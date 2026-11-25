Sportul olimpic românesc beneficiază de aproximativ 500 de milioane de euro anual, bani care intră prin mai multe canale de finanțare.

În acelați timp, bugetul sportului paralimpic este de aproximativ 2,5 milioane de euro.

O comparație ce desenează, prin ea însăși, tabloul deprimant al sportului paralimpic românesc, o ramură de-a dreptul subnutrită a ceea ce mai putem să numim „sport” în România.

Președintele Comitetului Național Paralimpic, Eduard Novak, fost ministru al Sportului, are, însă, câteva idei concrete prin care ar putea să ducă această ramură a sportului de la noi într-un loc de unde să-l vadă și pe el soarele.

„O finanțare de bun-simț”

În interviul acordat în exclusivitate Mediafax, Eduard Novak cere „o finanțare de bun-simț”, pentru care are un și un obiectiv clar: vrea să crească numărul de sportivi de la 284, câți are acum România, la 3000 până în 2032. Mai mult, Eduard Novak își propune, pentru paralimicele din 2028 de la Los Angeles, 15 sportivi calificați față de șase, câți am avut la Paris în 2024.

Pe termen lung, Novak vrea 50 – 60 de sportivi calificați la Jocurile Paralimpice în următorii 8 – 12 ani, vrea activitate paralimpică în fiecare județ și 15 – 20 de discipline.

Sportul paralimpic nu este integrat în legislație

De asemenea, Eduard NOvak militează pentru un sistem inclusiv, pentru că, oricât ar părea de șocant, adevărul este că sportul paralimpic nu este integrat în legislația care reglementează cluburile, școlile sportive și federațiile, iar responsabilitatea este „aproape exclusiv” în sarcina CNP (Comitetul Național Paralimpic).

Despre mandatul său la MInisterul Sportului (2020 – 2023), Eduard NOvak spune că măsurile pentru sportul paralimpic „nu s-au concretizat în activitatea multor federații și că, în ciuda eforturilor, a ajuns „să se lupte cu morile de vânt”.

„Ar trebui să urmăm modelul european”

Mediafax: România are doar 284 de sportivi paralimpici legitimați, în condițiile în care există aproximativ 50 de antrenori activi, față de un necesar estimat de 500. Care este, în opinia dumneavoastră, cauza principală a acestui decalaj?

Eduard Novak: Acest decalaj este cauzat, în primul rând, de faptul că sportul paralimpic nu este integrat corespunzător în legislația care reglementează sistemul sportiv românesc, de la școli și cluburi sportive până la federațiile de specialitate și structurile de performanță.

În prezent, nu există prevederi suficient de clare privind dezvoltarea și finanțarea sportului paralimpic la toate aceste niveluri. Din păcate, responsabilitatea a rămas aproape exclusiv în sarcina Comitetului Național Paralimpic, ceea ce nu reprezintă un sistem incluziv, ci unul care funcționează separat de restul sportului românesc.

Activitatea paralimpică ar trebui să fie integrată în toate structurile sportive, atât în cluburile de stat și cele private, cât și în federațiile de specialitate. Acesta este modelul european pe care ar trebui să îl urmăm: un sistem în care sportul paralimpic face parte din organizarea și funcționarea sportului național.

În același timp, nu vorbim doar despre legislație. Finanțarea insuficientă a Comitetului Național Paralimpic contribuie semnificativ la acest decalaj și limitează posibilitățile de dezvoltare, de atragere a noi sportivi și de pregătire a antrenorilor.

„Copilul cu dizabilități dintr-un oraș mic are șanse foarte mici să facă sport la un club”

Mediafax: În România există aproximativ 900.000 de persoane cu dizabilități, dintre care circa 40% sunt tineri. Vorbim, așadar, despre un potențial uriaș, însă realitatea este că foarte puțini dintre aceștia ajung să practice sport, cu atât mai puțin sport de performanță. Nu avem în prezent o imagine clară asupra numărului celor care și-ar dori să facă sport, dar nu au acces la această oportunitate.

