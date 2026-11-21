Întrebat, sâmbătă, la Digi24, ce notă ar acorda sistemului sanitar din România, Alexandru Rogobete a explicat că evaluarea trebuie făcută ținând cont de evoluția din ultimul deceniu.

„Aș vrea să dau o notă dinamică. Acum 10 ani, i-aș fi dat nota 4. Acum 5 ani, i-aș fi dat nota 6. Iar acum îi dau nota 8. Și cred că e important întotdeauna când privim sistemul de sănătate, în special sistemul de sănătate care este ca un organism viu, să-l privim în dinamică”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete a susținut că sistemul medical românesc a înregistrat progrese importante în ultimii patru-cinci ani, menționând investițiile și accesul la tehnologii medicale moderne.

„S-au făcut progrese mari, impresionante în sistemul de sănătate în ultimii 4-5 ani de zile. Vorbim de spitale noi, vorbim de secții reabilitate, vorbim de echipamente de ultimă generație, vorbim de medicamente inovative aflate în sistem. Sigur, sunt multe de rezolvat, sunt multe de reașezat. Dar e mult mai bine ca acum 5 ani și mult, mult mai bine ca acum 10 ani de zile”, a afirmat acesta.

Rogobete compară sistemul sanitar din România cu cele din Anglia și Belgia

Ministrul Sănătății consideră că sistemul medical românesc este adesea criticat excesiv și susține că, în anumite privințe, pacienții din România beneficiază de un acces mai rapid la servicii medicale decât cei din alte state europene.

„E nedrept atunci când sistemul de sănătate este judecat ca fiind cel mai slab, cel mai prost din lumea europeană. Nu este așa”, a declarat Rogobete.

Acesta a oferit drept exemple timpul de așteptare pentru investigațiile RMN în Anglia și costurile asigurărilor de sănătate din Belgia.

„În România, accesul la un RMN, de exemplu, se face mult mai rapid decât în Anglia, unde aștepți șase luni. Părinții mei locuiesc în Belgia. Acolo nu ajungi la medic când vrei și la cine vrei fără să ai o asigurare de sănătate care te costă un sfert din salariu. Nivelul în plata asigurării de sănătate este unul redus comparativ cu alte țări în Europeană. Accesul pe anumite categorii, nu pe toate, pentru că avem pe altele probleme mari și aici vorbim de inovative, de exemplu, medicamente, este mai rapid și în România rar se întâmplă ca un om care nu are asigurare să moară în fața spitalului”, a spus ministrul.