Ministrul Sănătății a relatat că intrarea sa în administrația publică a avut loc în timpul pandemiei de COVID-19, după ce lucrase la privat și acumulase experiență de management de proiect cu Banca Mondială.

„Eram rezident la Timișoara, cred că anul unu spre doi, când a venit pandemia și pentru că în facultate am lucrat în acea corporație unde am întâlnit managementul. Unde am întâlnit ce înseamnă să lucrezi în stil corporate și să faci management. În pandemie aveau nevoie la spital de unul care știe să facă proiecte. Pentru că așa a fost. Fiecare se ocupa de ce știa în momentele respective. Am participat la multe proiecte din zona pandemiei, de achiziție de ventilatoare, de materiale sanitare și am început un proiect mare la Ministerul Sănătății cu Banca Mondială pentru achiziția rapidă de ventilatoare și monitoare pentru extinderea rapidă a capacității secțiilor ATI”, a povestit Rogobete, într-o emisiune difuzată sâmbătă, la Digi24.

„Nici nu știam unde este Ministerul Sănătății”

Acesta a povestit că a fost recomandat atât de un profesor de al său, dar și de Banca Mondială, prin prisma experienței sale administrative.

„Era ministru Nelu Tătaru și secretar de stat. Era un bun prieten de-al meu astăzi, pe atunci nu-l cunoșteam, domnul doctor Dragoș Garofil. Și toți cereau în minister oameni din zona medicală pentru gestionarea și a zonei administrative din timpul pandemiei. Și atunci profesorul Săndesc m-a recomandat, împreună cu cei de la Banca Mondială, care și ei m-au recomandat, și m-am dus consilierul secretarului de stat Garofil și mă ocupam strict de proiectul cu Banca Mondială pentru ATI. Aceea a fost prima mea intrare”, a mai relatat Rogobete.

Oficialul a mărturisit că, la momentul respectiv era rutp de realitățile politic, spunând că nici nu știa unde este clădirea Ministerului Sănătății.

„ Eu când am intrat în Ministerul Sănătății, în primul rând nici nu știam unde este Ministerul Sănătății. L-am găsit într-un final. M-am întâlnit cu domnul secretar de stat, pe care nu-l cunoșteam. Nu știam pe nimeni. Absolut pe nimeni. Eram un tânăr rezident într-un cabinet al unui secretar de stat. Nu știam care e diferența între funcții”, a povestit Rogobete.

Ministrul a amintit că de la acel început, a reușit să parcurgă toate pozițiile importate din Sănătate.

„Acolo am rămas până astăzi, unde am avut toate funcțiile din Ministerul Sănătății posibile. Am fost consilier secretar de stat, apoi am fost consilier ministru, apoi am fost secretar de stat, apoi am fost președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, apoi am fost ministru”, a conchis Rogobete.