Eduard Novak: Din păcate, pentru un copil cu dizabilități care locuiește într-un oraș mic sau în mediul rural, drumul către sport poate fi extrem de dificil. Nu pentru că nu ar avea talent sau dorința de a practica un sport, ci pentru că sistemul nu este încă suficient de pregătit să îi ofere această șansă. Sunt prea puține cluburi care au activitate dedicată sportivilor cu dizabilități, prea puțini antrenori cu pregătire în acest domeniu și există în continuare probleme legate de accesibilitatea infrastructurii sportive.

Tocmai de aceea, una dintre prioritățile noastre este să pregătim antrenorii care activează deja în sistemul sportiv românesc pentru a putea lucra și cu sportivi cu dizabilități. Nu trebuie să construim un sistem complet separat, ci să deschidem structurile sportive existente către toți cei care își doresc să practice sport.

Normalitatea la care trebuie să ajungem este ca un copil cu dizabilități să poată merge la un club sportiv din comunitatea sa și să găsească acolo un antrenor pregătit să îl îndrume. Să nu fie nevoit să plece în alt oraș sau să renunțe înainte de a începe, doar pentru că sistemul nu îi oferă această posibilitate. Aceasta este una dintre schimbările fundamentale pentru care lucrăm la Comitetul Național Paralimpic.

„Copilul cu diazbilități ar trebui să aibă club sportiv în orașul său”

Mediafax: Ați criticat actuala organizare a sportului și ați cerut reînființarea Ministerului Sportului. Ce schimbare concretă ar produce aceasta pentru un copil cu dizabilități care vrea să facă sport?

Eduard Novak: Da, consider că sportul românesc ar trebui reorganizat aproape din temelii. În prezent, sportul paralimpic nu este suficient integrat în sistemul sportiv național, iar persoanele cu dizabilități au oportunități limitate de a practica sport în cadrul cluburilor de stat sau private.

Avem nevoie de modificări legislative care să încurajeze și să susțină integrarea sportivilor cu dizabilități în structurile sportive existente, de la cluburi și federații până la centrele de pregătire. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesară o instituție cu autoritate la nivel guvernamental, capabilă să inițieze reforme, să coordoneze politicile sportive și să asigure implementarea lor.

În actuala organizare, Agenția Națională pentru Sport are o capacitate limitată de a promova schimbări legislative și de a susține reforme la nivelul întregului sistem. Activitatea sa este concentrată în mare măsură pe finanțarea structurilor sportive, însă dezvoltarea sportului românesc, atât olimpic, cât și paralimpic, presupune mult mai mult decât alocarea unor bugete.

Pentru un copil cu dizabilități, o astfel de reformă ar trebui să însemne ceva foarte concret: posibilitatea de a merge la un club sportiv din orașul său, de a avea acces la un antrenor pregătit să lucreze cu el și la o infrastructură adaptată nevoilor sale. Nu ar trebui să depindă de inițiative izolate sau de implicarea unor oameni care reușesc, prin eforturi individuale, să compenseze lipsurile sistemului. Accesul la sport trebuie să devină o oportunitate reală, susținută de un sistem național funcțional și incluziv.

„Dacă aș fi din nou ministru, aș aborda lucrurile diferit”

Mediafax: În 2021, când erați ministrul Sportului, declarați că România are potențial în sportul paralimpic și anunțați că veți implica toate cluburile din subordinea ministerului, că antrenorii vor lucra și cu sportivi paralimpici, că federațiile vor primi bugete speciale și că bazele sportive vor fi adaptate. Ce s-a concretizat din aceste promisiuni și ce a rămas nerealizat? Ce vă reproșați astăzi din perioada mandatului de ministru?

Într-adevăr, în perioada în care am fost ministru al Sportului, am încercat să fac tot ce a ținut de mine pentru a pune în mișcare activitatea paralimpică în România și am luat o serie de măsuri concrete în această direcție.

Am alocat fonduri cluburilor sportive de stat pentru adaptarea bazelor sportive, astfel încât acestea să poată fi utilizate și de persoanele cu dizabilități. În același timp, am încercat să determin cluburile să își deschidă activitatea și către acești sportivi, inclusiv prin introducerea sportului pentru persoane cu dizabilități în Certificatele de Identitate Sportivă (CIS).

