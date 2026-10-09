Prima pagină » Sport » Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la FOTE Brașov 2027. Ce condiții a impus EOC

Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la FOTE Brașov 2027. Ce condiții a impus EOC

Comitetul Executiv al Asociației Comitetelor Olimpice Europene (EOC) a stabilit condițiile de participare a tinerilor sportivi din Rusia și Belarus la ediția de iarnă a FOTE Brașov 2027, în cadrul reuniunii desfășurate la Split, în Croația, pe 8 octombrie.
Sportivii din Rusia și Belarus vor putea participa la FOTE Brașov 2027. Ce condiții a impus EOC
Logo-ul FOTE Brașov 2027/sursa foto: Primăria Brașov
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 15:08, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit hotărârii, sportivii celor două țări vor concura la FOTE Brașov sub denumirile Comitetul Olimpic din Rusia (ROC), respectiv Comitetul Olimpic din Belarus (BOC).

Pe echipamentele sportivilor va fi permisă exclusiv afișarea siglei comitetului olimpic național corespunzător.

De asemenea, sportivii vor concura sub drapelul EOC, iar la ceremoniile de premiere va fi utilizat imnul folosit de Comitetul Internațional Olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

EOC și-a reafirmat angajamentul de a permite participarea tinerilor sportivi la competiție, indiferent de naționalitate, în concordanță cu poziția Comitetului Internațional Olimpic privind autonomia sportului.

Brașov, mediu sigur și corect pentru toți sportivii

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a declarat că organizatorii se vor concentra asupra pregătirii unei competiții desfășurate la cele mai înalte standarde.

„Festivalul Olimpic al Tineretului European nu este doar o competiție sportivă, ci și o oportunitate de a forma caractere, de a construi punți între oameni și de a transmite valorile care stau la baza Mișcării Olimpice”, a afirmat Mihai Covaliu, care este și membru al Comitetului Executiv al EOC.

Acesta a adăugat că organizatorii își doresc ca toți tinerii sportivi să găsească la Brașov un mediu sigur și corect, în care performanța, respectul și fair-play-ul să fie în prim-plan.

În cadrul reuniunii de la Split a fost analizat și stadiul pregătirilor pentru competițiile europene programate în 2027. Președinta Comisiei EYOF a EOC, Liney Halldórsdóttir, a prezentat evoluția organizării edițiilor de iarnă și de vară ale Festivalului Olimpic al Tineretului European, care vor avea loc la Brașov, respectiv la Lignano Sabbiadoro, în Italia.

Pentru ediția de la Brașov, raportul privind pregătirile a fost prezentat de Dan Ghiță, directorul Comitetului de Organizare și viceprimar al municipiului.

FOTE Brașov 2027 se va desfășura în perioada 14–21 februarie 2027 și reprezintă a XVIII-a ediție de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European.

 

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
GSP.ro
AUR intervine în scandalul de la TVR și îl atacă pe Dragoș Pătraru, care a acuzat-o pe Monica Ghiurco de conflict de interese, după interviul cu Dungaciu: „Nu este moșia dumneavoastră”
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport
Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”
Libertatea
Carmen Șerban, confesiuni dureroase despre lupta cu cancerul: „Se mărea de la o zi la alta, era galopant”
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor