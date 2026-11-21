Aceasta a confirmat rezultatul votului pe contul său personal și i-a transmis lui Allen Coliban un mesaj de felicitare.

Flavia Boghiu, fost viceprimar USR al municipiului Brașov în mandatul 2020-2024, le-a mulțumit colegilor de partid care au susținut-o prin vot, dar și brașovenilor care i-au transmis mesaje de încurajare.

A intrat în cursă pentru principii

Ea a recunoscut că, asemenea oricărei competiții, rezultatul poate însemna fie o victorie, fie o înfrângere, însă a subliniat că a considerat important să intre în această cursă pentru principiile în care crede, nu doar din rațiuni de strategie politică sau calcule electorale.

„Continui să cred că unele bătălii trebuie duse pentru lucrurile în care credem, nu doar din strategii și calcule politice”, a transmis aceasta.

Flavia Boghiu a dat asigurări că va rămâne în USR și că va continua să se implice în problemele comunității brașovene.

„Continuu să fiu implicată în viața comunității”

De asemenea, intenționează să dezvolte proiectele pe care le derulează în afara politicii, dedicate persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități.

Boghiu a transmis că implicarea în viața comunității nu depinde neapărat de ocuparea unei funcții politice și că poate contribui la rezolvarea unor probleme și din afara administrației sau a structurilor de conducere ale partidului.

„Ce urmează pentru mine? Rămân în USR, continuu să fiu implicată în problemele comunității și să dezvolt proiectele din afara politicii pe care le am în derulare pentru vârstnici și persoane cu dizabilități.

Sunt binecuvântată să am posibilitatea să fac lucruri pentru comunitate și fără funcție politică, iar asta nu-i puțin lucru”.

Scurt context

Flavia Boghiu a fost viceprimar al Brașovului din partea USR și a avut atribuții în domeniul culturii.

În 2021, a fost implicată în proiectul cultural „Catacombele de după Ziduri”, în colaborare cu Asociația Amural.

Procurorii DNA au pus-o atunci sub urmărire penală pentru abuz în serviciu – mai exact – folosirea fără aprobarea Consiliului LOcal și fără plata unei chirii a unui imobil din patrimoniul municipalității.

Boghiu a respins constant acuzațiile și a susținut că dosarul deschis de DNA are o motivație politică.

În ianuarie 2026, Tribunalul Brașov a achitat-o pe Boghiu, motivând că fapta nu există.