De asemenea, timp de doi ani consecutivi, am alocat federațiilor bugete speciale pentru activitatea paralimpică, cu destinație clară, astfel încât fondurile respective să nu poată fi transferate către alte tipuri de cheltuieli. Din păcate, aceste măsuri nu s-au concretizat în activitatea multor federații.

Mă bucur însă că unele cluburi au făcut acest pas și și-au deschis porțile pentru sportivii cu dizabilități. Astăzi, unii dintre cei mai buni sportivi paralimpici ai României se pregătesc în astfel de cluburi, precum CSM Cluj sau CSA Steaua. Cred că aceasta este una dintre soluțiile pe care trebuie să le dezvoltăm în continuare, pentru că avem nevoie să ducem activitatea paralimpică acolo unde există deja resurse financiare și infrastructură sportivă. Iar în prezent, aceste resurse se regăsesc în mare măsură în sistemul sportiv de stat.

Sigur că, dacă aș fi din nou ministru, aș aborda lucrurile diferit. Am astăzi mai multă experiență și cred că aș putea acționa mai eficient, concentrându-mă mai bine asupra măsurilor care pot produce rezultate concrete.

Probabil că nu aș mai dedica atât de mult timp unor propuneri legislative și aș încerca să găsesc modalități mai eficiente de a pune reformele în practică. Experiența mandatului mi-a arătat că foarte puțini oameni sunt cu adevărat deschiși la schimbare. Reformele creează uneori disconfort, iar atunci când încerci să schimbi un sistem, ajungi de multe ori să te lupți cu morile de vânt.

Cred însă că am fost unul dintre puținii miniștri ai Sportului care și-au îndreptat atenția în mod concret către sportul paralimpic. Mi-am dorit să punem în mișcare un mecanism prin care, la fiecare nivel, atât în cluburi, cât și în federații, să existe posibilitatea de a primi și pregăti sportivi cu dizabilități. Acesta a fost obiectivul meu atunci și rămâne o direcție în care cred și astăzi.

„Finanțarea sportului paralimpic este practic inexistentă”

Mediafax: România își propune să ajungă de la 284 de sportivi paralimpici legitimați la 3.000 până în 2032. Ce sumă ar trebui investită anual pentru atingerea acestui obiectiv? Câți bani primește în prezent sportul paralimpic de la stat, cât vine din sponsorizări și cât ar trebui să aloce autoritățile pentru a face posibilă această creștere?

Eduard Novak: Pentru a ne atinge obiectivul de a ajunge la 2.000-3.000 de sportivi paralimpici legitimați, este esențial să dezvoltăm această componentă în cadrul federațiilor de specialitate olimpice și al cluburilor sportive.

În primul rând, trebuie să pregătim antrenorii care activează deja în sistemul sportiv românesc. Vorbim despre mii de antrenori care lucrează în școlile sportive aflate în subordinea Ministerului Educației, în cluburile Agenției Naționale pentru Sport și în cele ale autorităților locale. Este important ca aceștia să aibă pregătirea necesară pentru a putea atrage și antrena inclusiv sportivi cu dizabilități.

În același timp, avem nevoie de modificări legislative care să prevadă clar alocarea unei părți din finanțarea acordată de primării, cluburi și federații către activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități. O astfel de măsură ar putea contribui semnificativ la creșterea numărului de sportivi paralimpici.

Din păcate, în prezent, finanțarea sportului paralimpic din partea Agenției Naționale pentru Sport este practic inexistentă. Anul acesta, de exemplu, am primit doar 75.000 de lei.

Bugetul Comitetului Național Paralimpic este de aproximativ 10 milioane de lei, proveniți din alocarea de 0,2% din taxa pe jocurile de noroc. La această sumă se adaugă aproximativ jumătate de milion de euro, pe care reușim să îi atragem din sponsorizări și alte surse.

Suntem încă într-o etapă în care punem bazele sportului paralimpic în România și încercăm să construim un sistem funcțional. Însă, pe măsură ce ne apropiem de obiectivul de 3.000 de sportivi legitimați și extindem activitatea la nivel național, vom avea nevoie de o finanțare considerabil mai mare. Și nu vorbim doar despre bugetul Comitetului Național Paralimpic, ci și despre resursele de care au nevoie cluburile și federațiile pentru a dezvolta această activitate.

