„Am văzut ca media de peste Prut insistă pe promovarea mesajului unui deputat PNL de la adunarea anuală a francofoniei, care a reacționat la discursul meu despre situația reală din Republica Moldova și relațiile cu UE”, a scris Igor Dodon.

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) s-a referit la Irineu Darău, care este însă senator USR, nu deputat PNL, așa cum a afirmat fostul președinte.

„Încetați să mai tratați Republica Moldova ca frate mai mic sau ca teritoriu care vă aparține. Noi, majoritatea absolută a cetățenilor din Republica Moldova, ne mândrim cu țara noastră, cu limba moldovenească și cu istoria noastră de peste 650 de ani. Cu România suntem gata să fim în continuare parteneri strategici și vecini care se respectă reciproc”, a transmis Dodon.

Acesta a susținut că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova se opun unirii cu România.

„Iar în ceea ce ține de ideea unirii la care speră unii, vă declar că, chiar dacă în actualul parlament de la Chișinău aveți parteneri care împărtășesc aceste viziuni, marea majoritate a cetățenilor sunt categoric împotrivă. Iar Partidul Socialiștilor și alte organizații patriotice vor proteja statalitatea moldovenească”, a adăugat fostul președinte.

Schimb de replici între Igor Dodon și Irineu Darău la Bruxelles

Declarațiile lui Igor Dodon vin după un schimb de replici cu senatorul USR Irineu Darău, la cea de-a 38-a Adunare Regională Europa a Adunării Parlamentare a Francofoniei, desfășurată în perioada 18–20 noiembrie, la Bruxelles.

În discursul său, fostul președinte al Republicii Moldova a criticat Uniunea Europeană.

Vineri, într-o postare pe Facebook, Irineu Darău l-a acuzat pe Dodon că promovează propaganda rusă și că prezintă informații false despre Republica Moldova și integrarea europeană.

„Dodon se duce și la Bruxelles să facă propagandă rusească și să aducă deservicii Republicii Moldova, după ce și-a luat recent «lumină» direct de la Moscova”, a scris senatorul USR.

„În intervenția lui, a ținut să spună prostii și neadevăruri legate de inventata limbă moldovenească, de presupusa militarizare a UE și de așa-zise riscuri legate de integrare”, a adăugat Darău.

În ceea ce privește referirile lui Dodon la „limba moldovenească”, limba oficială a Republicii Moldova este româna, potrivit Constituției.