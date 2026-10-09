Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la FOTE Brașov 2027. Ce condiții a impus EOC

Potrivit hotărârii, sportivii celor două țări vor concura la FOTE Brașov sub denumirile Comitetul Olimpic din Rusia (ROC), respectiv Comitetul Olimpic din Belarus (BOC).

Pe echipamentele sportivilor va fi permisă exclusiv afișarea siglei comitetului olimpic național corespunzător.

De asemenea, sportivii vor concura sub drapelul EOC, iar la ceremoniile de premiere va fi utilizat imnul folosit de Comitetul Internațional Olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

EOC și-a reafirmat angajamentul de a permite participarea tinerilor sportivi la competiție, indiferent de naționalitate, în concordanță cu poziția Comitetului Internațional Olimpic privind autonomia sportului.

Brașov, mediu sigur și corect pentru toți sportivii

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat că organizatorii se vor concentra asupra pregătirii unei competiții desfășurate la cele mai înalte standarde.

„Festivalul Olimpic al Tineretului European nu este doar o competiție sportivă, ci și o oportunitate de a forma caractere, de a construi punți între oameni și de a transmite valorile care stau la baza Mișcării Olimpice”, a afirmat Mihai Covaliu, care este și membru al Comitetului Executiv al EOC.

Acesta a adăugat că organizatorii își doresc ca toți tinerii sportivi să găsească la Brașov un mediu sigur și corect, în care performanța, respectul și fair-play-ul să fie în prim-plan.

În cadrul reuniunii de la Split a fost analizat și stadiul pregătirilor pentru competițiile europene programate în 2027. Președinta Comisiei EYOF a EOC, Liney Halldórsdóttir, a prezentat evoluția organizării edițiilor de iarnă și de vară ale Festivalului Olimpic al Tineretului European, care vor avea loc la Brașov, respectiv la Lignano Sabbiadoro, în Italia.

Pentru ediția de la Brașov, raportul privind pregătirile a fost prezentat de Dan Ghiță, directorul Comitetului de Organizare și viceprimar al municipiului.

FOTE Brașov 2027 se va desfășura în perioada 14–21 februarie 2027 și reprezintă a XVIII-a ediție de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European.