Cred că trebuie să existe o mai mare echitate între finanțarea sportului olimpic și cea a sportului paralimpic. În prezent, sportul olimpic beneficiază, prin mai multe canale de finanțare – Agenția Națională pentru Sport, COSR, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației – de sume care ajung, în total, la aproximativ 500 de milioane de euro anual.

Prin comparație, bugetul Comitetului Național Paralimpic este de aproximativ 2,5 milioane de euro. Diferența este uriașă și arată cât de mare este decalajul pe care trebuie să îl recuperăm.

Sportul paralimpic are nevoie de o susținere financiară de bun-simț, proporțională cu rezultatele, cu valoarea sa și cu obiectivele pe care ne propunem să le atingem.

„România nu are un sistem inclusiv”

Mediafax: Ce îi lipsește României pentru a ajunge la nivelul altor țări europene în privința sportului paralimpic? Există un model concret pe care îl putem prelua? Unde suntem cel mai mult în urmă: la descoperirea talentelor, la pregătirea antrenorilor, la infrastructură sau la finanțare?

Suntem încă foarte departe de nivelul altor țări europene, precum Slovacia, Ungaria sau Polonia, care au reușit să dezvolte sportul paralimpic și să aibă un număr mult mai mare de sportivi, raportat la populație și la numărul persoanelor cu dizabilități.

Cred că principala problemă a României este lipsa unui sistem sportiv incluziv. Nu putem vorbi despre dezvoltarea sportului paralimpic dacă acesta rămâne aproape exclusiv în responsabilitatea Comitetului Național Paralimpic. Trebuie să îl integrăm în sistemul sportiv românesc, în activitatea cluburilor de stat și private, a federațiilor de specialitate și a școlilor sportive.

Avem nevoie de modificări legislative, de pregătirea antrenorilor pentru a lucra și cu sportivi cu dizabilități, de infrastructură accesibilă și, bineînțeles, de o finanțare corespunzătoare. Toate aceste aspecte sunt legate între ele. Nu putem descoperi noi talente dacă un copil cu dizabilități nu are unde să practice sport sau dacă antrenorii nu sunt pregătiți să îl primească.

Modelul pe care trebuie să îl urmăm este unul incluziv, în care sportul paralimpic face parte din sistemul sportiv național, nu funcționează separat de acesta.

Obiectivul nostru pe termen lung este să avem activitate paralimpică în fiecare județ, să dezvoltăm 15–20 de discipline sportive și să construim un sistem care să ne permită să ajungem, în următorii 8–12 ani, la 50–60 de sportivi calificați la Jocurile Paralimpice.

Practic, ceea ce facem acum este să punem bazele integrării sportului paralimpic în sistemul sportiv românesc. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie pentru a recupera decalajul față de celelalte țări europene.

Activitate paralimpică în fiecare județ

Mediafax: Ați condus Ministerul Sportului între 2020 și 2023, iar din martie 2025 conduceți Comitetul Național Paralimpic. Acum sunteți de cealaltă parte a sistemului și puteți vedea mai direct problemele sportivilor. Ce puteați schimba în perioada în care erați ministru și nu ați reușit? Și ce instrumente aveți acum, ca președinte al CNP, pentru a corecta acele probleme?

Eduard NOvak: Avem nevoie de modificări legislative, de antrenori pregătiți să lucreze și cu sportivi cu dizabilități, de infrastructură accesibilă și, bineînțeles, de o finanțare corespunzătoare. Toate aceste aspecte sunt strâns legate între ele. Nu putem vorbi despre descoperirea unor noi talente dacă un copil cu dizabilități nu are unde să practice sport sau dacă nu găsește un antrenor pregătit să îl îndrume.

Acesta este modelul pe care trebuie să îl urmăm, unul în care sportul paralimpic face parte firesc din sistemul sportiv național, nu funcționează separat de acesta.

