearea legăturilor cu angajatorii prin parteneriatele alături de patronate, atât la nivel național cât și la nivel județean.