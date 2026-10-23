Brașovul ar putea avea un centru pentru sportul paralimpic. Mai mulți sportivi cu dizabilități, încurajați spre performanță

Brașovul ar putea deveni un punct de referință pentru sportul paralimpic din România, prin înființarea unui centru dedicat pregătirii sportivilor cu dizabilități și asigurării sprijinului logistic necesar. Propunerea a fost prezentată vineri în cadrul evenimentului „Parasport Forum – De la primul pas la performanță”, organizat de Comitetul Național Paralimpic (CNP).

Potrivit Primăriei Brașov, viitorul centru ar trebui să ofere atât condiții pentru practicarea sportului, cât și sprijin logistic.

„La Brașov vrem să creăm un centru care să fie un punct de reper pentru sportul paralimpic. Puteți să luați în calcul că aici, la Brașov, putem să construim, putem să dezvoltăm și putem să integrăm lucrurile și pe această componentă sportivă”, a declarat George Scripcaru.

Ce poate oferi viitorul centru

Pe lângă pregătirea sportivilor și organizarea competițiilor, inițiativa urmărește și asigurarea condițiilor logistice necesare dezvoltării sportului paralimpic.

„Nu numai din punct de vedere al aspectului competițional, ci și din punctul de vedere al logisticii, care necesită suport, implicare și bani și acest lucru trebuie să fie o preocupare din partea noastră”, a precizat edilul.

Pregătirea antrenorilor și dezvoltarea sportului paralimpic în România

Printre participanții la forum s-au numărat Carol Eduard Novák, președintele Comitetului Național Paralimpic, fosta campioană olimpică la gimnastică Silvia Stroescu, Veronica Mîndrescu, antrenoarea echipei naționale de handbal în scaun rulant, și Claudiu Miu, vicepreședintele CNP și fost campion balcanic la escaladă.

Eduard Novák este primul sportiv român care a câștigat o medalie de aur la Jocurile Paralimpice, în proba de ciclism.

Unul dintre obiectivele evenimentului a fost găsirea unor modalități de formare a unei noi generații de antrenori și specialiști capabili să descopere și să susțină sportivii cu dizabilități. De asemenea, organizatorii își propun să atragă cât mai multe persoane cu dizabilități către sport.

Brașovul are deja o echipă de baschet în scaun rulant, CSM Corona Brașov, care a câștigat Cupa României în 2026, la Sibiu. Clubul brașovean a fost primul din țară care a înființat o secție dedicată acestei discipline sportive.