Obiectivul nostru pe termen lung este să avem activitate paralimpică în fiecare județ, să dezvoltăm 15–20 de discipline sportive și să construim un sistem care să ne permită ca, în următorii 8–12 ani, să ajungem la 50–60 de sportivi calificați la Jocurile Paralimpice.

Practic, ceea ce încercăm să facem acum este să punem bazele unui sistem sportiv cu adevărat incluziv. Cred că aceasta este schimbarea fundamentală de care România are nevoie pentru a recupera decalajul față de celelalte țări europene.

Obiectivele pe termen mediu și lung

Mediafax: Doar șase sportivi români au participat la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024. Obiectivul pentru Los Angeles 2028 este de 15 sportivi calificați, iar pentru Brisbane 2032 este de 32. Avem o strategie concretă pentru atingerea acestor ținte, cu discipline prioritare, sportivi identificați, antrenori, bugete și etape intermediare? Cine răspunde dacă obiectivul pentru 2028 nu este atins?

Eduard Novak: Ne-am propus obiective ambițioase, dar cred că sunt realizabile. Avem o strategie și ținte clare, dezvoltăm noi discipline sportive și avem deja sportivi care au început pregătirea pentru competițiile internaționale.

În perspectiva Jocurilor Paralimpice, lucrăm pe două direcții: calificarea directă, prin rezultatele obținute în competițiile internaționale, și posibilitatea participării prin invitații bipartite, în conformitate cu criteriile specifice fiecărei discipline.

Jocurile Paralimpice de la Los Angeles 2028 reprezintă primul nostru obiectiv important, însă strategia noastră trebuie să privească mult mai departe. Cred că România are potențialul ca, în următorii 8–12 ani, să ajungă la 50–60 de sportivi calificați la Jocurile Paralimpice, să dezvolte 15–20 de discipline din programul paralimpic și să aibă activitate sportivă pentru persoanele cu dizabilități în fiecare județ.

Pentru a ajunge la aceste rezultate, trebuie să construim un sistem care să funcționeze la nivel național. Asta înseamnă să dezvoltăm noi discipline, să atragem mai mulți sportivi, să consolidăm pregătirea acestora și să le oferim oportunități de participare la competiții.

Practic, ceea ce facem acum este să integrăm sportul paralimpic în sistemul sportiv românesc. Este un proces de durată, dar fără această bază nu putem construi performanță pe termen lung.

Iar în ceea ce privește responsabilitatea, lucrurile sunt foarte clare: dacă obiectivele propuse nu sunt atinse, președintele este cel care trebuie să răspundă. Îmi asum această responsabilitate.

Parasport Forum – „instrumentulr prin care putem promova sportul paralimpic românesc”

Mediafax: CNP a lansat Parasport Forum, prin care încearcă să atragă antrenori din sportul convențional, profesori de educație fizică și studenți către sportul paralimpic. Ce rezultate concrete a produs până acum acest proiect? Câți antrenori s-au înscris efectiv pentru a lucra cu sportivi cu dizabilități, câți au început pregătirea și câți estimați că veți forma și certifica până în 2032?

Eduard NOvak: Până în prezent, am organizat trei ediții Parasport Forum, la Brașov, Constanța și Timișoara, unde am întâlnit numeroși antrenori și reprezentanți ai cluburilor sportive, inclusiv municipale, interesați de dezvoltarea sportului paralimpic și dornici să se implice în acest domeniu.

În perioada următoare, vom analiza solicitările și propunerile primite, precum și discuțiile pe care le-am avut în cadrul acestor întâlniri, pentru a identifica proiectele pe care le putem dezvolta împreună.

Trebuie să înțelegem că aceste lucruri nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Nu vorbim doar despre înscrieri sau despre participarea la un eveniment, ci despre inițiative și proiecte care trebuie analizate, dezvoltate și puse în practică. Este nevoie de timp pentru a transforma interesul exprimat în rezultate concrete.

Cred că vom putea face o primă evaluare relevantă peste șase luni sau un an, când vom putea vedea câte cluburi noi s-au afiliat, câți sportivi au fost atrași și ce proiecte au fost implementate în urma acestor întâlniri.

Deocamdată, au trecut doar câteva săptămâni de la primul forum, însă un lucru este deja clar: am reușit să deschidem un dialog cu antrenorii și cluburile sportive din toate cele trei orașe și există interes pentru dezvoltarea acestui domeniu.

Următorul pas este să continuăm discuțiile, să revenim în comunitățile respective și să transformăm propunerile în acțiuni concrete.

Consider că Parasport Forum este unul dintre cele mai importante instrumente prin care putem promova sportul paralimpic și atrage noi cluburi și antrenori. Acesta este, de fapt, scopul proiectului: să construim o rețea de oameni și organizații care să contribuie, pe termen lung, la dezvoltarea sportului paralimpic în România.

„Patru măsuri esențiale pentru dezvoltarea sportului paralimpic”

Mediafax: Care sunt cele mai importante măsuri pe care statul român ar trebui să le adopte imediat pentru dezvoltarea sportului paralimpic? Ce trebuie să facă Ministerul Educației, Agenția Națională pentru Sport, federațiile și autoritățile locale? Și cine ar trebui să coordoneze toate aceste instituții, astfel încât responsabilitatea să nu fie pasată de la una la alta?

Eduard Novak: Consider că avem nevoie de patru măsuri esențiale pentru dezvoltarea sportului paralimpic în România:

1: Introducerea acestuia în școli,

2: Integrarea sportivilor cu dizabilități în activitatea cluburilor sportive și a federațiilor de specialitate,

3: Asigurarea unei finanțări corespunzătoare pentru Comitetul Național Paralimpic

4: Accesibilizarea bazelor sportive.

Toate aceste măsuri trebuie susținute financiar și implementate la nivelul întregului sistem sportiv românesc, astfel încât să putem crea oportunități reale pentru persoanele cu dizabilități care își doresc să practice sport.

Nu vorbim despre bugete extraordinare, ci despre o finanțare de bun-simț, care să ne permită să dezvoltăm sportul paralimpic și să oferim cât mai multor persoane cu dizabilități șansa de a practica sport.

Discrepanțe enorme de finanțare înatre sportul olimpic și cel paralimpic

Mediafax: În 2025, când ați candidat la președinția CNP, ați spus că sportul paralimpic nu beneficiază de suficientă susținere din partea statului. Ați devenit între timp președintele acestei organizații și aveți, așadar, posibilitatea de a transforma această critică într-un program concret. Care sunt trei schimbări măsurabile pe care vă angajați să le realizați până la finalul mandatului dumneavoastră și cum va putea publicul să verifice dacă le-ați îndeplinit?

Așa cum am menționat și anterior, există o diferență uriașă între susținerea financiară de care beneficiază sportul olimpic și cea acordată sportului paralimpic în România.

Dacă luăm în calcul toate ministerele și autoritățile locale care finanțează sportul olimpic, vorbim despre aproximativ 500 de milioane de euro anual. În comparație, bugetul Comitetului Național Paralimpic este de aproximativ 2,5 milioane de euro. Este o discrepanță foarte mare, care arată cât de mult avem de recuperat.

Cred că trebuie să ajungem la un sistem în care sportul paralimpic să fie integrat la toate nivelurile, în școli, cluburi sportive și federații de specialitate, și să beneficieze de o finanțare corespunzătoare.

Îmi doresc ca tinerii cu dizabilități din întreaga țară să aibă posibilitatea de a practica sport, să fie primiți în cluburile sportive, să aibă acces la activități sportive în școli și să poată fi pregătiți în cadrul federațiilor de specialitate. Pentru ca acest lucru să fie posibil, avem nevoie de un sistem de finanțare de bun-simț, care să susțină dezvoltarea sportului paralimpic la nivel național.

Obiectivul meu este ca, până la finalul mandatului, să avem bazele acestui sistem create și să existe prevederi legislative clare prin care sportul paralimpic să fie integrat în activitatea școlilor, cluburilor și federațiilor, alături de Comitetul Național Paralimpic, cu o finanțare corespunzătoare la fiecare nivel.

Voi face toate demersurile necesare pentru ca aceste schimbări să devină realitate. Nu este suficient să vorbim despre incluziune. Trebuie să construim un sistem în care aceasta să funcționeze concret.